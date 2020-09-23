من درر السلف....الحلقة رقم 112

الحَمْدُ لله ...ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...ومنها ...وقال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /وَذَكَرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا بِسَنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ الزُّبَيْرِ /إذَا الْمَرْءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلَّمَا اشْتَهَتْ .. وَلَمْ يَنْهَهَا تَاقَتْ إلَى كُلِّ بَاطِلِ ..وَسَاقَتْ إلَيْهِ الْإِثْمَ وَالْعَارَ لِلَّذِي .. دَعَتْهُ إلَيْهِ مِنْ حَلَاوَةِ عَاجِلِ..أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 459 ...ومنها ...وقال الإمام الحافظ أيضاً شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ /وَإِذَا كَانَتْ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ : فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ : يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ..رَوَاهُ مُسْلِمٌ ..فَكَثِيرٌ مَنْ يَكُونُ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ ؛ أَوْ مَالٌ ؛ أَوْ جَاهٌ ؛ أَوْ رِيَاسَةٌ فِي الدُّنْيَا : وَيَكُونُ قَلْبُهُ خَرَابًا مِنْ التَّقْوَى ..وَيَكُونُ : مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَلْبُهُ مَمْلُوءًا مِنْ التَّقْوَى ..فَيَكُونُ : أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..بَلْ : ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ وُقُوعًا . ..أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 132 ...ومنها ...وقال أيضاً الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ : أَنْ يَحْزَنَ لِفَوَاتِ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ ..وَلِهَذَا أَمَرَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الدِّينِ : إِلَى مَنْ فَوْقَهُ ..وَأَنْ يُنَافِسَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ : جُهْدَهُ وَطَاقَتَهُ ..كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ) ..وَلَا يَكْرَهُ أَنَّ أَحَدًا : يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ ..بَلْ : يُحِبُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمُ الْمُنَافَسَةَ فِيهِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ..وَهُوَ مِنْ تَمَامِ أَدَاءِ : النَّصِيحَةِ لِلْإِخْوَانِ كَمَا قَالَ الْفُضَيْلُ :( إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مِثْلَكَ : فَمَا أَدَّيْتَ النَّصِيحَةَ لِرَبِّكَ ..كَيْفَ وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا : دُونَكَ ) ..يُشِيرُ إِلَى أَنَّ النَّصِيحَةَ لَهُمْ : أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونُوا فَوْقَهُ ..وَهَذِهِ : مَنْزِلَةٌ عَالِيَةٌ ..وَدَرَجَةٌ : رَفِيعَةٌ فِي النُّصْحِ ..وَلَيْسَ ذَلِكَ : بِوَاجِبٍ ..وَإِنَّمَا الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُحِبَّ : أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ ..وَمَعَ هَذَا فَإِذَا فَاقَهُ أَحَدٌ فِي فَضِيلَةٍ دِينِيَّةٍ : اجْتَهَدَ عَلَى لِحَاقِهِ ..وَحَزِنَ عَلَى تَقْصِيرِ نَفْسِهِ وَتَخَلُّفِهِ عَنْ لِحَاقِ السَّابِقِينَ ..لَا حَسَدًا لَهُمْ عَلَى مَا آتَاهُمُ : اللَّهُ ..بَلْ مُنَافَسَةً : لَهُمْ ..وَغِبْطَةً وَحُزْنًا عَلَى النَّفْسِ بِتَقْصِيرِهَا ؛ وَتَخَلُّفِهَا عَنْ دَرَجَاتِ السَّابِقِينَ . ..أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 309 ...