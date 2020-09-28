ما الفرق بين أنواع ادوية علاج الادمان؟

اسراءماجد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جويلية 2020
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- أنثى
ما الفرق بين أنواع أدوية علاج الادمان؟ تختلف أدوية علاج الادمان باختلاف نوع المخدرات التي كان يتم تعاطيه فلا يمكن أن يقوم مدمن بتناول ادوية علاج الادمان دون التوجه إلى أحد مستشفيات علاج الادمان المتخصصة وذلك لعدم إلمام المدمن بحالته الادمانية المنقسمة الى حالتة الصحية والنفسية،وهذا بجانب تعدد الادوية التى يقوم اطباء علاج ادمان بتحددها لكل حالة مدمن مثال
أدوية علاج ادمان الحشيش:-
ريفوتريل rivotril:
هو احد الادوية التى تعمل على تهدئة المدمن من نوبات الهلع والخوف عند المرور بمرحلة أعراض الحشيش الانسحابية كما يؤثر على الجهاز العصبى ويقوم بتهدئة المخ ولكن يتم استخدام دواء ريفوتريل لوقت قصير نظرا لاحتوائه على مواد شديدة الادمان
سيركويل seroquel:
يستخدم هذا الدواء فى حالات إدمان الحشيش طويلة الأمد والتى ينتج عنا حالات فصام شديدة فهو يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وعلاج حالات الاكتئاب
أدوية علاج إدمان الأمفيتامينات:-
بوبروبيون bupropion:
يعمل هذا الدواء على تخفيف حدة الشعور بالقلق والتوتر خلال فترة مراحل العلاج كما يقوم بتقليل الرغبة فى الحصول على المخدر
بروبرانالول propranolol:
بروبرانالول هو احد الادوية المستخدمة فى الحالات الإدمانية الشديدة والتى تمر بأعراض انسحاب الأمفيتامينات الشديدة مثل تخفيف نوبات القلق والذبحات الصدرية
أدوية علاج ادمان الكحول:
نالتركسون:
يهدف هذا الدواء الى التقليل من الشعور بآلام الانسحاب مثل الصداع والغثيان وهذا بجانب غلق مراكز المخ المسئولة عن المطالبة بالمخدر
ديسلفرام:
يستخدم دواء الديسلفرام على عكس باقى الادوية حيث يتسبب فى الشعور بالصداع والغثيان والقئ عند تناول المدمن الكحول فبالتالى بقوم المدمن من الامتناع او التقليل من شرب الكحول لتجنب التعرض الى تلك الأعراض الصعبة وهذا يقوم بتقليل الرجوع الى تعاطي الكحول مرة اخرى
المصدر\ ماهي افضل مستشفى علاج ادمان وتكلفة مراكز علاج الادمان في مصر
المرفقات
-
290.2 KB المشاهدات: 0