من درر السلف ...الحلقة رقم 115

الحَمْدُ لله ...ومن الدُرر الحِسَان ...ومنها ...وقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /وَفِي الْفَتْحِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ :الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ : عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ..فَالْعَامَّةُ : رَحِمُ الدِّينِ ..وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا : بِالتَّوَادِّ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ ..وَأَمَّا الرَّحِمُ الْخَاصَّةُ : فَتَزَيُّدُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ ..وَتَفَقُّدُ أَحْوَالِهِمْ ..وَالتَّغَافُلُ عَنْ زَلَّاتِهِمْ ..وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 356 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ : تَبْسُطُ الرِّزْقَ وَتَنْسَأُ فِي الْأَجَلِ ..قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ /بَسْطُ الرِّزْقِ : بِتَوْسِيعِهِ وَكَثْرَتِهِ ..وَقِيلَ : بِالْبَرَكَةِ فِيهِ ..وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فِي الْأَجَلِ : فَفِيهِ سُؤَالٌ مَشْهُورٌ ..وَهُوَ /أَنَّ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ : مُقَدَّرَةٌ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ..وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا وَهُوَ أَصَحُّهَا /أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ : بِالْبَرَكَةِ فِي عُمْرِهِ ؛ وَالتَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ ؛ وَعِمَارَةِ أَوْقَاتِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَصِيَانَتِهَا عَنْ الضَّيَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ..أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يَظْهَرُ لِلْمَلَائِكَةِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَنَحْوِهِ ؛ فَيَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّ عُمْرَهُ سِتُّونَ سَنَةً مَثَلًا إلَى أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ ؛ فَإِنْ وَصَلَهَا : يُزَادُ لَهُ أَرْبَعُونَ ؛ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا سَيَقَعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ..وَهُوَ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ..وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا سَبَقَ بِهِ قَدَرُهُ : فَلَا زِيَادَةَ ؛ بَلْ هِيَ مُسْتَحِيلَةٌ ..وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا ظَهَرَ لِلْمَخْلُوقِينَ : فَتَنْعَقِدُ الزِّيَادَةُ ؛ وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 357 ...ومنها ...وقال أيضاً /عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ؛ وَيَكْرَهُ : سَفْسَافَهَا . ..( قلت / الحديث صححه العلاّمة الألباني في صحيح الجامع برقم / 1743 ) ..قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى /السَّفْسَافُ : الْأَمْرُ الْحَقِيرُ وَالرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ ضِدُّ الْمَعَالِي وَالْمَكَارِمِ ..وَفِي الْقَامُوس /السَّفْسَافُ : الرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ الْحَقِيرُ ..وَمِنْ الدَّقِيقِ : مَا يُرْفَعُ مِنْ غُبَارِهِ عِنْدَ النَّخْلِ ..وَمِنْ الشَّعْرِ : رَدِيئُهُ ..وَمَا دَقَّ مِنْ التُّرَابِ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 367 ...