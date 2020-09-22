من درر السلف...الحلقة رقم 111

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن درر شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :
إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل ..
محكم له ..
متبع للحق حيث كان ..
وأينَ كان ..
ومعَ من كان ..
زالت الوحشة ؛ وحصلت الألفة وإن خالفك ..
فإنه : يخالفك ويعذرك ..
والجاهل الظالمُ : يخالفك بلا حجة ؛ ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ..
وذنبك : رغبتك عن طريقته الوخيمة ؛ وسيرته الذميمة ..
فلا تغتر بكثرة هذا : الضرب ..
فإن الآلاف المؤلفة : منهم ..
لا يعدلون بشخص واحد : من أهل العلم ..
والواحد من أهل العلم : يعدل ملء الأرض منهم . ..
أنظره : أعلام الموقعين ج 01 ورقة / 308 ...
ومن درر شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :
إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل ..
محكم له ..
متبع للحق حيث كان ..
وأينَ كان ..
ومعَ من كان ..
زالت الوحشة ؛ وحصلت الألفة وإن خالفك ..
فإنه : يخالفك ويعذرك ..
والجاهل الظالمُ : يخالفك بلا حجة ؛ ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ..
وذنبك : رغبتك عن طريقته الوخيمة ؛ وسيرته الذميمة ..
فلا تغتر بكثرة هذا : الضرب ..
فإن الآلاف المؤلفة : منهم ..
لا يعدلون بشخص واحد : من أهل العلم ..
والواحد من أهل العلم : يعدل ملء الأرض منهم . ..
أنظره : أعلام الموقعين ج 01 ورقة / 308 ...