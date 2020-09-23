من درر السلف....الحلقة رقم 113

الحَمْدُ لله ...فَائِدةٌ قَالهَا ابنُ تَيْمية شَيْخ الإِسْلام عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى :قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ ثوبان عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :﴿ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْصُوا ؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ ..وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ : إلَّا مُؤْمِنٌ ﴾ ..قَال :فَإِنَّ الْوُضُوءَ : سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..وَقَدْ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ : وَلَا يَدْرِي بِهِ أَحَدٌ ..فَإِذَا حَافَظَ عَلَيْهِ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِ إلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ؛ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ : لَا يَكُونُ إلَّا مُؤْمِنًا ..وَالْإِخْلَاصُ فِي النَّفْعِ الْمُتَعَدِّي : أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ..وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ : ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ ﴾ الْحَدِيثَ . ..أُنْظُرهُ : مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 281 ...