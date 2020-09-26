من درر السلف...الحلقة رقم 117

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...ومنها ...نقل الشيخ العلاّمة الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه عن الشَّيْخ عَلِيّ دَدَهْ فِي أَوَائِلِهِ قال /أَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ : إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ..وَفِي أَوَائِلِهِ كَالسُّيُوطِيِّ /أَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ : فِرْعَوْنُ ..وَأَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فِي الْإِسْلَامِ : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَكَانَ عَهْدُهُمْ أَنَّهُ أَبْيَضُ الشَّعْرِ ..فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهُ ..قَالَ السُّيُوطِيّ /وَأَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالْوَسْمَةِ بِمَكَّةَ : عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ..قِيلَ لَهُ لَمَّا نَزَلَ الْيَمَنَ : هَلْ لَك أَنْ تُغَيِّرَ هَذَا الْبَيَاضَ فَتَعُودُ شَابًّا ؟؟؟فَخَضَّبَ ؛ فَدَخَلَ مَكَّةَ كَأَنَّ شَعْرَهُ حَلْكُ غُرَابٍ ..فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النِّسَاءِ /يَا شَيْبَةَ الْحَمْدِ : لَوْ دَامَ لَك هَذَا لَكَانَ حَسَنًا !!!فَأَنْشَدَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ /فَلَوْ دَامَ لِي هَذَا السَّوَادُ حَمِدْته .. فَكَانَ بَدِيلًا مِنْ شَبَابٍ قَدْ انْصَرَمْ ..تَمَتَّعْت مِنْهُ وَالْحَيَاةُ قَصِيرَةٌ .. وَلَا بُدَّ مِنْ مَوْتٍ تَبْكِيه أَوْ هَرَمْ ..وَمَاذَا الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمَرْءِ حِفْظُهُ .. وَنِعْمَتُهُ دَوْمًا إذَا عَرْشُهُ انْهَدَمْ ..أنظره / غذاء الألباب ج 01 وَرَقَة / 424 - 425 ...ومنها ...و قال العلاّمة شيخنا إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اؤتمن خان ) قال /إذا ائتمنه إنسان على شيء : خانه ..فمثلًا :إذا أعطي وديعة وقيل له : خذها احفظها ..دراهم ؛ أو ساعة ؛ أو قلم ؛ أو متاع ؛ أو غير ذلك ..يكون فيها يستعملها لنفسه ؛ أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ؛ أو يُظْفِرُ بها من يتسلَّط عليه ويأخذها ..المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 164 ...ومنها ...و قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف : بالراغب الأصفهانى عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الخِيَانَة والنّفاق : واحدٌ ..إلا أنّ الخيانة تقال : اعتباراً بالعهد والأمانة ..والنّفاق يقال : اعتباراً بالدّين ..ثم : يتداخلان ..فالخيانة : مخالفة الحقّ ؛ بنقض العهد في السّرّ ..ونقيض الخيانة : الأمانة ..يقال : خُنْتُ فلانا ؛ وخنت أمانة فلان . ..أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 305 ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي الصالحي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ..قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /مَا جَالَسَ أَحَدٌ الْقُرْآنَ : فَقَامَ عَنْهُ سَالِمًا ..بَلْ : إِمَّا أَنْ يَرْبَحَ أَوْ أَنْ يَخْسَرَ ..ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ . ..أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 26 ...