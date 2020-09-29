من درر السلف....الحلقة رقم 119

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,790
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شمس الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي آدَابِ الْأَكْلِ /
لَا يَجْمَعُ بَيْنَ النَّوَى وَالتَّمْرِ : فِي طَبَقٍ ..
وَلَا يَجْمَعُهُ : فِي كَفِّهِ ..
بَلْ يَضَعُهُ مِنْ فِيهِ : عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يُلْقِيهِ ..
وَكَذَا كُلُّ مَا لَهُ : عَجَمٌ وَثُفْلٌ ..
وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْآمِدِيِّ ..
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ /
الْعَجَمُ بِالتَّحْرِيكِ : النَّوَى ؛ وَكُلُّ مَا كَانَ فِي جَوْفِ مَأْكُولٍ كَالزَّبِيبِ ..
الْوَاحِدَةُ : عَجَمَةٌ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ ..
قَالَ يَعْقُوبُ /
الْعَامَّةُ تَقُولُ : عَجْمٌ بِالتَّسْكِينِ ..
وَالثُّفْلُ بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ : مَا ثَقُلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ..
قَالَ الْيُونِينِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْآدَابِ /
وَهَذَا الْأَدَبُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَالْعُرْفُ ..
وَالْعَادَةُ خِلَافُ ذَلِكَ ..
لَكِنَّ الْحُكْمَ : لِلشَّرْعِ لَا لِلْعُرْفِ الْحَادِثِ ..
وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ /
رَأَيْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ وَيَأْخُذُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ..
وَرَأَيْته يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ..
ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 155 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ الصَّائِنَ لِنَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ : رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا نَقِيَّ الْبَيَاضِ ذَا ثَمَنٍ ..
فَهُوَ يَدْخُلُ بِهِ : عَلَى الْمُلُوكِ فَمَنْ دُونَهُمْ ..
فَهُوَ يَصُونُهُ : عَنْ الْوَسَخِ وَالْغُبَارِ ..
وَالطُّبُوعِ وَأَنْوَاعِ الْآثَارِ إبْقَاءً : عَلَى بَيَاضِهِ وَنَقَائِهِ ....
إلى أنْ قال /
وَهَكَذَا الصائنُ لِقَلْبِهِ وَدينه : ترَاهُ يجْتَنب طبوع الذُّنُوب وآثارها ..
فَإِن لَهَا فِي الْقلب طبُوعاً وآثاراً أعظم من الطبُوع الْفَاحِشَة فِي الثَّوْب النقي للبياض ..
وَلَكِن على الْعُيُون : غشاوة أَن تدْرك تِلْكَ الطُبُوع ..
فتراه يهرب : من مظان التلوث ويحترس من الْخلق ؛ ويتباعد من تخالطهم مَخَافَة أَن يحصل لِقَلْبِهِ مَا يحصل للثوب الَّذِي يخالط :
الدباغين !!
والذباحين !!
والطباخين !!
وَنَحْوهم . ..
🥀 أنظرهُ / الروح وَرَقَة / 236 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن السِعدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ) ..
قال /
لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة ..
فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبًا لمرضاة ربه ..
ورجاء للقرب منه ..
والحظوة بثوابه ..
وهو الصبر الذي : من خصائص أهل الإيمان ..
وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر : فهذا يصدر من البر والفاجر ..
والمؤمن والكافر ..
فليس هو الممدوح : على الحقيقة . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 416 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top