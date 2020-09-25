من درر السلف ...الحلقة رقم 115

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /
وَفِي الْفَتْحِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ :
الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ : عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ..
فَالْعَامَّةُ : رَحِمُ الدِّينِ ..
وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا : بِالتَّوَادِّ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ ..
وَأَمَّا الرَّحِمُ الْخَاصَّةُ : فَتَزَيُّدُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ ..
وَتَفَقُّدُ أَحْوَالِهِمْ ..
وَالتَّغَافُلُ عَنْ زَلَّاتِهِمْ ..
وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 356 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ : تَبْسُطُ الرِّزْقَ وَتَنْسَأُ فِي الْأَجَلِ ..
قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ /
بَسْطُ الرِّزْقِ : بِتَوْسِيعِهِ وَكَثْرَتِهِ ..
وَقِيلَ : بِالْبَرَكَةِ فِيهِ ..
وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فِي الْأَجَلِ : فَفِيهِ سُؤَالٌ مَشْهُورٌ ..
وَهُوَ /
أَنَّ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ : مُقَدَّرَةٌ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ..
وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا وَهُوَ أَصَحُّهَا /
أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ : بِالْبَرَكَةِ فِي عُمْرِهِ ؛ وَالتَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ ؛ وَعِمَارَةِ أَوْقَاتِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَصِيَانَتِهَا عَنْ الضَّيَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ..
أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يَظْهَرُ لِلْمَلَائِكَةِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَنَحْوِهِ ؛ فَيَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّ عُمْرَهُ سِتُّونَ سَنَةً مَثَلًا إلَى أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ ؛ فَإِنْ وَصَلَهَا : يُزَادُ لَهُ أَرْبَعُونَ ؛ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا سَيَقَعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ..
وَهُوَ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ..
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا سَبَقَ بِهِ قَدَرُهُ : فَلَا زِيَادَةَ ؛ بَلْ هِيَ مُسْتَحِيلَةٌ ..
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا ظَهَرَ لِلْمَخْلُوقِينَ : فَتَنْعَقِدُ الزِّيَادَةُ ؛ وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 357 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ؛ وَيَكْرَهُ : سَفْسَافَهَا . ..
( قلت / الحديث صححه العلاّمة الألباني في صحيح الجامع برقم / 1743 ) ..
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى /
السَّفْسَافُ : الْأَمْرُ الْحَقِيرُ وَالرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ ضِدُّ الْمَعَالِي وَالْمَكَارِمِ ..
وَفِي الْقَامُوس /
السَّفْسَافُ : الرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ الْحَقِيرُ ..
وَمِنْ الدَّقِيقِ : مَا يُرْفَعُ مِنْ غُبَارِهِ عِنْدَ النَّخْلِ ..
وَمِنْ الشَّعْرِ : رَدِيئُهُ ..
وَمَا دَقَّ مِنْ التُّرَابِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 367 ...
ومن الدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /
وَفِي الْفَتْحِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ :
الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ : عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ..
فَالْعَامَّةُ : رَحِمُ الدِّينِ ..
وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا : بِالتَّوَادِّ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ ..
وَأَمَّا الرَّحِمُ الْخَاصَّةُ : فَتَزَيُّدُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ ..
وَتَفَقُّدُ أَحْوَالِهِمْ ..
وَالتَّغَافُلُ عَنْ زَلَّاتِهِمْ ..
وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 356 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ : تَبْسُطُ الرِّزْقَ وَتَنْسَأُ فِي الْأَجَلِ ..
قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ /
بَسْطُ الرِّزْقِ : بِتَوْسِيعِهِ وَكَثْرَتِهِ ..
وَقِيلَ : بِالْبَرَكَةِ فِيهِ ..
وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فِي الْأَجَلِ : فَفِيهِ سُؤَالٌ مَشْهُورٌ ..
وَهُوَ /
أَنَّ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ : مُقَدَّرَةٌ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ..
وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا وَهُوَ أَصَحُّهَا /
أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ : بِالْبَرَكَةِ فِي عُمْرِهِ ؛ وَالتَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ ؛ وَعِمَارَةِ أَوْقَاتِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَصِيَانَتِهَا عَنْ الضَّيَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ..
أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يَظْهَرُ لِلْمَلَائِكَةِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَنَحْوِهِ ؛ فَيَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّ عُمْرَهُ سِتُّونَ سَنَةً مَثَلًا إلَى أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ ؛ فَإِنْ وَصَلَهَا : يُزَادُ لَهُ أَرْبَعُونَ ؛ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا سَيَقَعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ..
وَهُوَ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ..
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا سَبَقَ بِهِ قَدَرُهُ : فَلَا زِيَادَةَ ؛ بَلْ هِيَ مُسْتَحِيلَةٌ ..
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا ظَهَرَ لِلْمَخْلُوقِينَ : فَتَنْعَقِدُ الزِّيَادَةُ ؛ وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 357 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ؛ وَيَكْرَهُ : سَفْسَافَهَا . ..
( قلت / الحديث صححه العلاّمة الألباني في صحيح الجامع برقم / 1743 ) ..
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى /
السَّفْسَافُ : الْأَمْرُ الْحَقِيرُ وَالرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ ضِدُّ الْمَعَالِي وَالْمَكَارِمِ ..
وَفِي الْقَامُوس /
السَّفْسَافُ : الرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ الْحَقِيرُ ..
وَمِنْ الدَّقِيقِ : مَا يُرْفَعُ مِنْ غُبَارِهِ عِنْدَ النَّخْلِ ..
وَمِنْ الشَّعْرِ : رَدِيئُهُ ..
وَمَا دَقَّ مِنْ التُّرَابِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 367 ...