من درر السلف ...الحلقة رقم 116

الحمد لله ...ومن الفوائد ...ومنها ...وَقَالَ الْحَافِظُ زين الدين ابْنُ رَجَبٍ الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /( وَخَالِق النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ) ..هَذَا مِنْ تَمَامِ التَّقْوَى : فَلَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ ..وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّكْرِ : لِلْحَاجَةِ إلَى بَيَانِهِ ..فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ التَّقْوَى : هِيَ الْقِيَامُ بِحَقِّ اللَّهِ دُونَ حُقُوقِ عِبَادِهِ ..فَنَصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْعِشْرَةِ لِلنَّاسِ ..فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ قَدْ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي وَصَّاهُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ إلَى الْيَمَنِ مُعَلِّمًا لَهُمْ ..وَمُفَقِّهًا وَقَاضِيًا ..مَنْ كَانَ كَذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مُخَالَقَةِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا حَاجَةَ لِلنَّاسِ بِهِ وَلَا يُخَالِطُهُمْ ..وَكَثِيرًا مَا يَغْلِبُ عَلَى مَنْ يَعْتَنِي بِالْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَالِاعْتِكَافِ عَلَى مَحَبَّتِهِ وَخَشْيَتِهِ وَطَاعَتِهِ : إهْمَالُ حُقُوقِ الْعِبَادِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ التَّقْصِيرُ فِيهَا ..وَالْجَمْعُ بَيْنَ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ : عَزِيزٌ جِدًّا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ إلَّا الْكُمَّلُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ ..وَقَدْ قَالَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ /ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ عَزِيزَةٌ أَوْ مَعْدُومَةٌ :حُسْنُ الْوَجْهِ : مَعَ الصِّيَانَةِ ..وَحُسْنُ الْخُلُقِ : مَعَ الدِّيَانَةِ ..وَحُسْنُ الْإِخَاءِ : مَعَ الْأَمَانَةِ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 368 - 369 ...ومنها ...وقال الإمام العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ النِّسَاءِ وَعَادَتُهُنَّ : عَلَى كَرَاهِيَةِ الشَّيْبِ ..وَهَذَا مُشَاهَدٌ : فِي الْعِيَانِ ..وَقَدْ أَكْثَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ..قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدَةَ الْفَحْلُ الْجَاهِلِيُّ مِنْ قَصِيدَةٍ لَهُ طَوِيلَةٍ مِنْ الطَّوِيلِ مَطْلَعُهَا /طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الْحِسَانِ طَرُوبٌ .. بَعِيدُ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبٌ ..إلَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا /فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي .. خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ ..إذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَلَّ مَالُهُ .. فَلَيْسَ لَهُ فِي وُدِّهِنَّ نَصِيبُ ..يُرِدْنَ ثَرَاءَ الْمَالِ حَيْثُ عَلِمْنَهُ .. وَشَرْخُ الشَّبَابِ عِنْدَهُنَّ عَجِيبُ ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 423 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى{ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا } /وفسرت هذه المعيشة : بعذاب البرزخ ..والصحيح : أنها تتناول معيشته في الدنيا ..وحاله : في البرزخ ..فإنه يكون في ضنك : في الدارين ..وهو : شدة وجهد وضيق ..وفي الآخرة : يُنسى في العذاب ..وهذا عكس : أهل السعادة والفلاح ..فإن حياتهم في الدنيا : أطيب الحياة ..ولهم في البرزخ وفي الآخرة : أفضل الثواب . ..أنظره / الوابل الصيب من الكلم الطيب ورقة / 79 ...