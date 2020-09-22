من درر السلف ...الحلقة رقم 110

الحَمْدُ لله ...ومن فوائدِ شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحكى عن بعض العارفين أنه قال :الناس : يعبدون الله ..والصوفية : يعبدون أنفسهم ..قال ابن القيم ما خلاصته :أراد أنهم : واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم ..وهذا : عين عبادة النفس ..فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل ؛ فإنه محك وميزان ؛ والله المستعان . ..أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 258 ...و قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :فالسعادة أن يكون العلم المطلوب : هو العلم بالله وما يقرب إليه ..ويعلم أن السعادة في أن يكون : اللهُ هو المحبوبُ المرادُ المقصودُ ؛ ولا يحتجب بالعلم عن المعلوم . ..أنظره : النبوات ورقة / 90 ...و أيضًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى :الشياطين : تؤيد الكذب ..والملائكة : تؤيد الصدق ..والتأييد : بحسب الإيمان ..فمن كان إيمانه أقوى من غيره : كان جنده من الملائكة أقوى . ..أنظره : النبوات ورقة / 292 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :وَالرُّسُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ : بُعِثُوا لِتَقْرِيرِ الْفِطْرَةِ وَتَكْمِيلِهَا : لَا لِتَغْيِيرِ الْفِطْرَةِ وَتَحْوِيلِهَا . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 135 ...وقال في فائدةٍ أخرى أيضًا :وَالْعِلْمُ : إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ ..وَإِمَّا : قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ ..وَمَا سِوَى هَذَا : فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ ..وَإِمَّا : مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 13 ورقة / 329 ...