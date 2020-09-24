من درر السلف...الحلقة رقم 114

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ /
الْإِيمَانُ كَالْقَمِيصِ : يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ تَارَةً وَيَخْلَعُهُ تَارَةً أُخْرَى ..
وَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ ..
وَالْمَعْنَى /
أَنَّهُ إِذَا كَمُلَ خِصَالُ الْإِيمَانِ : لَبِسَهُ ..
فَإِذَا نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ : نَزَعَهُ ..
وَكُلُّ هَذَا : إِشَارَةٌ إِلَى الْإِيمَانِ الْكَامِلِ التَّامِّ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْ وَاجِبَاتِهِ شَيْءٌ . ..
🥀 أنظرهُ / جَامع العُلوم والحِكم ج 01 وَرَقَة / 303 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَجِّ مَنْ حَجَّ : بِمَالٍ حَرَامٍ ..
وَمَنْ صَلَّى : فِي ثَوْبٍ حَرَامٍ ..
هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ بِذَلِكَ ؟؟؟
وَفِيهِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : رِوَايَتَانِ ..
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ : تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ الْعَمَلُ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْحَرَامِ ..
لَكِنَّ الْقَبُولَ قَدْ يُرَادُ بِهِ : الرِّضَا بِالْعَمَلِ ..
وَمَدْحُ فَاعِلِهِ ..
وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُبَاهَاةُ بِهِ ..
وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : حُصُولُ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ عَلَيْهِ ..
وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : سُقُوطُ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..
فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هَاهُنَا الْقَبُولُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي : لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ..
كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ : صَلَاةُ الْآبِقِ ..
وَلَا الْمَرْأَةُ : الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ..
وَلَا مَنْ أَتَى : كَاهِنًا ..
وَلَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ..
وَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : نَفْيُ الْقَبُولِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ..
وَهُوَ الْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ..
وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يَشْتَدُّ مِنْهَا خَوْفُ السَّلَفِ عَلَى نُفُوسِهِمْ ..
فَخَافُوا أَنْ لَا يَكُونُوا : مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ ..
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَعْنَى الْمُتَّقِينَ فِيهَا فَقَالَ : يَتَّقِي الْأَشْيَاءَ فَلَا يَقَعُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لَهُ . ..
🥀 أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 262 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ بِالْمَالِ الْحَرَامِ : فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ .. كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً : بِغَيْرِ طَهُورٍ ..
وَلَا صَدَقَةً : مِنْ غُلُولٍ . ..
ثم قَال /
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَيَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا جَعَلَا مَثَلَ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَتَصَدَّقَ بِهِ : مَثَلَ مَنْ أَخَذَ مَالَ يَتِيمٍ وَكَسَا بِهِ أَرْمَلَةً ..
وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ ؛ فَكَانَ يَظْلِمُ وَيَأْخُذُ الْحَرَامَ ثُمَّ تَابَ !!!
فَهُوَ يَحُجُّ وَيُعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟؟؟
فَقَالَ : إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..
وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :
إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ : وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ . ..
🥀 أنظُرْهُ / جَامِع العُلومِ والحِكَم ج 01 وَرَقَة / 264 ... 🌾🌾🌾
 
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