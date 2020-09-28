من درر السلف ....الحلقة رقم 118

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى في حديثٍ عنه عليه الصلاة والسلام /
( كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو : فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ..
أَوْ مُوبِقُهَا ) ..
وَخَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( النَّاسُ غَادِيَانِ : فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ نَفْسَهُ وَمُوبِقُهَا ) ..
وَفِي رِوَايَةٍ خَرَّجَهَا الطَّبَرَانِيُّ :
( النَّاسُ غَادِيَان : فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا ..
وَفَادٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ) ..
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ ..
قال : وَالْمَعْنَى /
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ : بِطَاعَةِ اللَّهِ ..
وَخَابَ مَنْ دَسَّاهَا : بِالْمَعَاصِي ..
فَالطَّاعَةُ : تُزَكِّي النَّفْسَ وَتُطَهِّرُهَا فَتَرْتَفِعُ ..
وَالْمَعَاصِي : تُدَسِّي النَّفْسَ وَتَقْمَعُهَا فَتَنْخَفِضُ ..
وَتَصِيرُ كَالَّذِي يُدَسُّ : فِي التُّرَابِ ..
وَدَلَّ الْحَدِيثُ /
عَلَى أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ : فَهُوَ سَاعٍ فِي هَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي فَكَاكِهَا ..
فَمَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ : فَقَدْ بَاعَ نَفْسَهُ لِلَّهِ وَأَعْتَقَهَا مِنْ عَذَابِهِ ..
وَمَنْ سَعَى فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ : فَقَدْ بَاعَ نَفْسَهُ بِالْهَوَانِ وَأَوْبَقَهَا بِالْآثَامِ الْمُوجِبَةِ لِغَضَبِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ ..
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ . ..
🥀 أنظره / جامع العُلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 28 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ) /
أي /
إذا حصل لهم مِن غيرهم أذيَّةٌ : توجب غيظهم ..
وهو إمتلاء قلوبهم مِن الحقد الموجب للإنتقام : بالقول والفعل ..
هؤلاء لا يعملون : بمقتضى الطِّباع البشريَّة ..
بل : يكظمون ما في القلوب مِن الغيظ ..
ويصبرون عن مقابلة المسيء : إليهم . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 148 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبي حاتم إبن حبّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولم يُقْرَن شيءٌ إلى شيءٍ أحسن : مِن عفوٍ إلى مَقْدِرة ..
والحِلْم أجمل ما يكون : مِن المقتدر على الانتِقَام . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ورقة / 208 ... 🌾🌾🌾

ومنها ...
وقال الحافظ شمس الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ ) ..
وَفِي بَعْضِ آدَابِ إحْضَارِ الطَّعَامِ : لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ كَمَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ..
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ /
لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْجَمَادَاتِ : إلَّا مَا اسْتَثْنَى الشَّرْعُ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ..
وَلَا بَأْسَ بِوَضْعِ الْخَلِّ وَالْبُقُولِ عَلَى الْمَائِدَةِ غَيْرَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 151 - 152 ... 🌾🌾🌾
 
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