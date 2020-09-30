من درر السلف...الحلقة 120

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفَوائِدِ والدُرر ...
ومنها ...
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عَلَيه /
سَأَلَ سَائِلٌ /
بِمَاذَا يُخَاطَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْبَعْثِ ؟؟؟
وَهَلْ يُخَاطِبُهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِلِسَانِ الْعَرَبِ ؟؟؟
وَهَلْ يَصِحُّ أَنَّ لِسَانَ أَهْلِ النَّارِ الْفَارِسِيَّةُ وَأَنَّ لِسَانَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ ؟؟؟
فَأَجَبْته بَعْدَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ /
لَا يُعْلَمُ : بِأَيِّ لُغَةٍ يَتَكَلَّمُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ ..
وَلَا بِأَيِّ لُغَةٍ : يَسْمَعُونَ خِطَابَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا ..
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى : لَمْ يُخْبِرْنَا بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا رَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ..
وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّ الْفَارِسِيَّةَ : لُغَةُ الجهنميين وَلَا أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ لُغَةُ أَهْلِ النَّعِيمِ الْأَبَدِيِّ ..
وَلَا نَعْلَمُ نِزَاعًا فِي ذَلِكَ : بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ..
بَلْ كُلُّهُمْ : يَكُفُّونَ عَنْ ذَلِكَ ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مِثْلِ هَذَا : مِنْ فُضُولِ الْقَوْلِ وَلَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَصْحَابِ الثَّرَى ..
وَلَكِنْ حَدَثَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ..
فَقَالَ نَاسٌ /
يَتَخَاطَبُونَ : بِالْعَرَبِيَّةِ ..
وَقَالَ آخَرُونَ /
إلَّا أَهْلَ النَّارِ : فَإِنَّهُمْ يُجِيبُونَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهِيَ لُغَتُهُمْ فِي النَّارِ ..
وَقَالَ آخَرُونَ /
يَتَخَاطَبُونَ بِالسُّرْيانِيَّةِ : لِأَنَّهَا لُغَةُ آدَمَ وَعَنْهَا تَفَرَّعَتْ اللُّغَاتُ ..
وَقَالَ آخَرُونَ /
إلَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ : بِالْعَرَبِيَّةِ ..
وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ : لَا حُجَّةَ لِأَرْبَابِهَا ؛ لَا مِنْ طَرِيقِ عَقْلٍ وَلَا نَقْلٍ ..
بَلْ هِيَ : دَعَاوَى عَارِيَةٌ عَنْ الْأَدِلَّةِ ..
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 300 - 301 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف ( بمَطِينْ ) حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي ..
حدثنا يحيى بن زيد الأشعري ..
حدثنا إبن جريج ..
عن عطاء ..
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
أحبُ العرب لثلاث :
لأنه عربي ..
والقرآن عربي ..
ولسان أهل الجنة عربي . ..
قال الحافظ السِلَفِيُّ /
هذا حديث حسن ..
ثم قال /
فما أدري : أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين ؛ أو حسن متنه على الاصطلاح العام ..
وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات وقال :
قال الثعلبي : لا أصل له ..
وقال ابن حبان : يحيى بن زيد يروي المقلوبات عن الأثبات ؛ فبطل الاحتجاج به ..
انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم ج 01 ورقة / 158 ...
وروى الطبراني في الأوسط /
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
أنا عربي ..
والقرآن عربي ..
ولسان أهل الجنة عربي . ..
قال العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في السلسلة الضعيفة برقم / 161 موضوع ...
ومن الفَوائِدِ والدُرر ...
ومنها ...
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عَلَيه /
سَأَلَ سَائِلٌ /
بِمَاذَا يُخَاطَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْبَعْثِ ؟؟؟
وَهَلْ يُخَاطِبُهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِلِسَانِ الْعَرَبِ ؟؟؟
وَهَلْ يَصِحُّ أَنَّ لِسَانَ أَهْلِ النَّارِ الْفَارِسِيَّةُ وَأَنَّ لِسَانَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ ؟؟؟
فَأَجَبْته بَعْدَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ /
لَا يُعْلَمُ : بِأَيِّ لُغَةٍ يَتَكَلَّمُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ ..
وَلَا بِأَيِّ لُغَةٍ : يَسْمَعُونَ خِطَابَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا ..
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى : لَمْ يُخْبِرْنَا بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا رَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ..
وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّ الْفَارِسِيَّةَ : لُغَةُ الجهنميين وَلَا أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ لُغَةُ أَهْلِ النَّعِيمِ الْأَبَدِيِّ ..
وَلَا نَعْلَمُ نِزَاعًا فِي ذَلِكَ : بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ..
بَلْ كُلُّهُمْ : يَكُفُّونَ عَنْ ذَلِكَ ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مِثْلِ هَذَا : مِنْ فُضُولِ الْقَوْلِ وَلَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَصْحَابِ الثَّرَى ..
وَلَكِنْ حَدَثَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ..
فَقَالَ نَاسٌ /
يَتَخَاطَبُونَ : بِالْعَرَبِيَّةِ ..
وَقَالَ آخَرُونَ /
إلَّا أَهْلَ النَّارِ : فَإِنَّهُمْ يُجِيبُونَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهِيَ لُغَتُهُمْ فِي النَّارِ ..
وَقَالَ آخَرُونَ /
يَتَخَاطَبُونَ بِالسُّرْيانِيَّةِ : لِأَنَّهَا لُغَةُ آدَمَ وَعَنْهَا تَفَرَّعَتْ اللُّغَاتُ ..
وَقَالَ آخَرُونَ /
إلَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ : بِالْعَرَبِيَّةِ ..
وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ : لَا حُجَّةَ لِأَرْبَابِهَا ؛ لَا مِنْ طَرِيقِ عَقْلٍ وَلَا نَقْلٍ ..
بَلْ هِيَ : دَعَاوَى عَارِيَةٌ عَنْ الْأَدِلَّةِ ..
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 300 - 301 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف ( بمَطِينْ ) حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي ..
حدثنا يحيى بن زيد الأشعري ..
حدثنا إبن جريج ..
عن عطاء ..
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
أحبُ العرب لثلاث :
لأنه عربي ..
والقرآن عربي ..
ولسان أهل الجنة عربي . ..
قال الحافظ السِلَفِيُّ /
هذا حديث حسن ..
ثم قال /
فما أدري : أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين ؛ أو حسن متنه على الاصطلاح العام ..
وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات وقال :
قال الثعلبي : لا أصل له ..
وقال ابن حبان : يحيى بن زيد يروي المقلوبات عن الأثبات ؛ فبطل الاحتجاج به ..
انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم ج 01 ورقة / 158 ...
وروى الطبراني في الأوسط /
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
أنا عربي ..
والقرآن عربي ..
ولسان أهل الجنة عربي . ..
قال العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في السلسلة الضعيفة برقم / 161 موضوع ...