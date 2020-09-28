احمي بيتك مصنعك شركتك باحدث اجهزة انذار ضد السرقة

ذياد محمد خالد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
هل تسافر كثيراً و تترك أسرتك بالمنزل ؟
- هل ساعات عملك طويلة و تشعر بالقلق على أفراد أسرتك في المنزل؟
هل لديك منشأة صناعية أو شركة أو محل ؟
اذن انت تحتاج إلى نظام الحماية ضد السرقة .-
تركيب نظام الانذار ضد السرقة :
قم بتأمين منزلك، فيلتك، مصنعك، مكتبك او شركتك ضد السرقة نهائيا، بتركيب اجهزة انذار ضد السرقة ، فأنت تحصن كل مكان تملكه ضد السرقة، اجهزة الانذار ضد السرقة هي احدث تكنولوجيا الانذار لمنع أي أحد من اقتحام المكان فجأة، فالجهاز يقوم بتأمين جميع المداخل الخاصة بالمكان من شبابيك وأبواب تماما ونهائيا، بحيث عند محاولة فتح اي باب او شباك دون ادخال كلمة الآمان الخاصة بجهاز الانذار، فإنه يقوم بإطلاق سارينة عالية جدا، ويمكن تركيب أكثر من سارينة في أكثر من مكان حتى يتم تنبيه الموجودين بمحاولة الاقتحام، كما يقوم جهاز الانذار بإرسال رسائل نصية للعديد من ارقام الموبايل من اختيارك للتنبيه بمحاولة اقتحام المكان.
مميرات اجهزة الانذار ضد السرقة :
اجهزة انذار السرقه تقدمها شركة دي سي اس مصر للأنظمة الأمنية والشبكات للشركات والمصانع والمنازل والمؤسسات الحكومية .
تتمتع اجهزة انذار السرقه المقدمة من شركة دي سي اس بإمكانية اضافة أى عدد من الحساسات وفقا لما يتطلبه المكان واحتياجاته الأمنيه ضد السرقة .
ومن مميزات اجهزة انذار السرقه أنها تعمل فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى ويتم إصدار صوت عالى من السارينه ويتم الاتصال بك عن طريق الهاتف أو الجوال فى حالة حدوث إختراق أمنى لمنطقة الانذار المحددة.
مكونات نظام الانذار ضد السرقة:
1-لوحة ( شامل البطارية)
2-حساس باب .
3-جهاز كاشف الحركة (حساس الحركة)
4-عدد 2 ريموت كنترول .
5- سارينة انذارخارجية (وتقوم باطلاق صوت مرتفع جدا للتنبية )
يتوافر لدي شركة دي سي اس (اجهزة انذار عن طريق الخط الارضى/اجهزة انذار عن طريق المحمول)
اتصل الان واعرف احدث العروض والتفاصيل.
لأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
https://twitter.com/DCSMisr
أجهزة الإنذار ضد السرقة
:
- هل ساعات عملك طويلة و تشعر بالقلق على أفراد أسرتك في المنزل؟
هل لديك منشأة صناعية أو شركة أو محل ؟
اذن انت تحتاج إلى نظام الحماية ضد السرقة .-
تركيب نظام الانذار ضد السرقة :
قم بتأمين منزلك، فيلتك، مصنعك، مكتبك او شركتك ضد السرقة نهائيا، بتركيب اجهزة انذار ضد السرقة ، فأنت تحصن كل مكان تملكه ضد السرقة، اجهزة الانذار ضد السرقة هي احدث تكنولوجيا الانذار لمنع أي أحد من اقتحام المكان فجأة، فالجهاز يقوم بتأمين جميع المداخل الخاصة بالمكان من شبابيك وأبواب تماما ونهائيا، بحيث عند محاولة فتح اي باب او شباك دون ادخال كلمة الآمان الخاصة بجهاز الانذار، فإنه يقوم بإطلاق سارينة عالية جدا، ويمكن تركيب أكثر من سارينة في أكثر من مكان حتى يتم تنبيه الموجودين بمحاولة الاقتحام، كما يقوم جهاز الانذار بإرسال رسائل نصية للعديد من ارقام الموبايل من اختيارك للتنبيه بمحاولة اقتحام المكان.
مميرات اجهزة الانذار ضد السرقة :
اجهزة انذار السرقه تقدمها شركة دي سي اس مصر للأنظمة الأمنية والشبكات للشركات والمصانع والمنازل والمؤسسات الحكومية .
تتمتع اجهزة انذار السرقه المقدمة من شركة دي سي اس بإمكانية اضافة أى عدد من الحساسات وفقا لما يتطلبه المكان واحتياجاته الأمنيه ضد السرقة .
ومن مميزات اجهزة انذار السرقه أنها تعمل فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى ويتم إصدار صوت عالى من السارينه ويتم الاتصال بك عن طريق الهاتف أو الجوال فى حالة حدوث إختراق أمنى لمنطقة الانذار المحددة.
مكونات نظام الانذار ضد السرقة:
1-لوحة ( شامل البطارية)
2-حساس باب .
3-جهاز كاشف الحركة (حساس الحركة)
4-عدد 2 ريموت كنترول .
5- سارينة انذارخارجية (وتقوم باطلاق صوت مرتفع جدا للتنبية )
يتوافر لدي شركة دي سي اس (اجهزة انذار عن طريق الخط الارضى/اجهزة انذار عن طريق المحمول)
اتصل الان واعرف احدث العروض والتفاصيل.
لأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
https://twitter.com/DCSMisr
أجهزة الإنذار ضد السرقة