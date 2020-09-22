من درر السلف ...الحلقة رقم 109

الحمد لله :ومن فوائد ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى في ذكر حال التائب بعد توبته والخلاف في ذلك قال :وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي هذا الخلاف ثم قال :والصحيح :أن من التائبين من لا يعود : إلى درجته ..ومنهم : من يعود إليها ..ومنهم من يعود إلى : أعلى منها ..فيصير خيرًا : مما كان قبل الدنب ..وكان داود بعد التوبة : خيرًا منه قبل الخطيئة ..قال :وهذا بحسب حال التائب : بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشميره ..فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب : عاد خيرًا مما كان وأعلى درجة ..وإن كان مثله : عاد إلى مثل حاله ..وإن كان دونه : لم يعد إلى درجته ؛ وكان منحطًا عنها . ..قال ابن قيّم الجوزية بعدها :وهذا الذي ذكره : هو فصل النزاع في هذه المسألة . ..أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 292 ...