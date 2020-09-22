قالب,ووردبريس,اسلام,ميديا

السلام عليكم ورحمة الله
في هذا الموضوع أود مشاركة قالب ووردبريس إحترافي جدا لمواقع الميديا الدينية , وهو قالب مجاني تمام
القالب حديث جدا ومتوافق مع كل الشاشات ,
لن أطيل الكلام
رابط المعاينة
إسلام ميديا – قالب ووردبريس للميديا الدينية
رابط التحميل مباشر
https://www.mediafire.com/file/1qz66...media.zip/file
كما اخبرتكم القالب مجاني لوجه الله عز وجل , والجميع حر في استعماله , لا يسمح ببيع القالب لانه مجاني , ولكن يمكن للفري لانسر اخذ اتعابهم اذا كان القالب لاحد العملاء, لاكن بدون احتساب القالب كمنتج وبيعه.
القالب يجب رفعه عبر ftp او الاستضافة لمجلد الثيمات ومن ثم تفعيله
أرجو الدعاء لي ولوالدي والله ولي التوفيق.