مشروع محل الشاي الأخضر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

في هذا الموضوع سأقدم فكرة عن هذا المشروع " محل الشاي "

و ناجح بنسبة كبيرة تفوق 70 % خاصة فئة الشباب ككل (العاطلين عن العمل او لعاملين سواءا كانوا اصحاب شهادات أم لا ) ينجح معهم هذا المحل

عملت به لسنوات قبل التحاقي بوظيفة

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محتوى الموضوع :

المعدات الخاصة بإعداد الشاي . معدات المحل . كيفية إعداد الشاي ( هذه طريقة مع أنها توجد طرق أخرى ) و لكن أفضل هذه صحيا و لا تكلف و كذلك تجلب الزبون السلع . بعض التفاصيل و الحسابات . النصائح و التوجيهات بعض الصور للوازم و ترتيب المحل

أولا المعدات الخاصة بإعداد الشاي :

تحتاج لموقدين (ريشو غاز ) حسب اختيارك سواءا غاز المنازل (غازدوفيل) او الغاز الطبيعي

أربعة دلاء ( دلوين للطهي و دلوين للتخليط)

تحتاج لصفاية الشاي بعد الطهي يجب تصفيته

ثلاثة أبارق (إبريق للشاي الحلو و إبريق للشاي المر تماما بدون سكر و إبريق لتسخين الماء )

ثانيا معدات المحل :

طاولة تحوي حوض مطبخ (لافابو) لا تتعدى مترين (2م) للتنظيف

تحتاج لطاولة بطابقين او رفوف او دروج تضع فوقها ما تحتاج مثلا ادوات التنظيف مثل الجافيل أما الدروج فتضع السلع بالاسفل مثلا الشاي و السكر و الأكياس وو

تحتاج كذلك لطاولة الواجهة يفضل الزجاج (كونتوار زجاج ) برفوف لتضع عليها المكسرات (مثل الجوز و اللوز و الكاجو و الفول السوداني (كاوكاو)و العسل الحر مثلا)

تحتاج أيضا لثلاجتين (يفضل البريزونتوار ) لتضع فيها مشروبات عصير أو غازية بلاستيك و ألمنيوم .

ميزان إلكتروني لتزن عليه المكسرات

كذلك تحتاج لطاولتين على الأقل معها ثلاث كراسي على الأقل قلت للزبائن و الاصل انك تحتاج لأربعة اثنين داخل المحل و اثنتين في الخارج (هذا اذا ماوليتش تشري طابوريات للناس لي تريح برا)

و يفضل لافتة اشهارية للمحل (مثلا تيندا او لافتة في الخارح )

ثالثا كيفية إعداد الشاي :

المقادير : وحسب نوعية الشاي أنا أفضل شاي كمية بمختلف انواعه و لا يهم سعره سواءا الغالي او الرخيص كل 10 لتر من الماء تحاتج لـ 400 غ من الشاي

الطريقة : تضع 10 لتر من الماء في الدلو الخاص بالطهي غلى النار حتى يغلي الماء و يبدأ يتصاعد مباشرة تضع كمية قليلة من الشاي في البداية ثم تخفف مباشرة النار لدرجة هادئه جدا لدرجة انك لو تميل زر الموقد ينطفئ ..بعدها تضيف الكمية الاخرى من الشاي تحرك الماء قليلا حتى يصعد ورق الشاي و تتركه على تلك النار لمدة 45دقيقة تماما او 50 دقيقة على الاكثر دون تغطية .

تحضر الدلو الثاني و تضع المصفاة عليه و تثبتها باي طريق و تصفي الشاي

تحضر ابريق الشاي المر تضع كمية قليلة مثلا نصف ابريق يكفيك ليوم كامل

ثم تحضر دلوي التخليط تضع نسبة من السكر (انت اذا نزعت السكر في الابريق السكر 147 غ يكفيك اذا 10 لتر كاملة 2 كغ سكر ) تبدا تخليط الشاي بالدلوين من الدلو الاول تفرغ في الثاني و *** ***هكذا حتى يذوب السكر و تواصل على الاقل 20 مرة تخليط هكذا نكون انتهينا من اعداد الشاي .

