احدث انواع وماركات كاميرات المراقبة

ذياد محمد خالد
:: عضو منتسِب ::
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على مدى العشر سنوات الاخيرة..اصبح ملحوظ أهتمام الناس بالبحث عن شركة كاميرات مراقبة وأصبح عدد الناس الذين يقومون بتركيب كاميرات المراقبة فى تزايد مستمر.....
وذلك لما تقدمه من حلول فى كشف الجرائم ونشر الامن بين الناس,واصبح العميل الآن لديه الوعى الكبير بأهميتها فى حياته وأنها ليست للرفاهية وأنما من ضروريات الحياة.
ويوجد العديد من شركات كاميرات المراقبة فى مصر؛ دى سى اس مصر هى احدى هذه الشركات التى تقدم نظم كاميرات المراقبة عالية الدقة بافضل الماركات العالمية واسعار فى متناول الجميع وافضل فريق عمل لخدمه ما بعد البيع.
انواع كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تنقسم للعديد من الانواع وتكنولوجيات التصنيع، معظم كاميرات المراقبة المنزلية من الانواع عالية الدقةAHD وذلك لرخص ثمنها وجودة الصورة العالية، وتحتاج التطبيقات التجارية والصناعية لنظم كاميرات المراقبة IPوالتى تختلف عن كاميرات المراقبة AHDفى البث المباشر للصورة عبر الانترنت ودون الحاجة الى مسجلات رقمية .
اشكال كاميرات مراقبة
كاميرات المراقبة لها العديد من الاشكال والتى تم تصميمها لتلائم الطابع الديكورى للاماكن الداخلية وللحصول على اكبر مساحة رؤية ممكنة، كاميرات المراقبة الداخلية والخارجيه تاتي باشكال مختلفه مثل Fish eye or Box،Bullet، Dome.
افضل انواع كاميرات المراقبة
لكل موقع تفاصيل خاصة تحتاج لنظام مراقبة معين، ليس الافضل هو الاعلي سعرا دائما ويمكن الاستعانة بانواع كاميرات مراقبة متوسطة الثمن عالية الدقه لتحقيق نفس الغرض من المراقبة.
كاميرات المراقبة وانواعها واسعارها
كاميرات المراقبة الشبكية IP CAM والتى تعمل من خلال الانترنت هي الاعلي سعراولها درجات جودة تصل الى 4K HDوهناك ايضا درجات جودة عالية الدقة لنظم كاميرات المراقبة AHD وباسعارمقبولة.
اسعار كاميرات المراقبة
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
كاميرات مراقبة صوت وصورة
يمكن لكافة انواع كاميرات المراقبة المقدمة من دي سي اس مصر عرض وتسجيل الاحداث صوت وصورة سواء من خلال كاميرات المراقبة نفسها اومن خلال مايكروفونات مدمجة، لمزيد من المعلومات حول انواع واسعار كاميرات المراقبة يرجي الاتصال الآن.
افضل كاميرات مراقبة
دي سي اس مصر تقدم افضل انواع كاميرات المراقبة في مصر، ماركات عالمية بتكنولوجيا كورية وتايوانية، وكلاء لكبرى ماركات كاميرات المراقبة التايوانية وموزعون معتمدون لجميع انظمة كاميرات المراقبة الامريكية والكورية والصينية.
احدث كاميرات مراقبة
لا تتنازل عن الجودة مقابل مبلغ بسيط من المال،كاميرات المراقبة بانواعها المختلفة المقدمة من شركة دي سي اس مصر لا تقل جودة عدساتها عن 2ميجابكسل بجودة عرض1080p لعرض التسجيلات وللعرض المباشر علي جميع التليفونات المحمولة واجهزة التلفزبون الذكية
مشاهدة كاميرات المراقبة عبر الانترنت
كافة نظم كاميرات المراقبة المنزلية والتجارية سواء كانت كاميرات مراقبة انالوج AHDاو شبكيةIP يمكنها عرض وتسجيل الاحداث بمفردها فى حاله IP او من خلال المسجلات الرقميةDVR، كما يمكن التحكم فى خواص التقريب البصرى ومراجعة التسجيلات صوت وصورة من خلال جميع الهواتف المحمولة
معلومات عن كاميرات المراقبة
مواقع شركة دي سي اس مصر الرسمية تحتوى علي مقالات لشرح كافة المواصفات الفنية والفروق بين جميع انواع كاميرات المراقبة السلكية والاسلكية والتي تصلح لكافة الاغراض السكنية والتجارية والصناعية، تصفح احدى مواقعنا للمزيد من المعلومات حول انواع كاميرات المراقبة وخطط الاسعار او اتصل الآن وسيقوم مندوبينا بالرد علي كافة استفساركم.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
https://twitter.com/DCSMisr
DCSMISR DEADCASESOLUTIONS
VACRON EGYPT ® | ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS
دى سى إس مصر | كاميرات مراقبة | انتركم | سنترالات | اجهزة انذار | اجهزة الحضور والانصراف
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وذلك لما تقدمه من حلول فى كشف الجرائم ونشر الامن بين الناس,واصبح العميل الآن لديه الوعى الكبير بأهميتها فى حياته وأنها ليست للرفاهية وأنما من ضروريات الحياة.
