قالب,ووردبريس,اسلام,ميديا

في هذا الموضوع أود مشاركة قالب ووردبريس إحترافي جدا لمواقع الميديا الدينية , وهو قالب مجاني تمامالقالب حديث جدا ومتوافق مع كل الشاشات ,لن أطيل الكلامرابط المعاينةرابط التحميل مباشركما اخبرتكم القالب مجاني لوجه الله عز وجل , والجميع حر في استعماله , لا يسمح ببيع القالب لانه مجاني , ولكن يمكن للفري لانسر اخذ اتعابهم اذا كان القالب لاحد العملاء, لاكن بدون احتساب القالب كمنتج وبيعه.القالب يجب رفعه عبر ftp او الاستضافة لمجلد الثيمات ومن ثم تفعيلهأرجو الدعاء لي ولوالدي والله ولي التوفيق.