ما اسباب تعاطي مخدر الهيروين؟

اسراءماجد
:: عضو منتسِب ::
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الكثير من الاشخاص يتعاطون العديد من المواد المخدرة ولكن من منكم سال نفسه لماذا يتعاطون بعض الاشخاص المواد المخدرة؟ يوجد الكثير من الاشياء التي تجعل الناس يلجئون الى ادمان المخدرات، وأشهر الأسباب العوامل والتراكمات النفسية التي تجعل الشخص يتجه الى المخدرات للهروب من الواقع ومن أشهر أنواع المخدرات التى يتجه اليها الاشخاص ( الحشيش - الهيروين - الكوكايين وغيرها من المخدرات الاخرى)فيوجد من يبدأ بتعاطي الحشيش للهروب من المتواجدين حولية وآخرين يتعاطون الترامادول بناءاً على ما سمعوه من اصدقاء السوء وما يفعله فور تعاطيه واخرياً يصلون لاعلى مرحلة وهى مرحلة تعاطي الهيروين وهو مخدر الموت فعند لحظة تعاطي المبتدئ اول جرعة هيروين، حيث ان تعاطى اول جرعة هيروين يحدث تغيرات فى كافة أعضاء الجسم فيشعر المدمن بأنه يحاسب وهذا ما تم ذكره من أحد متعاطين الهيروين فقال هو نقمة أو بلاء يبتلى به الشخص ثم قال عندما تعاطي الهيروين لأول مرة شعرت واننى ما بين اننى اغلى مثل الماء نظراً لارتفاع درجة حرارتى وفى نفس اللحظة اشعر ببرد شديد ومابين هذا وهذا فأنا لا اشعر بشيئ سوى انني اطير فوق السحاب، ولكن فور انتهاء مفعول الجرعة تم تجربتى لها مرة أخرى ولكن فى هذه المرة لم استنشق مسحوق الهيروين ولكن تم اعطائها لي بالحقن وكان المفعول أشد عن اول مرة ومع الاستمرار اعتدت على ذلك حتى تم اكتشاف بأننى مسجون داخل دائرة تعاطي المخدرات ..ليكمل بقول مدمن الهيروين ممكن احد افراد العائلة اذا لم يجد جرعة تكفية مدمن البيسة ممكن يقتل وفى النهاية قال مدمن الهيروين مالوش امان،ومن اجل ذلك حتى وان كان الكثير يخافون من خوض تجربة علاج ادمان الهيرين ففى النهاية يأما يحظى الشخص المدمن بعلاج داخل احدى مراكز علاج الادمان بطريقة صحيحه تعدة بالتعافى او النهاية الاخرى وهى فقان المدمن الى الابد
ومن الاسباب الاخرى لتعاطي الهيروين
ومن الاسباب الاخرى لتعاطي الهيروين
- مصاحبة أصدقاء السوء
- الفراغ وعدم الاشتراك بأنشطة
- الهروب من المشاكل والضغوطات الحياتية
- التعرض للإيذاء الجنسي أو الجسدى
- الفضول وحب التجربة