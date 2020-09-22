تسويق:يستخدم التسويق بشكل مربح نتائج دراسة الاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل لأولئك الذين يمكنهم الدفع لمرة واحدة ، أو في معظم الحالات ، التدفق المستمر للخدمة أو وضع المنتج. في عام 2017 ، وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه "فن سرد القصص آسر للغاية لدرجة أن الناس يفقدون ما لديهم من أموال.إنه أحد المكونات الأساسية لإدارة الأعمال والتجارة. يمكن للمسوقين توجيه منتجاتهم إلى شركات أخرى (تسويق B2B) أو مباشرة إلى المستهلكين (تسويق B2C) وبغض النظر عمن يتم التسويق له ، تنطبق عدة عوامل ، بما في ذلك المنظور الذي سيستخدمه المسوقون. تُعرف باسم توجهات السوق ، وهي تحدد كيفية تعامل المسوقين مع مرحلة التخطيط للتسويق.يتأثر المزيج التسويقي ، الذي يحدد تفاصيل المنتج وكيف سيتم بيعه ، بالبيئة المحيطة بالمنتج ، ونتائج أبحاث التسويق وأبحاث السوق ، وخصائص السوق المستهدف للمنتج. بمجرد تحديد هذه العوامل ، يجب على المسوقين بعد ذلك تحديد الطرق التي سيتم استخدامها للترويج للمنتج ، بما في ذلك استخدام القسائم وإغراءات الأسعار الأخرى.يتضمن مصطلح التسويق ، المعروف باسم جذب العملاء ، المعرفة المكتسبة من خلال دراسة إدارة علاقات التبادل وهي العملية التجارية لتحديد وتوقع وتلبية احتياجات العملاء ورغباتهم.تعريفيتم تعريف التسويق من قبل جمعية التسويق الأمريكية على أنه "النشاط ومجموعة المؤسسات والعمليات الخاصة بإنشاء العروض التي لها قيمة للعملاء والعملاء والشركاء والمجتمع ككل والتواصل معها وتقديمها وتبادلها". تم تطوير المصطلح من المعنى الأصلي الذي يشير حرفيًا إلى الذهاب إلى السوق مع البضائع المعروضة للبيع. من منظور هندسة عمليات المبيعات ، فإن التسويق هو "مجموعة من العمليات المترابطة والمترابطة مع الوظائف الأخرى للأعمال التجارية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة العملاء ورضاهم".عرّف فيليب كوتلر التسويق بأنه "تلبية الاحتياجات والرغبات من خلال عملية التبادل". وبعد عقد من الزمان يعرفها بأنها "عملية اجتماعية وإدارية يحصل من خلالها الأفراد والجماعات على ما يريدونه ويحتاجونه من خلال إنشاء وعرض وتبادل المنتجات ذات القيمة مع الآخرين".يعرّف معهد تشارترد للتسويق التسويق بأنه "عملية الإدارة المسؤولة عن تحديد وتوقع وتلبية متطلبات العملاء بشكل مربح". المفهوم المماثل هو التسويق القائم على القيمة والذي ينص على دور التسويق في المساهمة في زيادة قيمة المساهمين في هذا السياق ، يمكن تعريف التسويق على أنه "عملية الإدارة التي تسعى إلى تعظيم العوائد للمساهمين من خلال تطوير العلاقات مع العملاء الكرام وإنشاء ميزة تنافسية".في الماضي ، كان يُنظر إلى ممارسات التسويق على أنها صناعة إبداعية ، والتي تشمل الإعلان والتوزيع والبيع. ومع ذلك ، نظرًا لأن الدراسة الأكاديمية للتسويق تستخدم على نطاق واسع العلوم الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع والرياضيات والاقتصاد والأنثروبولوجيا وعلم الأعصاب ، فإن المهنة معترف بها الآن على نطاق واسع كعلم ، مما يسمح للعديد من الجامعات بتقديم ماجستير في العلوم (ماجستير) البرامج.عملية التسويق هي عملية جلب منتج إلى السوق ، والتي تتضمن الخطوات التالية: أبحاث السوق الواسعة ؛ استهداف السوق وتجزئة السوق ؛ تحديد استراتيجيات التوزيع والتسعير والترويج ؛ تطوير استراتيجية الاتصالات. الميزانية. ورؤية أهداف تنمية السوق على المدى الطويل. تتضمن العديد من أجزاء عملية التسويق (مثل تصميم المنتج ، والمدير الفني ، وإدارة العلامات التجارية ، والإعلان ، والتسويق الداخلي ، وكتابة الإعلانات ، وما إلى ذلك) استخدام الفنون الإبداعية.مفهوميقترح "مفهوم التسويق" أنه لإكمال أهدافها التنظيمية ، يجب على المنظمة توقع احتياجات ورغبات المستهلكين المحتملين وإرضائهم بشكل أكثر فعالية من منافسيها. نشأ هذا المفهوم من كتاب "ثروة الأمم" لآدم سميث ولكنه لم يستخدم على نطاق واسع إلا بعد مرور 200 عام تقريبًا. ترتبط مفاهيم التسويق والتسويق ارتباطًا مباشرًا.نظرًا لمركزية احتياجات العملاء ورغباتهم في التسويق ، فإن الفهم الغني لهذه المفاهيم أمر ضروريالاحتياجات: شيء ضروري للناس ليعيشوا حياة صحية ومستقرة وآمنة. عندما تظل الاحتياجات غير مستوفاة ، هناك نتيجة عكسية واضحة: اختلال وظيفي أو وفاة. يمكن أن تكون الاحتياجات موضوعية ومادية ، مثل الحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى ؛ أو ذاتية ونفسية ، مثل الحاجة إلى الانتماء إلى عائلة أو مجموعة اجتماعية والحاجة إلى احترام الذات.يريد: شيء مرغوب فيه أو يتمناه أو يطمح إليه. الرغبات ليست ضرورية للبقاء الأساسي وغالبًا ما تتشكل من خلال الثقافة أو مجموعات الأقران.المطالب: عندما تكون الاحتياجات والرغبات مدعومة بالقدرة على الدفع ، فمن المحتمل أن تصبح مطالب اقتصادية.غالبًا ما تهتم أبحاث التسويق ، التي يتم إجراؤها بغرض تطوير منتج جديد أو تحسين المنتج ، بتحديد احتياجات المستهلك غير الملباة. تعد احتياجات العملاء أساسية لتجزئة السوق التي تهتم بتقسيم الأسواق إلى مجموعات متميزة من المشترين على أساس "الاحتياجات المميزة أو الخصائص أو السلوكيات التي قد تتطلب منتجات منفصلة أو مزيجًا تسويقيًا. يضع "التجزئة على أساس الاحتياجات (المعروف أيضًا باسم تجزئة الفوائد)" رغبات العملاء في مقدمة كيفية تصميم الشركة للمنتجات أو الخدمات وتسويقها. "على الرغم من الاحتياجات- من الصعب القيام بالتقسيم على أساس عملي ، فقد ثبت أنه أحد أكثر الطرق فعالية لتقسيم السوق. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميم قدر كبير من الدعاية والترويج لإظهار كيف تلبي مزايا منتج معين احتياجات العميل ، الرغبات أو التوقعات بطريقة فريدة.