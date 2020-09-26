من درر السلف...الحلقة رقم 117

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
ومنها ...
نقل الشيخ العلاّمة الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه عن الشَّيْخ عَلِيّ دَدَهْ فِي أَوَائِلِهِ قال /
أَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ : إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ..
وَفِي أَوَائِلِهِ كَالسُّيُوطِيِّ /
أَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ : فِرْعَوْنُ ..
وَأَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فِي الْإِسْلَامِ : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَكَانَ عَهْدُهُمْ أَنَّهُ أَبْيَضُ الشَّعْرِ ..
فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهُ ..
قَالَ السُّيُوطِيّ /
وَأَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالْوَسْمَةِ بِمَكَّةَ : عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ..
قِيلَ لَهُ لَمَّا نَزَلَ الْيَمَنَ : هَلْ لَك أَنْ تُغَيِّرَ هَذَا الْبَيَاضَ فَتَعُودُ شَابًّا ؟؟؟
فَخَضَّبَ ؛ فَدَخَلَ مَكَّةَ كَأَنَّ شَعْرَهُ حَلْكُ غُرَابٍ ..
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النِّسَاءِ /
يَا شَيْبَةَ الْحَمْدِ : لَوْ دَامَ لَك هَذَا لَكَانَ حَسَنًا !!!
فَأَنْشَدَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ /
فَلَوْ دَامَ لِي هَذَا السَّوَادُ حَمِدْته .. فَكَانَ بَدِيلًا مِنْ شَبَابٍ قَدْ انْصَرَمْ ..
تَمَتَّعْت مِنْهُ وَالْحَيَاةُ قَصِيرَةٌ .. وَلَا بُدَّ مِنْ مَوْتٍ تَبْكِيه أَوْ هَرَمْ ..
وَمَاذَا الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمَرْءِ حِفْظُهُ .. وَنِعْمَتُهُ دَوْمًا إذَا عَرْشُهُ انْهَدَمْ ..
أنظره / غذاء الألباب ج 01 وَرَقَة / 424 - 425 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة شيخنا إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اؤتمن خان ) قال /
إذا ائتمنه إنسان على شيء : خانه ..
فمثلًا :
إذا أعطي وديعة وقيل له : خذها احفظها ..
دراهم ؛ أو ساعة ؛ أو قلم ؛ أو متاع ؛ أو غير ذلك ..
يكون فيها يستعملها لنفسه ؛ أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ؛ أو يُظْفِرُ بها من يتسلَّط عليه ويأخذها ..
المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 164 ...
ومنها ...
و قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف : بالراغب الأصفهانى عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الخِيَانَة والنّفاق : واحدٌ ..
إلا أنّ الخيانة تقال : اعتباراً بالعهد والأمانة ..
والنّفاق يقال : اعتباراً بالدّين ..
ثم : يتداخلان ..
فالخيانة : مخالفة الحقّ ؛ بنقض العهد في السّرّ ..
ونقيض الخيانة : الأمانة ..
يقال : خُنْتُ فلانا ؛ وخنت أمانة فلان . ..
أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 305 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي الصالحي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ..
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
مَا جَالَسَ أَحَدٌ الْقُرْآنَ : فَقَامَ عَنْهُ سَالِمًا ..
بَلْ : إِمَّا أَنْ يَرْبَحَ أَوْ أَنْ يَخْسَرَ ..
ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 26 ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
ومنها ...
نقل الشيخ العلاّمة الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه عن الشَّيْخ عَلِيّ دَدَهْ فِي أَوَائِلِهِ قال /
أَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ : إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ..
وَفِي أَوَائِلِهِ كَالسُّيُوطِيِّ /
أَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ : فِرْعَوْنُ ..
وَأَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فِي الْإِسْلَامِ : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَكَانَ عَهْدُهُمْ أَنَّهُ أَبْيَضُ الشَّعْرِ ..
فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهُ ..
قَالَ السُّيُوطِيّ /
وَأَوَّلُ مَنْ خَضَّبَ بِالْوَسْمَةِ بِمَكَّةَ : عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ..
قِيلَ لَهُ لَمَّا نَزَلَ الْيَمَنَ : هَلْ لَك أَنْ تُغَيِّرَ هَذَا الْبَيَاضَ فَتَعُودُ شَابًّا ؟؟؟
فَخَضَّبَ ؛ فَدَخَلَ مَكَّةَ كَأَنَّ شَعْرَهُ حَلْكُ غُرَابٍ ..
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النِّسَاءِ /
يَا شَيْبَةَ الْحَمْدِ : لَوْ دَامَ لَك هَذَا لَكَانَ حَسَنًا !!!
فَأَنْشَدَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ /
فَلَوْ دَامَ لِي هَذَا السَّوَادُ حَمِدْته .. فَكَانَ بَدِيلًا مِنْ شَبَابٍ قَدْ انْصَرَمْ ..
تَمَتَّعْت مِنْهُ وَالْحَيَاةُ قَصِيرَةٌ .. وَلَا بُدَّ مِنْ مَوْتٍ تَبْكِيه أَوْ هَرَمْ ..
وَمَاذَا الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمَرْءِ حِفْظُهُ .. وَنِعْمَتُهُ دَوْمًا إذَا عَرْشُهُ انْهَدَمْ ..
أنظره / غذاء الألباب ج 01 وَرَقَة / 424 - 425 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة شيخنا إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اؤتمن خان ) قال /
إذا ائتمنه إنسان على شيء : خانه ..
فمثلًا :
إذا أعطي وديعة وقيل له : خذها احفظها ..
دراهم ؛ أو ساعة ؛ أو قلم ؛ أو متاع ؛ أو غير ذلك ..
يكون فيها يستعملها لنفسه ؛ أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ؛ أو يُظْفِرُ بها من يتسلَّط عليه ويأخذها ..
المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 164 ...
ومنها ...
و قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف : بالراغب الأصفهانى عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الخِيَانَة والنّفاق : واحدٌ ..
إلا أنّ الخيانة تقال : اعتباراً بالعهد والأمانة ..
والنّفاق يقال : اعتباراً بالدّين ..
ثم : يتداخلان ..
فالخيانة : مخالفة الحقّ ؛ بنقض العهد في السّرّ ..
ونقيض الخيانة : الأمانة ..
يقال : خُنْتُ فلانا ؛ وخنت أمانة فلان . ..
أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 305 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي الصالحي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ..
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
مَا جَالَسَ أَحَدٌ الْقُرْآنَ : فَقَامَ عَنْهُ سَالِمًا ..
بَلْ : إِمَّا أَنْ يَرْبَحَ أَوْ أَنْ يَخْسَرَ ..
ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 26 ...