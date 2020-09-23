من درر السلف....الحلقة رقم 112

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
وَذَكَرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا بِسَنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ الزُّبَيْرِ /
إذَا الْمَرْءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلَّمَا اشْتَهَتْ .. وَلَمْ يَنْهَهَا تَاقَتْ إلَى كُلِّ بَاطِلِ ..
وَسَاقَتْ إلَيْهِ الْإِثْمَ وَالْعَارَ لِلَّذِي .. دَعَتْهُ إلَيْهِ مِنْ حَلَاوَةِ عَاجِلِ..
أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 459 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ أيضاً شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ /
وَإِذَا كَانَتْ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ : فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ : يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ..
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ..
فَكَثِيرٌ مَنْ يَكُونُ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ ؛ أَوْ مَالٌ ؛ أَوْ جَاهٌ ؛ أَوْ رِيَاسَةٌ فِي الدُّنْيَا : وَيَكُونُ قَلْبُهُ خَرَابًا مِنْ التَّقْوَى ..
وَيَكُونُ : مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَلْبُهُ مَمْلُوءًا مِنْ التَّقْوَى ..
فَيَكُونُ : أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
بَلْ : ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ وُقُوعًا . ..
أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 132 ...
ومنها ...
وقال أيضاً الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ : أَنْ يَحْزَنَ لِفَوَاتِ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ ..
وَلِهَذَا أَمَرَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الدِّينِ : إِلَى مَنْ فَوْقَهُ ..
وَأَنْ يُنَافِسَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ : جُهْدَهُ وَطَاقَتَهُ ..
كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ) ..
وَلَا يَكْرَهُ أَنَّ أَحَدًا : يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ ..
بَلْ : يُحِبُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمُ الْمُنَافَسَةَ فِيهِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ..
وَهُوَ مِنْ تَمَامِ أَدَاءِ : النَّصِيحَةِ لِلْإِخْوَانِ كَمَا قَالَ الْفُضَيْلُ :
( إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مِثْلَكَ : فَمَا أَدَّيْتَ النَّصِيحَةَ لِرَبِّكَ ..
كَيْفَ وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا : دُونَكَ ) ..
يُشِيرُ إِلَى أَنَّ النَّصِيحَةَ لَهُمْ : أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونُوا فَوْقَهُ ..
وَهَذِهِ : مَنْزِلَةٌ عَالِيَةٌ ..
وَدَرَجَةٌ : رَفِيعَةٌ فِي النُّصْحِ ..
وَلَيْسَ ذَلِكَ : بِوَاجِبٍ ..
وَإِنَّمَا الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُحِبَّ : أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ ..
وَمَعَ هَذَا فَإِذَا فَاقَهُ أَحَدٌ فِي فَضِيلَةٍ دِينِيَّةٍ : اجْتَهَدَ عَلَى لِحَاقِهِ ..
وَحَزِنَ عَلَى تَقْصِيرِ نَفْسِهِ وَتَخَلُّفِهِ عَنْ لِحَاقِ السَّابِقِينَ ..
لَا حَسَدًا لَهُمْ عَلَى مَا آتَاهُمُ : اللَّهُ ..
بَلْ مُنَافَسَةً : لَهُمْ ..
وَغِبْطَةً وَحُزْنًا عَلَى النَّفْسِ بِتَقْصِيرِهَا ؛ وَتَخَلُّفِهَا عَنْ دَرَجَاتِ السَّابِقِينَ . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 309 ...
ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
وَذَكَرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا بِسَنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ الزُّبَيْرِ /
إذَا الْمَرْءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلَّمَا اشْتَهَتْ .. وَلَمْ يَنْهَهَا تَاقَتْ إلَى كُلِّ بَاطِلِ ..
وَسَاقَتْ إلَيْهِ الْإِثْمَ وَالْعَارَ لِلَّذِي .. دَعَتْهُ إلَيْهِ مِنْ حَلَاوَةِ عَاجِلِ..
أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 459 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ أيضاً شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ /
وَإِذَا كَانَتْ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ : فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ : يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ..
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ..
فَكَثِيرٌ مَنْ يَكُونُ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ ؛ أَوْ مَالٌ ؛ أَوْ جَاهٌ ؛ أَوْ رِيَاسَةٌ فِي الدُّنْيَا : وَيَكُونُ قَلْبُهُ خَرَابًا مِنْ التَّقْوَى ..
وَيَكُونُ : مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَلْبُهُ مَمْلُوءًا مِنْ التَّقْوَى ..
فَيَكُونُ : أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
بَلْ : ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ وُقُوعًا . ..
أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 132 ...
ومنها ...
وقال أيضاً الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ : أَنْ يَحْزَنَ لِفَوَاتِ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ ..
وَلِهَذَا أَمَرَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الدِّينِ : إِلَى مَنْ فَوْقَهُ ..
وَأَنْ يُنَافِسَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ : جُهْدَهُ وَطَاقَتَهُ ..
كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ) ..
وَلَا يَكْرَهُ أَنَّ أَحَدًا : يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ ..
بَلْ : يُحِبُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمُ الْمُنَافَسَةَ فِيهِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ..
وَهُوَ مِنْ تَمَامِ أَدَاءِ : النَّصِيحَةِ لِلْإِخْوَانِ كَمَا قَالَ الْفُضَيْلُ :
( إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مِثْلَكَ : فَمَا أَدَّيْتَ النَّصِيحَةَ لِرَبِّكَ ..
كَيْفَ وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا : دُونَكَ ) ..
يُشِيرُ إِلَى أَنَّ النَّصِيحَةَ لَهُمْ : أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونُوا فَوْقَهُ ..
وَهَذِهِ : مَنْزِلَةٌ عَالِيَةٌ ..
وَدَرَجَةٌ : رَفِيعَةٌ فِي النُّصْحِ ..
وَلَيْسَ ذَلِكَ : بِوَاجِبٍ ..
وَإِنَّمَا الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُحِبَّ : أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ ..
وَمَعَ هَذَا فَإِذَا فَاقَهُ أَحَدٌ فِي فَضِيلَةٍ دِينِيَّةٍ : اجْتَهَدَ عَلَى لِحَاقِهِ ..
وَحَزِنَ عَلَى تَقْصِيرِ نَفْسِهِ وَتَخَلُّفِهِ عَنْ لِحَاقِ السَّابِقِينَ ..
لَا حَسَدًا لَهُمْ عَلَى مَا آتَاهُمُ : اللَّهُ ..
بَلْ مُنَافَسَةً : لَهُمْ ..
وَغِبْطَةً وَحُزْنًا عَلَى النَّفْسِ بِتَقْصِيرِهَا ؛ وَتَخَلُّفِهَا عَنْ دَرَجَاتِ السَّابِقِينَ . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 309 ...