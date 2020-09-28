من درر السلف ....الحلقة رقم 118

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان ...ومنها ...قال الحافظ الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى في حديثٍ عنه عليه الصلاة والسلام /( كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو : فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ..أَوْ مُوبِقُهَا ) ..وَخَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :( النَّاسُ غَادِيَانِ : فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ نَفْسَهُ وَمُوبِقُهَا ) ..وَفِي رِوَايَةٍ خَرَّجَهَا الطَّبَرَانِيُّ :( النَّاسُ غَادِيَان : فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا ..وَفَادٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ) ..وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ ..قال : وَالْمَعْنَى /قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ : بِطَاعَةِ اللَّهِ ..وَخَابَ مَنْ دَسَّاهَا : بِالْمَعَاصِي ..فَالطَّاعَةُ : تُزَكِّي النَّفْسَ وَتُطَهِّرُهَا فَتَرْتَفِعُ ..وَالْمَعَاصِي : تُدَسِّي النَّفْسَ وَتَقْمَعُهَا فَتَنْخَفِضُ ..وَتَصِيرُ كَالَّذِي يُدَسُّ : فِي التُّرَابِ ..وَدَلَّ الْحَدِيثُ /عَلَى أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ : فَهُوَ سَاعٍ فِي هَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي فَكَاكِهَا ..فَمَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ : فَقَدْ بَاعَ نَفْسَهُ لِلَّهِ وَأَعْتَقَهَا مِنْ عَذَابِهِ ..وَمَنْ سَعَى فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ : فَقَدْ بَاعَ نَفْسَهُ بِالْهَوَانِ وَأَوْبَقَهَا بِالْآثَامِ الْمُوجِبَةِ لِغَضَبِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ ..قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ . ..أنظره / جامع العُلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 28 ...ومنها ...قال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ) /أي /إذا حصل لهم مِن غيرهم أذيَّةٌ : توجب غيظهم ..وهو إمتلاء قلوبهم مِن الحقد الموجب للإنتقام : بالقول والفعل ..هؤلاء لا يعملون : بمقتضى الطِّباع البشريَّة ..بل : يكظمون ما في القلوب مِن الغيظ ..ويصبرون عن مقابلة المسيء : إليهم . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 148 ...ومنها ...قال الحافظ أبي حاتم إبن حبّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ولم يُقْرَن شيءٌ إلى شيءٍ أحسن : مِن عفوٍ إلى مَقْدِرة ..والحِلْم أجمل ما يكون : مِن المقتدر على الانتِقَام . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 208 ...ومنها ...وقال الحافظ شمس الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ ) ..وَفِي بَعْضِ آدَابِ إحْضَارِ الطَّعَامِ : لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ كَمَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ..وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ /لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْجَمَادَاتِ : إلَّا مَا اسْتَثْنَى الشَّرْعُ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ..وَلَا بَأْسَ بِوَضْعِ الْخَلِّ وَالْبُقُولِ عَلَى الْمَائِدَةِ غَيْرَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 151 - 152 ...