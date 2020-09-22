من درر السلف ...الحلقة رقم 110

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

ومن فوائدِ شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :

🥀 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحكى عن بعض العارفين أنه قال :
الناس : يعبدون الله ..
والصوفية : يعبدون أنفسهم ..
قال ابن القيم ما خلاصته :
أراد أنهم : واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم ..
وهذا : عين عبادة النفس ..
فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل ؛ فإنه محك وميزان ؛ والله المستعان . ..
🥀 أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 258 ... 🌾🌾🌾

🥀 و قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فالسعادة أن يكون العلم المطلوب : هو العلم بالله وما يقرب إليه ..
ويعلم أن السعادة في أن يكون : اللهُ هو المحبوبُ المرادُ المقصودُ ؛ ولا يحتجب بالعلم عن المعلوم . ..
🥀 أنظره : النبوات ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾

🥀 و أيضًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى :
الشياطين : تؤيد الكذب ..
والملائكة : تؤيد الصدق ..
والتأييد : بحسب الإيمان ..
فمن كان إيمانه أقوى من غيره : كان جنده من الملائكة أقوى . ..
🥀 أنظره : النبوات ورقة / 292 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
وَالرُّسُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ : بُعِثُوا لِتَقْرِيرِ الْفِطْرَةِ وَتَكْمِيلِهَا : لَا لِتَغْيِيرِ الْفِطْرَةِ وَتَحْوِيلِهَا . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 135 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال في فائدةٍ أخرى أيضًا :
وَالْعِلْمُ : إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ ..
وَإِمَّا : قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ ..
وَمَا سِوَى هَذَا : فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ ..
وَإِمَّا : مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 13 ورقة / 329 ... 🌾🌾🌾
 
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