ويوجد العديد من شركات كاميرات المراقبة فى مصر؛ دى سى اس مصر هى احدى هذه الشركات التى تقدم نظم كاميرات المراقبة عالية الدقة بافضل الماركات العالمية واسعار فى متناول الجميع وافضل فريق عمل لخدمه ما بعد البيع.
انواع كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تنقسم للعديد من الانواع وتكنولوجيات التصنيع، معظم كاميرات المراقبة المنزلية من الانواع عالية الدقةAHD وذلك لرخص ثمنها وجودة الصورة العالية، وتحتاج التطبيقات التجارية والصناعية لنظم كاميرات المراقبة IPوالتى تختلف عن كاميرات المراقبة AHDفى البث المباشر للصورة عبر الانترنت ودون الحاجة الى مسجلات رقمية .
اشكال كاميرات مراقبة
كاميرات المراقبة لها العديد من الاشكال والتى تم تصميمها لتلائم الطابع الديكورى للاماكن الداخلية وللحصول على اكبر مساحة رؤية ممكنة، كاميرات المراقبة الداخلية والخارجيه تاتي باشكال مختلفه مثل Fish eye or Box،Bullet، Dome.
افضل انواع كاميرات المراقبة
لكل موقع تفاصيل خاصة تحتاج لنظام مراقبة معين، ليس الافضل هو الاعلي سعرا دائما ويمكن الاستعانة بانواع كاميرات مراقبة متوسطة الثمن عالية الدقه لتحقيق نفس الغرض من المراقبة.
كاميرات المراقبة وانواعها واسعارها
كاميرات المراقبة الشبكية IP CAM والتى تعمل من خلال الانترنت هي الاعلي سعراولها درجات جودة تصل الى 4K HDوهناك ايضا درجات جودة عالية الدقة لنظم كاميرات المراقبة AHD وباسعارمقبولة.
اسعار كاميرات المراقبة
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
كاميرات مراقبة صوت وصورة
يمكن لكافة انواع كاميرات المراقبة المقدمة من دي سي اس مصر عرض وتسجيل الاحداث صوت وصورة سواء من خلال كاميرات المراقبة نفسها اومن خلال مايكروفونات مدمجة، لمزيد من المعلومات حول انواع واسعار كاميرات المراقبة يرجي الاتصال الآن.
افضل كاميرات مراقبة
دي سي اس مصر تقدم افضل انواع كاميرات المراقبة في مصر، ماركات عالمية بتكنولوجيا كورية وتايوانية، وكلاء لكبرى ماركات كاميرات المراقبة التايوانية وموزعون معتمدون لجميع انظمة كاميرات المراقبة الامريكية والكورية والصينية.
احدث كاميرات مراقبة
لا تتنازل عن الجودة مقابل مبلغ بسيط من المال،كاميرات المراقبة بانواعها المختلفة المقدمة من شركة دي سي اس مصر لا تقل جودة عدساتها عن 2ميجابكسل بجودة عرض1080p لعرض التسجيلات وللعرض المباشر علي جميع التليفونات المحمولة واجهزة التلفزبون الذكية
مشاهدة كاميرات المراقبة عبر الانترنت
كافة نظم كاميرات المراقبة المنزلية والتجارية سواء كانت كاميرات مراقبة انالوج AHDاو شبكيةIP يمكنها عرض وتسجيل الاحداث بمفردها فى حاله IP او من خلال المسجلات الرقميةDVR، كما يمكن التحكم فى خواص التقريب البصرى ومراجعة التسجيلات صوت وصورة من خلال جميع الهواتف المحمولة
معلومات عن كاميرات المراقبة
مواقع شركة دي سي اس مصر الرسمية تحتوى علي مقالات لشرح كافة المواصفات الفنية والفروق بين جميع انواع كاميرات المراقبة السلكية والاسلكية والتي تصلح لكافة الاغراض السكنية والتجارية والصناعية، تصفح احدى مواقعنا للمزيد من المعلومات حول انواع كاميرات المراقبة وخطط الاسعار او اتصل الآن وسيقوم مندوبينا بالرد علي كافة استفساركم.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
https://twitter.com/DCSMisr
DCSMISR DEADCASESOLUTIONS
VACRON EGYPT ® | ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS
دى سى إس مصر | كاميرات مراقبة | انتركم | سنترالات | اجهزة انذار | اجهزة الحضور والانصراف
[youtube]
[youtube]