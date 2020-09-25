من درر السلف ...الحلقة رقم 115

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدُرر الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /
وَفِي الْفَتْحِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ :
الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ : عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ..
فَالْعَامَّةُ : رَحِمُ الدِّينِ ..
وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا : بِالتَّوَادِّ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ ..
وَأَمَّا الرَّحِمُ الْخَاصَّةُ : فَتَزَيُّدُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ ..
وَتَفَقُّدُ أَحْوَالِهِمْ ..
وَالتَّغَافُلُ عَنْ زَلَّاتِهِمْ ..
وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 356 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ : تَبْسُطُ الرِّزْقَ وَتَنْسَأُ فِي الْأَجَلِ ..
قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ /
بَسْطُ الرِّزْقِ : بِتَوْسِيعِهِ وَكَثْرَتِهِ ..
وَقِيلَ : بِالْبَرَكَةِ فِيهِ ..
وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فِي الْأَجَلِ : فَفِيهِ سُؤَالٌ مَشْهُورٌ ..
وَهُوَ /
أَنَّ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ : مُقَدَّرَةٌ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ..
وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا وَهُوَ أَصَحُّهَا /
أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ : بِالْبَرَكَةِ فِي عُمْرِهِ ؛ وَالتَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ ؛ وَعِمَارَةِ أَوْقَاتِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَصِيَانَتِهَا عَنْ الضَّيَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ..
أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يَظْهَرُ لِلْمَلَائِكَةِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَنَحْوِهِ ؛ فَيَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّ عُمْرَهُ سِتُّونَ سَنَةً مَثَلًا إلَى أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ ؛ فَإِنْ وَصَلَهَا : يُزَادُ لَهُ أَرْبَعُونَ ؛ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا سَيَقَعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ..
وَهُوَ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ..
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا سَبَقَ بِهِ قَدَرُهُ : فَلَا زِيَادَةَ ؛ بَلْ هِيَ مُسْتَحِيلَةٌ ..
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا ظَهَرَ لِلْمَخْلُوقِينَ : فَتَنْعَقِدُ الزِّيَادَةُ ؛ وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 357 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ؛ وَيَكْرَهُ : سَفْسَافَهَا . ..
( قلت / الحديث صححه العلاّمة الألباني في صحيح الجامع برقم / 1743 ) ..
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى /
السَّفْسَافُ : الْأَمْرُ الْحَقِيرُ وَالرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ ضِدُّ الْمَعَالِي وَالْمَكَارِمِ ..
وَفِي الْقَامُوس /
السَّفْسَافُ : الرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ الْحَقِيرُ ..
وَمِنْ الدَّقِيقِ : مَا يُرْفَعُ مِنْ غُبَارِهِ عِنْدَ النَّخْلِ ..
وَمِنْ الشَّعْرِ : رَدِيئُهُ ..
وَمَا دَقَّ مِنْ التُّرَابِ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 367 ... 🌾🌾🌾
 
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