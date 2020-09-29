من درر السلف....الحلقة رقم 119

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...قال الإمام شمس الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي آدَابِ الْأَكْلِ /لَا يَجْمَعُ بَيْنَ النَّوَى وَالتَّمْرِ : فِي طَبَقٍ ..وَلَا يَجْمَعُهُ : فِي كَفِّهِ ..بَلْ يَضَعُهُ مِنْ فِيهِ : عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يُلْقِيهِ ..وَكَذَا كُلُّ مَا لَهُ : عَجَمٌ وَثُفْلٌ ..وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْآمِدِيِّ ..قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ /الْعَجَمُ بِالتَّحْرِيكِ : النَّوَى ؛ وَكُلُّ مَا كَانَ فِي جَوْفِ مَأْكُولٍ كَالزَّبِيبِ ..الْوَاحِدَةُ : عَجَمَةٌ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ ..قَالَ يَعْقُوبُ /الْعَامَّةُ تَقُولُ : عَجْمٌ بِالتَّسْكِينِ ..وَالثُّفْلُ بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ : مَا ثَقُلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ..قَالَ الْيُونِينِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْآدَابِ /وَهَذَا الْأَدَبُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَالْعُرْفُ ..وَالْعَادَةُ خِلَافُ ذَلِكَ ..لَكِنَّ الْحُكْمَ : لِلشَّرْعِ لَا لِلْعُرْفِ الْحَادِثِ ..وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ /رَأَيْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ وَيَأْخُذُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ..وَرَأَيْته يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ..ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 155 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إنَّ الصَّائِنَ لِنَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ : رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا نَقِيَّ الْبَيَاضِ ذَا ثَمَنٍ ..فَهُوَ يَدْخُلُ بِهِ : عَلَى الْمُلُوكِ فَمَنْ دُونَهُمْ ..فَهُوَ يَصُونُهُ : عَنْ الْوَسَخِ وَالْغُبَارِ ..وَالطُّبُوعِ وَأَنْوَاعِ الْآثَارِ إبْقَاءً : عَلَى بَيَاضِهِ وَنَقَائِهِ ....إلى أنْ قال /وَهَكَذَا الصائنُ لِقَلْبِهِ وَدينه : ترَاهُ يجْتَنب طبوع الذُّنُوب وآثارها ..فَإِن لَهَا فِي الْقلب طبُوعاً وآثاراً أعظم من الطبُوع الْفَاحِشَة فِي الثَّوْب النقي للبياض ..وَلَكِن على الْعُيُون : غشاوة أَن تدْرك تِلْكَ الطُبُوع ..فتراه يهرب : من مظان التلوث ويحترس من الْخلق ؛ ويتباعد من تخالطهم مَخَافَة أَن يحصل لِقَلْبِهِ مَا يحصل للثوب الَّذِي يخالط :الدباغين !!والذباحين !!والطباخين !!وَنَحْوهم . ..أنظرهُ / الروح وَرَقَة / 236 ...ومنها ...وقال العلاّمة عبد الرحمن السِعدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ) ..قال /لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة ..فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبًا لمرضاة ربه ..ورجاء للقرب منه ..والحظوة بثوابه ..وهو الصبر الذي : من خصائص أهل الإيمان ..وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر : فهذا يصدر من البر والفاجر ..والمؤمن والكافر ..فليس هو الممدوح : على الحقيقة . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 416 ...