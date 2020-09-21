من درر السلف....الحلقة رقم 108

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله :

🥀 ومن فوائد ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى في ذكر حال التائب بعد توبته والخلاف في ذلك قال :
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي هذا الخلاف ثم قال :

والصحيح :
أن من التائبين من لا يعود : إلى درجته ..
ومنهم : من يعود إليها ..
ومنهم من يعود إلى : أعلى منها ..
فيصير خيرًا : مما كان قبل الدنب ..
وكان داود بعد التوبة : خيرًا منه قبل الخطيئة ..
قال :
وهذا بحسب حال التائب : بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشميره ..
فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب : عاد خيرًا مما كان وأعلى درجة ..
وإن كان مثله : عاد إلى مثل حاله ..
وإن كان دونه : لم يعد إلى درجته ؛ وكان منحطًا عنها . ..
قال ابن قيّم الجوزية بعدها :
وهذا الذي ذكره : هو فصل النزاع في هذه المسألة . ..

🥀 أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 292 ... 🌾🌾🌾
 
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