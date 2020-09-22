من درر السلف...الحلقة رقم 111

الحَمْدُ لله ...ومن درر شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل ..محكم له ..متبع للحق حيث كان ..وأينَ كان ..ومعَ من كان ..زالت الوحشة ؛ وحصلت الألفة وإن خالفك ..فإنه : يخالفك ويعذرك ..والجاهل الظالمُ : يخالفك بلا حجة ؛ ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ..وذنبك : رغبتك عن طريقته الوخيمة ؛ وسيرته الذميمة ..فلا تغتر بكثرة هذا : الضرب ..فإن الآلاف المؤلفة : منهم ..لا يعدلون بشخص واحد : من أهل العلم ..والواحد من أهل العلم : يعدل ملء الأرض منهم . ..أنظره : أعلام الموقعين ج 01 ورقة / 308 ...