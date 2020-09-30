من درر السلف...الحلقة 120

الحَمْدُ لله ...ومن الفَوائِدِ والدُرر ...ومنها ...قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عَلَيه /سَأَلَ سَائِلٌ /بِمَاذَا يُخَاطَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْبَعْثِ ؟؟؟وَهَلْ يُخَاطِبُهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِلِسَانِ الْعَرَبِ ؟؟؟وَهَلْ يَصِحُّ أَنَّ لِسَانَ أَهْلِ النَّارِ الْفَارِسِيَّةُ وَأَنَّ لِسَانَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ ؟؟؟فَأَجَبْته بَعْدَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ /لَا يُعْلَمُ : بِأَيِّ لُغَةٍ يَتَكَلَّمُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ ..وَلَا بِأَيِّ لُغَةٍ : يَسْمَعُونَ خِطَابَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا ..لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى : لَمْ يُخْبِرْنَا بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا رَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ..وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّ الْفَارِسِيَّةَ : لُغَةُ الجهنميين وَلَا أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ لُغَةُ أَهْلِ النَّعِيمِ الْأَبَدِيِّ ..وَلَا نَعْلَمُ نِزَاعًا فِي ذَلِكَ : بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ..بَلْ كُلُّهُمْ : يَكُفُّونَ عَنْ ذَلِكَ ..لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مِثْلِ هَذَا : مِنْ فُضُولِ الْقَوْلِ وَلَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَصْحَابِ الثَّرَى ..وَلَكِنْ حَدَثَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ..فَقَالَ نَاسٌ /يَتَخَاطَبُونَ : بِالْعَرَبِيَّةِ ..وَقَالَ آخَرُونَ /إلَّا أَهْلَ النَّارِ : فَإِنَّهُمْ يُجِيبُونَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهِيَ لُغَتُهُمْ فِي النَّارِ ..وَقَالَ آخَرُونَ /يَتَخَاطَبُونَ بِالسُّرْيانِيَّةِ : لِأَنَّهَا لُغَةُ آدَمَ وَعَنْهَا تَفَرَّعَتْ اللُّغَاتُ ..وَقَالَ آخَرُونَ /إلَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ : بِالْعَرَبِيَّةِ ..وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ : لَا حُجَّةَ لِأَرْبَابِهَا ؛ لَا مِنْ طَرِيقِ عَقْلٍ وَلَا نَقْلٍ ..بَلْ هِيَ : دَعَاوَى عَارِيَةٌ عَنْ الْأَدِلَّةِ ..وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . ..أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 300 - 301 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً عليه رَحَمَات الله /وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف ( بمَطِينْ ) حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي ..حدثنا يحيى بن زيد الأشعري ..حدثنا إبن جريج ..عن عطاء ..عن ابن عباس رضي الله عنهما قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /أحبُ العرب لثلاث :لأنه عربي ..والقرآن عربي ..ولسان أهل الجنة عربي . ..قال الحافظ السِلَفِيُّ /هذا حديث حسن ..ثم قال /فما أدري : أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين ؛ أو حسن متنه على الاصطلاح العام ..وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات وقال :قال الثعلبي : لا أصل له ..وقال ابن حبان : يحيى بن زيد يروي المقلوبات عن الأثبات ؛ فبطل الاحتجاج به ..انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم ج 01 ورقة / 158 ...وروى الطبراني في الأوسط /عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /أنا عربي ..والقرآن عربي ..ولسان أهل الجنة عربي . ..قال العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في السلسلة الضعيفة برقم / 161 موضوع ...