رابعا السلع :

السكر و الشاي : و الطريقة التي ذكرتها آنفا مفضلة لشاي كمية و كذلك السفينة مع اني افضل شاي كمية

اعشاب اخرى كالزعتر و النعناع و الزنجبيل و العلب التي تباع تكفي لان الطبيعية تفسد ليست مطلوبة

كؤوس بلاستيك و ورق للشاي و الزنجبيل و غيره

المكسرات : حسب الرغبة مثلا اللوز و الجوز و الكاجو و الفول السوداني (الكاوكاو و يفضل دائما يكون واجد عندك )

المرطبات : و حسب تجربتي وجدت ان الحلويات المنزلية اكثر طلبا ( انا مثلا كنت نتفاهم مع مختصة كانت تعد الكاستال و قلب اللوز و البقلاوة هذي اللي ركزت عليها و كانوا يطلبوها بكثرة)

الحلويات : مثلا المادلان و الكاطو حسب المنطقة ( يمكنك الاستغناء عنها بالمرطبات )و اذا جبت جيب الاقل سعر من المرطبات

المشروبات : العصير مثلا رامي و نقاوس وجيفري ووو ..المشروبات الغازية :مثلا كوكاكولا (كانات و بلاستيك) .

و لا تتنسى الماء الماء مطلوب ايضا الحجم الكبير و الصغير

خامسا التفاصيل :

موقدين : بسعر 8000دج للموقد يكون المجموع : 16000دج

اربعة دلاء 2600 دج 1300 لزوج مع بعض ... للطهي يمكن تخصيص نوع من انواع القدور الامنيوم يفضل للشاي

صفاية شاي 300

ثلاثة ابارق النوع الجيد الجيد 5000 لثلاثة

طاولة حوض المطبخ : 12000

طاولة بالرفوف او الدروج 14000

الواجهة كونتوار بين 8000 الى 1500000

ثلاجتين : واحدة للمشروبات كبيرة و واحدة للمرطبات صغيرة 50000 و 65000

الميزان 5000

طاولات بالكراسي الافضل بـ 40000

اللافتة على الاكثر 15000

اما السلع حسب الرغبة قد تصل لـ5 ملايين اذا المجموع 283600 دج

لفتح محل كامل ويلبي جميع الحاجيات

وما ذركته ليس شرطا للبداية بل لمن يملك هذا المبلغ

مثال:

يمكن البدئ بالشاي و الفول السوداني ومشروبات لكن يحتاج لثلاجة واحدة و طاولة و واجهة و موقد يصل راس المال بين .150000 الى 180000 دج



هل هو ناجح :

اليوم سعر علبة الشاي 100 غ في المحل شاي كمية 120 دج السكر 75 دج للكغ و الكؤوس ب 70 دج لمئة

و نحن نحتاج 4 علب شاي و 2 كغ من السكر طيب :

120*4 + 2*75 = 630 نضيف 70 كؤوس للبيع نجد 700

هذه تنتج 10 لتر من الشاي ...

الشاي بسعر 25 للواحد بلاستيك

30 كاس ورقي

60 بملعقة عسل واحدة اي ملعقة العسل بـ 35

كل لتر فيه 8 كؤوس يعني :

8 *10 عدد الكؤوس المنتجة 80 كاس

العملية 80 * 25 = 2000

2000-700 = 1300 اذا 1300دج للدلو الواحد

وهو المبلغ بالفائدة من الشاي فقط دون ذكر الباقي و الدخول في تفاصيله​

سادسا نصائح و توجيهات :

يفضل دائما إختيار الأماكن التي ياتيها الناس بكثرة ( مثلا : المساجد تحافظ على صلواتك و تستفيد من الموقع . البلديات . مكاتب البريد وو )

المحل الواسع

الفائدة تكون من النظافة أولا حسن المعاملة و الهندام ....و ثم في الشاي و الفول السوداني (الكاو كاو) بكثرة

كذلك من النصيحة المحافظة على المقادير المذكورة لان اذا زاد الميزان او نقص او الماء فان الشاي سيتغير طعمه و الزبون يريد طعم واحد للشاي سيحس بتغيره

ايضا لاتسمح بالتدخين لجعله مكان نظيف ياتيه المسافر و الضيف و حتى المقيم و من ينتظر الصلاة او قضاء امر مهم .

حاول ان تتعامل بالطيبة و تعود لك بالفائدة مثلا يبقى مثال اذا جائك من عنده عزاء اذا قدر الله ذلك لا تقبض ثمنا فهو عون له كي لا يوقد النار في بيته و ايضا من عنده فرح اطلب منه ان تعد له الشاي مقابل مبلغ معين او قل له اشتري السلع و انا اعد الشاي لك مثلا هكذا يتسنى للناس معرفتك اكثر وجودة منتوجك هه.

وأخيرا صور للمحل و ترتيبه كمثال :



واجهة المحل :

























وهذه صور داخل المحل



















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