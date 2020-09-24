من درر السلف...الحلقة رقم 114

الحَمْدُ لله ...ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ /الْإِيمَانُ كَالْقَمِيصِ : يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ تَارَةً وَيَخْلَعُهُ تَارَةً أُخْرَى ..وَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ ..وَالْمَعْنَى /أَنَّهُ إِذَا كَمُلَ خِصَالُ الْإِيمَانِ : لَبِسَهُ ..فَإِذَا نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ : نَزَعَهُ ..وَكُلُّ هَذَا : إِشَارَةٌ إِلَى الْإِيمَانِ الْكَامِلِ التَّامِّ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْ وَاجِبَاتِهِ شَيْءٌ . ..أنظرهُ / جَامع العُلوم والحِكم ج 01 وَرَقَة / 303 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَجِّ مَنْ حَجَّ : بِمَالٍ حَرَامٍ ..وَمَنْ صَلَّى : فِي ثَوْبٍ حَرَامٍ ..هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ بِذَلِكَ ؟؟؟وَفِيهِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : رِوَايَتَانِ ..وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ : تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ الْعَمَلُ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْحَرَامِ ..لَكِنَّ الْقَبُولَ قَدْ يُرَادُ بِهِ : الرِّضَا بِالْعَمَلِ ..وَمَدْحُ فَاعِلِهِ ..وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُبَاهَاةُ بِهِ ..وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : حُصُولُ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ عَلَيْهِ ..وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : سُقُوطُ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هَاهُنَا الْقَبُولُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي : لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ : صَلَاةُ الْآبِقِ ..وَلَا الْمَرْأَةُ : الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ..وَلَا مَنْ أَتَى : كَاهِنًا ..وَلَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ..وَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : نَفْيُ الْقَبُولِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ..وَهُوَ الْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ..وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يَشْتَدُّ مِنْهَا خَوْفُ السَّلَفِ عَلَى نُفُوسِهِمْ ..فَخَافُوا أَنْ لَا يَكُونُوا : مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ ..وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَعْنَى الْمُتَّقِينَ فِيهَا فَقَالَ : يَتَّقِي الْأَشْيَاءَ فَلَا يَقَعُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لَهُ . ..أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 262 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَأَمَّا الصَّدَقَةُ بِالْمَالِ الْحَرَامِ : فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ .. كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً : بِغَيْرِ طَهُورٍ ..وَلَا صَدَقَةً : مِنْ غُلُولٍ . ..ثم قَال /وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَيَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا جَعَلَا مَثَلَ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَتَصَدَّقَ بِهِ : مَثَلَ مَنْ أَخَذَ مَالَ يَتِيمٍ وَكَسَا بِهِ أَرْمَلَةً ..وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ ؛ فَكَانَ يَظْلِمُ وَيَأْخُذُ الْحَرَامَ ثُمَّ تَابَ !!!فَهُوَ يَحُجُّ وَيُعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟؟؟فَقَالَ : إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ : وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 264 ...