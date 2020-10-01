من درر السلف... الحلقة رقم 121

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,827
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ شمسُ الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ /
النَّوْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
نَوْمَةُ : الْخُرْقِ ..
وَنَوْمَةُ : الْخَلْقِ ..
وَنَوْمَةُ : الْحُمْقِ ..
فَنَوْمَةُ الْخُرْقِ : نَوْمَةُ الضُّحَى ..
وَنَوْمَةُ الْخَلْقِ : هِيَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أُمَّتَهُ فَقَالَ :
قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ . ..
وَنَوْمَةُ الْحُمْقِ : بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لَا يَنَامُهَا إلَّا سَكْرَانُ أَوْ مَجْنُونٌ ..
فَنَوْمُ الصُّبْحَةِ : مُضِرٌّ جِدًّا بِالْبَدَنِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْخِيهِ وَيُفْسِدُ الْفَضَلَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي تَحْلِيلُهَا بِالرِّيَاضَةِ ..
إلى أنْ قال عليه رَحَمَات الله /
النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ ..
وَلِذَا لَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..
وَلَكِنَّهُ جُعِلَ لِأَجْل : راحةِ الْبَدَنِ لِيَنْهَضَ الْإِنْسَانُ بَعْدَهُ إلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ..
فَقَلِيلُهُ : خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 358 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ فِي شَرْحِ أَوْرَادِ أَبِي دَاوُد /
وَأَمَّا كَثْرَةُ النَّوْمِ فَلَهُ آفَاتٌ ؛ مِنْهَا /
أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْفُسُولَةِ وَالضَّعْفِ وَعَدَمِ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ ..
مُسَبِّبٌ لِلْكَسَلِ وَعَادَةِ الْعَجْزِ وَتَضْيِيعِ الْعُمْرِ فِي غَيْرِ نَفْعٍ ..
وقسَاوة الْقَلْبِ وَغَفْلَتِهِ وَمَوْتِهِ ..
وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا : مَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً وَيُوجَدُ مُشَاهَدَةً ..
وَيُنْقَلُ مُتَوَاتِرًا : مِنْ كَلَامِ الْأُمَمِ وَالْحُكَمَاءِ السَّالِفِينَ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ وَصَحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَآثَارِ مَنْ سَلَفَ وَخَلَفَ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِشْهَادِ عَلَيْهِ اخْتِصَارًا وَاقْتِصَارًا عَلَى شُهْرَتِهِ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الْيَقَظَةُ أَفْضَلُ مِنْ النَّوْمِ : لَا مُطْلَقًا ..
بَلْ لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ : طَاعَةً ؛ لَا لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ مَعْصِيَةً ..
فَإِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِخَيْرٍ وَرُبَّمَا خَالَطَ أَهْلَ الْغَفْلَةِ ؛ وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ فَضْلًا عَنْ إتْيَانِهِ الْعَظَائِمَ مِنْ الْخَطَايَا وَالْجَرَائِمِ : فَالنَّوْمُ خَيْرٌ لَهُ ..
بَلْ رُبَّمَا يَكُونُ : وَاجِبًا عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْ مُلَابَسَةِ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ ..
إذْ فِي النَّوْمِ : الصَّمْتُ وَالسَّلَامَةُ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ : الصَّمْتُ وَالنَّوْمُ فِيهِ أَفْضَلُ أَعْمَالِهِمْ ..
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ /كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا تَفَرَّغُوا : أَنْ يَنَامُوا طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ ..
فَإِذَنْ النَّوْمُ عَلَى قَصْدِ : طَلَبِ السَّلَامَةِ ؛ وَنِيَّةِ قِيَامِ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ ..
وَأَمَّا إذَا كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَانْبَعَثَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْوَظَائِفِ : فَهَذَا يَقَظَتُهُ خَيْرٌ مِنْ نَوْمِهِ ..
فَإِذَا نَامَ لِأَجْلِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ التَّعَبُ وَالْكَسَلُ وَالسَّآمَةُ وَيَنْهَضَ إلَى الْوَظَائِفِ وَالْأَذْكَارِ عَلَى غَايَةٍ مِنْ النَّشَاطِ وَصَفَاءِ الذِّهْنِ وَالْخَاطِرِ : فَنَوْمُهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ . ..
🥀 أنْظُره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top