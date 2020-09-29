من درر السلف....الحلقة رقم 119

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الإمام شمس الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي آدَابِ الْأَكْلِ /
لَا يَجْمَعُ بَيْنَ النَّوَى وَالتَّمْرِ : فِي طَبَقٍ ..
وَلَا يَجْمَعُهُ : فِي كَفِّهِ ..
بَلْ يَضَعُهُ مِنْ فِيهِ : عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يُلْقِيهِ ..
وَكَذَا كُلُّ مَا لَهُ : عَجَمٌ وَثُفْلٌ ..
وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْآمِدِيِّ ..
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ /
الْعَجَمُ بِالتَّحْرِيكِ : النَّوَى ؛ وَكُلُّ مَا كَانَ فِي جَوْفِ مَأْكُولٍ كَالزَّبِيبِ ..
الْوَاحِدَةُ : عَجَمَةٌ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ ..
قَالَ يَعْقُوبُ /
الْعَامَّةُ تَقُولُ : عَجْمٌ بِالتَّسْكِينِ ..
وَالثُّفْلُ بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ : مَا ثَقُلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ..
قَالَ الْيُونِينِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْآدَابِ /
وَهَذَا الْأَدَبُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَالْعُرْفُ ..
وَالْعَادَةُ خِلَافُ ذَلِكَ ..
لَكِنَّ الْحُكْمَ : لِلشَّرْعِ لَا لِلْعُرْفِ الْحَادِثِ ..
وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ /
رَأَيْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ وَيَأْخُذُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ..
وَرَأَيْته يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ..
ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 155 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ الصَّائِنَ لِنَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ : رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا نَقِيَّ الْبَيَاضِ ذَا ثَمَنٍ ..
فَهُوَ يَدْخُلُ بِهِ : عَلَى الْمُلُوكِ فَمَنْ دُونَهُمْ ..
فَهُوَ يَصُونُهُ : عَنْ الْوَسَخِ وَالْغُبَارِ ..
وَالطُّبُوعِ وَأَنْوَاعِ الْآثَارِ إبْقَاءً : عَلَى بَيَاضِهِ وَنَقَائِهِ ....
إلى أنْ قال /
وَهَكَذَا الصائنُ لِقَلْبِهِ وَدينه : ترَاهُ يجْتَنب طبوع الذُّنُوب وآثارها ..
فَإِن لَهَا فِي الْقلب طبُوعاً وآثاراً أعظم من الطبُوع الْفَاحِشَة فِي الثَّوْب النقي للبياض ..
وَلَكِن على الْعُيُون : غشاوة أَن تدْرك تِلْكَ الطُبُوع ..
فتراه يهرب : من مظان التلوث ويحترس من الْخلق ؛ ويتباعد من تخالطهم مَخَافَة أَن يحصل لِقَلْبِهِ مَا يحصل للثوب الَّذِي يخالط :
الدباغين !!
والذباحين !!
والطباخين !!
وَنَحْوهم . ..
أنظرهُ / الروح وَرَقَة / 236 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن السِعدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ) ..
قال /
لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة ..
فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبًا لمرضاة ربه ..
ورجاء للقرب منه ..
والحظوة بثوابه ..
وهو الصبر الذي : من خصائص أهل الإيمان ..
وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر : فهذا يصدر من البر والفاجر ..
والمؤمن والكافر ..
فليس هو الممدوح : على الحقيقة . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 416 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الإمام شمس الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي آدَابِ الْأَكْلِ /
لَا يَجْمَعُ بَيْنَ النَّوَى وَالتَّمْرِ : فِي طَبَقٍ ..
وَلَا يَجْمَعُهُ : فِي كَفِّهِ ..
بَلْ يَضَعُهُ مِنْ فِيهِ : عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يُلْقِيهِ ..
وَكَذَا كُلُّ مَا لَهُ : عَجَمٌ وَثُفْلٌ ..
وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْآمِدِيِّ ..
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ /
الْعَجَمُ بِالتَّحْرِيكِ : النَّوَى ؛ وَكُلُّ مَا كَانَ فِي جَوْفِ مَأْكُولٍ كَالزَّبِيبِ ..
الْوَاحِدَةُ : عَجَمَةٌ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ ..
قَالَ يَعْقُوبُ /
الْعَامَّةُ تَقُولُ : عَجْمٌ بِالتَّسْكِينِ ..
وَالثُّفْلُ بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ : مَا ثَقُلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ..
قَالَ الْيُونِينِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْآدَابِ /
وَهَذَا الْأَدَبُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَالْعُرْفُ ..
وَالْعَادَةُ خِلَافُ ذَلِكَ ..
لَكِنَّ الْحُكْمَ : لِلشَّرْعِ لَا لِلْعُرْفِ الْحَادِثِ ..
وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ /
رَأَيْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ وَيَأْخُذُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ..
وَرَأَيْته يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ..
ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 155 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ الصَّائِنَ لِنَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ : رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا نَقِيَّ الْبَيَاضِ ذَا ثَمَنٍ ..
فَهُوَ يَدْخُلُ بِهِ : عَلَى الْمُلُوكِ فَمَنْ دُونَهُمْ ..
فَهُوَ يَصُونُهُ : عَنْ الْوَسَخِ وَالْغُبَارِ ..
وَالطُّبُوعِ وَأَنْوَاعِ الْآثَارِ إبْقَاءً : عَلَى بَيَاضِهِ وَنَقَائِهِ ....
إلى أنْ قال /
وَهَكَذَا الصائنُ لِقَلْبِهِ وَدينه : ترَاهُ يجْتَنب طبوع الذُّنُوب وآثارها ..
فَإِن لَهَا فِي الْقلب طبُوعاً وآثاراً أعظم من الطبُوع الْفَاحِشَة فِي الثَّوْب النقي للبياض ..
وَلَكِن على الْعُيُون : غشاوة أَن تدْرك تِلْكَ الطُبُوع ..
فتراه يهرب : من مظان التلوث ويحترس من الْخلق ؛ ويتباعد من تخالطهم مَخَافَة أَن يحصل لِقَلْبِهِ مَا يحصل للثوب الَّذِي يخالط :
الدباغين !!
والذباحين !!
والطباخين !!
وَنَحْوهم . ..
أنظرهُ / الروح وَرَقَة / 236 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن السِعدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ) ..
قال /
لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة ..
فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبًا لمرضاة ربه ..
ورجاء للقرب منه ..
والحظوة بثوابه ..
وهو الصبر الذي : من خصائص أهل الإيمان ..
وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر : فهذا يصدر من البر والفاجر ..
والمؤمن والكافر ..
فليس هو الممدوح : على الحقيقة . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 416 ...