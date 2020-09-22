من درر السلف...الحلقة رقم 111

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,711
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن درر شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :

إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل ..
محكم له ..
متبع للحق حيث كان ..
وأينَ كان ..
ومعَ من كان ..
زالت الوحشة ؛ وحصلت الألفة وإن خالفك ..
فإنه : يخالفك ويعذرك ..
والجاهل الظالمُ : يخالفك بلا حجة ؛ ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ..
وذنبك : رغبتك عن طريقته الوخيمة ؛ وسيرته الذميمة ..
فلا تغتر بكثرة هذا : الضرب ..
فإن الآلاف المؤلفة : منهم ..
لا يعدلون بشخص واحد : من أهل العلم ..
والواحد من أهل العلم : يعدل ملء الأرض منهم . ..

🥀 أنظره : أعلام الموقعين ج 01 ورقة / 308 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top