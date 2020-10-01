من درر السلف... الحلقة رقم 121

الحمد لله ...ومن الفوائد ...ومنها ...وقال الحافظ شمسُ الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ /النَّوْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :نَوْمَةُ : الْخُرْقِ ..وَنَوْمَةُ : الْخَلْقِ ..وَنَوْمَةُ : الْحُمْقِ ..فَنَوْمَةُ الْخُرْقِ : نَوْمَةُ الضُّحَى ..وَنَوْمَةُ الْخَلْقِ : هِيَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أُمَّتَهُ فَقَالَ :قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ . ..وَنَوْمَةُ الْحُمْقِ : بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لَا يَنَامُهَا إلَّا سَكْرَانُ أَوْ مَجْنُونٌ ..فَنَوْمُ الصُّبْحَةِ : مُضِرٌّ جِدًّا بِالْبَدَنِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْخِيهِ وَيُفْسِدُ الْفَضَلَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي تَحْلِيلُهَا بِالرِّيَاضَةِ ..إلى أنْ قال عليه رَحَمَات الله /النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ ..وَلِذَا لَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..وَلَكِنَّهُ جُعِلَ لِأَجْل : راحةِ الْبَدَنِ لِيَنْهَضَ الْإِنْسَانُ بَعْدَهُ إلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ..فَقَلِيلُهُ : خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 358 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ فِي شَرْحِ أَوْرَادِ أَبِي دَاوُد /وَأَمَّا كَثْرَةُ النَّوْمِ فَلَهُ آفَاتٌ ؛ مِنْهَا /أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْفُسُولَةِ وَالضَّعْفِ وَعَدَمِ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ ..مُسَبِّبٌ لِلْكَسَلِ وَعَادَةِ الْعَجْزِ وَتَضْيِيعِ الْعُمْرِ فِي غَيْرِ نَفْعٍ ..وقسَاوة الْقَلْبِ وَغَفْلَتِهِ وَمَوْتِهِ ..وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا : مَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً وَيُوجَدُ مُشَاهَدَةً ..وَيُنْقَلُ مُتَوَاتِرًا : مِنْ كَلَامِ الْأُمَمِ وَالْحُكَمَاءِ السَّالِفِينَ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ وَصَحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَآثَارِ مَنْ سَلَفَ وَخَلَفَ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِشْهَادِ عَلَيْهِ اخْتِصَارًا وَاقْتِصَارًا عَلَى شُهْرَتِهِ . ..أنظره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /الْيَقَظَةُ أَفْضَلُ مِنْ النَّوْمِ : لَا مُطْلَقًا ..بَلْ لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ : طَاعَةً ؛ لَا لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ مَعْصِيَةً ..فَإِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِخَيْرٍ وَرُبَّمَا خَالَطَ أَهْلَ الْغَفْلَةِ ؛ وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ فَضْلًا عَنْ إتْيَانِهِ الْعَظَائِمَ مِنْ الْخَطَايَا وَالْجَرَائِمِ : فَالنَّوْمُ خَيْرٌ لَهُ ..بَلْ رُبَّمَا يَكُونُ : وَاجِبًا عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْ مُلَابَسَةِ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ ..إذْ فِي النَّوْمِ : الصَّمْتُ وَالسَّلَامَةُ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ : الصَّمْتُ وَالنَّوْمُ فِيهِ أَفْضَلُ أَعْمَالِهِمْ ..وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ /كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا تَفَرَّغُوا : أَنْ يَنَامُوا طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ ..فَإِذَنْ النَّوْمُ عَلَى قَصْدِ : طَلَبِ السَّلَامَةِ ؛ وَنِيَّةِ قِيَامِ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ ..وَأَمَّا إذَا كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَانْبَعَثَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْوَظَائِفِ : فَهَذَا يَقَظَتُهُ خَيْرٌ مِنْ نَوْمِهِ ..فَإِذَا نَامَ لِأَجْلِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ التَّعَبُ وَالْكَسَلُ وَالسَّآمَةُ وَيَنْهَضَ إلَى الْوَظَائِفِ وَالْأَذْكَارِ عَلَى غَايَةٍ مِنْ النَّشَاطِ وَصَفَاءِ الذِّهْنِ وَالْخَاطِرِ : فَنَوْمُهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ . ..أنْظُره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ...