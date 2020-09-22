قالب,ووردبريس,اسلام,ميديا

Decoder-X

Decoder-X

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2017
المشاركات
11
النقاط
3
محل الإقامة
Ouargla
الجنس
ذكر

السلام عليكم ورحمة الله

في هذا الموضوع أود مشاركة قالب ووردبريس إحترافي جدا لمواقع الميديا الدينية , وهو قالب مجاني تمام
القالب حديث جدا ومتوافق مع كل الشاشات ,

لن أطيل الكلام
رابط المعاينة
إسلام ميديا – قالب ووردبريس للميديا الدينية

رابط التحميل مباشر
https://www.mediafire.com/file/1qz66...media.zip/file

كما اخبرتكم القالب مجاني لوجه الله عز وجل , والجميع حر في استعماله , لا يسمح ببيع القالب لانه مجاني , ولكن يمكن للفري لانسر اخذ اتعابهم اذا كان القالب لاحد العملاء, لاكن بدون احتساب القالب كمنتج وبيعه.

القالب يجب رفعه عبر ftp او الاستضافة لمجلد الثيمات ومن ثم تفعيله

أرجو الدعاء لي ولوالدي والله ولي التوفيق.
 
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