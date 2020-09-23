من درر السلف....الحلقة رقم 113

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 فَائِدةٌ قَالهَا ابنُ تَيْمية شَيْخ الإِسْلام عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى :
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ ثوبان عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
﴿ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْصُوا ؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ ..
وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ : إلَّا مُؤْمِنٌ ﴾ ..
قَال :
فَإِنَّ الْوُضُوءَ : سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَقَدْ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ : وَلَا يَدْرِي بِهِ أَحَدٌ ..
فَإِذَا حَافَظَ عَلَيْهِ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِ إلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ؛ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ : لَا يَكُونُ إلَّا مُؤْمِنًا ..
وَالْإِخْلَاصُ فِي النَّفْعِ الْمُتَعَدِّي : أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ..
وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ : ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ ﴾ الْحَدِيثَ . ..

🥀 أُنْظُرهُ : مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 281 ... 🌾🌾🌾
 
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