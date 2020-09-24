من درر السلف...الحلقة رقم 114

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ /
الْإِيمَانُ كَالْقَمِيصِ : يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ تَارَةً وَيَخْلَعُهُ تَارَةً أُخْرَى ..
وَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ ..
وَالْمَعْنَى /
أَنَّهُ إِذَا كَمُلَ خِصَالُ الْإِيمَانِ : لَبِسَهُ ..
فَإِذَا نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ : نَزَعَهُ ..
وَكُلُّ هَذَا : إِشَارَةٌ إِلَى الْإِيمَانِ الْكَامِلِ التَّامِّ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْ وَاجِبَاتِهِ شَيْءٌ . ..
أنظرهُ / جَامع العُلوم والحِكم ج 01 وَرَقَة / 303 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَجِّ مَنْ حَجَّ : بِمَالٍ حَرَامٍ ..
وَمَنْ صَلَّى : فِي ثَوْبٍ حَرَامٍ ..
هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ بِذَلِكَ ؟؟؟
وَفِيهِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : رِوَايَتَانِ ..
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ : تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ الْعَمَلُ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْحَرَامِ ..
لَكِنَّ الْقَبُولَ قَدْ يُرَادُ بِهِ : الرِّضَا بِالْعَمَلِ ..
وَمَدْحُ فَاعِلِهِ ..
وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُبَاهَاةُ بِهِ ..
وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : حُصُولُ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ عَلَيْهِ ..
وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : سُقُوطُ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..
فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هَاهُنَا الْقَبُولُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي : لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..
كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ : صَلَاةُ الْآبِقِ ..
وَلَا الْمَرْأَةُ : الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ..
وَلَا مَنْ أَتَى : كَاهِنًا ..
وَلَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ..
وَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : نَفْيُ الْقَبُولِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ..
وَهُوَ الْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ..
وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يَشْتَدُّ مِنْهَا خَوْفُ السَّلَفِ عَلَى نُفُوسِهِمْ ..
فَخَافُوا أَنْ لَا يَكُونُوا : مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ ..
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَعْنَى الْمُتَّقِينَ فِيهَا فَقَالَ : يَتَّقِي الْأَشْيَاءَ فَلَا يَقَعُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لَهُ . ..
أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 262 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ بِالْمَالِ الْحَرَامِ : فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ .. كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً : بِغَيْرِ طَهُورٍ ..
وَلَا صَدَقَةً : مِنْ غُلُولٍ . ..
ثم قَال /
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَيَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا جَعَلَا مَثَلَ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَتَصَدَّقَ بِهِ : مَثَلَ مَنْ أَخَذَ مَالَ يَتِيمٍ وَكَسَا بِهِ أَرْمَلَةً ..
وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ ؛ فَكَانَ يَظْلِمُ وَيَأْخُذُ الْحَرَامَ ثُمَّ تَابَ !!!
فَهُوَ يَحُجُّ وَيُعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟؟؟
فَقَالَ : إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..
وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :
إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ : وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..
أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 264 ...
ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ /
الْإِيمَانُ كَالْقَمِيصِ : يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ تَارَةً وَيَخْلَعُهُ تَارَةً أُخْرَى ..
وَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ ..
وَالْمَعْنَى /
أَنَّهُ إِذَا كَمُلَ خِصَالُ الْإِيمَانِ : لَبِسَهُ ..
فَإِذَا نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ : نَزَعَهُ ..
وَكُلُّ هَذَا : إِشَارَةٌ إِلَى الْإِيمَانِ الْكَامِلِ التَّامِّ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْ وَاجِبَاتِهِ شَيْءٌ . ..
أنظرهُ / جَامع العُلوم والحِكم ج 01 وَرَقَة / 303 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَجِّ مَنْ حَجَّ : بِمَالٍ حَرَامٍ ..
وَمَنْ صَلَّى : فِي ثَوْبٍ حَرَامٍ ..
هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ بِذَلِكَ ؟؟؟
وَفِيهِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : رِوَايَتَانِ ..
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ : تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ الْعَمَلُ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْحَرَامِ ..
لَكِنَّ الْقَبُولَ قَدْ يُرَادُ بِهِ : الرِّضَا بِالْعَمَلِ ..
وَمَدْحُ فَاعِلِهِ ..
وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُبَاهَاةُ بِهِ ..
وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : حُصُولُ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ عَلَيْهِ ..
وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : سُقُوطُ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..
فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هَاهُنَا الْقَبُولُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي : لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..
كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ : صَلَاةُ الْآبِقِ ..
وَلَا الْمَرْأَةُ : الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ..
وَلَا مَنْ أَتَى : كَاهِنًا ..
وَلَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ..
وَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : نَفْيُ الْقَبُولِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ..
وَهُوَ الْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ..
وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يَشْتَدُّ مِنْهَا خَوْفُ السَّلَفِ عَلَى نُفُوسِهِمْ ..
فَخَافُوا أَنْ لَا يَكُونُوا : مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ ..
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَعْنَى الْمُتَّقِينَ فِيهَا فَقَالَ : يَتَّقِي الْأَشْيَاءَ فَلَا يَقَعُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لَهُ . ..
أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 262 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ بِالْمَالِ الْحَرَامِ : فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ .. كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً : بِغَيْرِ طَهُورٍ ..
وَلَا صَدَقَةً : مِنْ غُلُولٍ . ..
ثم قَال /
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَيَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا جَعَلَا مَثَلَ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَتَصَدَّقَ بِهِ : مَثَلَ مَنْ أَخَذَ مَالَ يَتِيمٍ وَكَسَا بِهِ أَرْمَلَةً ..
وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ ؛ فَكَانَ يَظْلِمُ وَيَأْخُذُ الْحَرَامَ ثُمَّ تَابَ !!!
فَهُوَ يَحُجُّ وَيُعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟؟؟
فَقَالَ : إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..
وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :
إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ : وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..
أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 264 ...