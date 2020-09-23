من درر السلف....الحلقة رقم 112

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
وَذَكَرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا بِسَنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ الزُّبَيْرِ /
إذَا الْمَرْءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلَّمَا اشْتَهَتْ .. وَلَمْ يَنْهَهَا تَاقَتْ إلَى كُلِّ بَاطِلِ ..
وَسَاقَتْ إلَيْهِ الْإِثْمَ وَالْعَارَ لِلَّذِي .. دَعَتْهُ إلَيْهِ مِنْ حَلَاوَةِ عَاجِلِ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 459 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحافظ أيضاً شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ /
وَإِذَا كَانَتْ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ : فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ : يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ..
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ..
فَكَثِيرٌ مَنْ يَكُونُ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ ؛ أَوْ مَالٌ ؛ أَوْ جَاهٌ ؛ أَوْ رِيَاسَةٌ فِي الدُّنْيَا : وَيَكُونُ قَلْبُهُ خَرَابًا مِنْ التَّقْوَى ..
وَيَكُونُ : مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَلْبُهُ مَمْلُوءًا مِنْ التَّقْوَى ..
فَيَكُونُ : أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
بَلْ : ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ وُقُوعًا . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 132 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ : أَنْ يَحْزَنَ لِفَوَاتِ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ ..
وَلِهَذَا أَمَرَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الدِّينِ : إِلَى مَنْ فَوْقَهُ ..
وَأَنْ يُنَافِسَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ : جُهْدَهُ وَطَاقَتَهُ ..
كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ) ..
وَلَا يَكْرَهُ أَنَّ أَحَدًا : يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ ..
بَلْ : يُحِبُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمُ الْمُنَافَسَةَ فِيهِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ..
وَهُوَ مِنْ تَمَامِ أَدَاءِ : النَّصِيحَةِ لِلْإِخْوَانِ كَمَا قَالَ الْفُضَيْلُ :
( إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مِثْلَكَ : فَمَا أَدَّيْتَ النَّصِيحَةَ لِرَبِّكَ ..
كَيْفَ وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا : دُونَكَ ) ..
يُشِيرُ إِلَى أَنَّ النَّصِيحَةَ لَهُمْ : أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونُوا فَوْقَهُ ..
وَهَذِهِ : مَنْزِلَةٌ عَالِيَةٌ ..
وَدَرَجَةٌ : رَفِيعَةٌ فِي النُّصْحِ ..
وَلَيْسَ ذَلِكَ : بِوَاجِبٍ ..
وَإِنَّمَا الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُحِبَّ : أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ ..
وَمَعَ هَذَا فَإِذَا فَاقَهُ أَحَدٌ فِي فَضِيلَةٍ دِينِيَّةٍ : اجْتَهَدَ عَلَى لِحَاقِهِ ..
وَحَزِنَ عَلَى تَقْصِيرِ نَفْسِهِ وَتَخَلُّفِهِ عَنْ لِحَاقِ السَّابِقِينَ ..
لَا حَسَدًا لَهُمْ عَلَى مَا آتَاهُمُ : اللَّهُ ..
بَلْ مُنَافَسَةً : لَهُمْ ..
وَغِبْطَةً وَحُزْنًا عَلَى النَّفْسِ بِتَقْصِيرِهَا ؛ وَتَخَلُّفِهَا عَنْ دَرَجَاتِ السَّابِقِينَ . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 309 ... 🌾🌾🌾
 
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