من درر السلف... الحلقة رقم 121

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد ...
ومنها ...
وقال الحافظ شمسُ الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ /
النَّوْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
نَوْمَةُ : الْخُرْقِ ..
وَنَوْمَةُ : الْخَلْقِ ..
وَنَوْمَةُ : الْحُمْقِ ..
فَنَوْمَةُ الْخُرْقِ : نَوْمَةُ الضُّحَى ..
وَنَوْمَةُ الْخَلْقِ : هِيَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أُمَّتَهُ فَقَالَ :
قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ . ..
وَنَوْمَةُ الْحُمْقِ : بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لَا يَنَامُهَا إلَّا سَكْرَانُ أَوْ مَجْنُونٌ ..
فَنَوْمُ الصُّبْحَةِ : مُضِرٌّ جِدًّا بِالْبَدَنِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْخِيهِ وَيُفْسِدُ الْفَضَلَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي تَحْلِيلُهَا بِالرِّيَاضَةِ ..
إلى أنْ قال عليه رَحَمَات الله /
النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ ..
وَلِذَا لَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..
وَلَكِنَّهُ جُعِلَ لِأَجْل : راحةِ الْبَدَنِ لِيَنْهَضَ الْإِنْسَانُ بَعْدَهُ إلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ..
فَقَلِيلُهُ : خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 358 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ فِي شَرْحِ أَوْرَادِ أَبِي دَاوُد /
وَأَمَّا كَثْرَةُ النَّوْمِ فَلَهُ آفَاتٌ ؛ مِنْهَا /
أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْفُسُولَةِ وَالضَّعْفِ وَعَدَمِ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ ..
مُسَبِّبٌ لِلْكَسَلِ وَعَادَةِ الْعَجْزِ وَتَضْيِيعِ الْعُمْرِ فِي غَيْرِ نَفْعٍ ..
وقسَاوة الْقَلْبِ وَغَفْلَتِهِ وَمَوْتِهِ ..
وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا : مَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً وَيُوجَدُ مُشَاهَدَةً ..
وَيُنْقَلُ مُتَوَاتِرًا : مِنْ كَلَامِ الْأُمَمِ وَالْحُكَمَاءِ السَّالِفِينَ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ وَصَحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَآثَارِ مَنْ سَلَفَ وَخَلَفَ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِشْهَادِ عَلَيْهِ اخْتِصَارًا وَاقْتِصَارًا عَلَى شُهْرَتِهِ . ..
أنظره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الْيَقَظَةُ أَفْضَلُ مِنْ النَّوْمِ : لَا مُطْلَقًا ..
بَلْ لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ : طَاعَةً ؛ لَا لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ مَعْصِيَةً ..
فَإِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِخَيْرٍ وَرُبَّمَا خَالَطَ أَهْلَ الْغَفْلَةِ ؛ وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ فَضْلًا عَنْ إتْيَانِهِ الْعَظَائِمَ مِنْ الْخَطَايَا وَالْجَرَائِمِ : فَالنَّوْمُ خَيْرٌ لَهُ ..
بَلْ رُبَّمَا يَكُونُ : وَاجِبًا عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْ مُلَابَسَةِ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ ..
إذْ فِي النَّوْمِ : الصَّمْتُ وَالسَّلَامَةُ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ : الصَّمْتُ وَالنَّوْمُ فِيهِ أَفْضَلُ أَعْمَالِهِمْ ..
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ /كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا تَفَرَّغُوا : أَنْ يَنَامُوا طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ ..
فَإِذَنْ النَّوْمُ عَلَى قَصْدِ : طَلَبِ السَّلَامَةِ ؛ وَنِيَّةِ قِيَامِ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ ..
وَأَمَّا إذَا كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَانْبَعَثَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْوَظَائِفِ : فَهَذَا يَقَظَتُهُ خَيْرٌ مِنْ نَوْمِهِ ..
فَإِذَا نَامَ لِأَجْلِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ التَّعَبُ وَالْكَسَلُ وَالسَّآمَةُ وَيَنْهَضَ إلَى الْوَظَائِفِ وَالْأَذْكَارِ عَلَى غَايَةٍ مِنْ النَّشَاطِ وَصَفَاءِ الذِّهْنِ وَالْخَاطِرِ : فَنَوْمُهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ . ..
أنْظُره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ...
ومن الفوائد ...
ومنها ...
وقال الحافظ شمسُ الدين السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ /
النَّوْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
نَوْمَةُ : الْخُرْقِ ..
وَنَوْمَةُ : الْخَلْقِ ..
وَنَوْمَةُ : الْحُمْقِ ..
فَنَوْمَةُ الْخُرْقِ : نَوْمَةُ الضُّحَى ..
وَنَوْمَةُ الْخَلْقِ : هِيَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أُمَّتَهُ فَقَالَ :
قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ . ..
وَنَوْمَةُ الْحُمْقِ : بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لَا يَنَامُهَا إلَّا سَكْرَانُ أَوْ مَجْنُونٌ ..
فَنَوْمُ الصُّبْحَةِ : مُضِرٌّ جِدًّا بِالْبَدَنِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْخِيهِ وَيُفْسِدُ الْفَضَلَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي تَحْلِيلُهَا بِالرِّيَاضَةِ ..
إلى أنْ قال عليه رَحَمَات الله /
النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ ..
وَلِذَا لَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..
وَلَكِنَّهُ جُعِلَ لِأَجْل : راحةِ الْبَدَنِ لِيَنْهَضَ الْإِنْسَانُ بَعْدَهُ إلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ..
فَقَلِيلُهُ : خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 358 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ فِي شَرْحِ أَوْرَادِ أَبِي دَاوُد /
وَأَمَّا كَثْرَةُ النَّوْمِ فَلَهُ آفَاتٌ ؛ مِنْهَا /
أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْفُسُولَةِ وَالضَّعْفِ وَعَدَمِ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ ..
مُسَبِّبٌ لِلْكَسَلِ وَعَادَةِ الْعَجْزِ وَتَضْيِيعِ الْعُمْرِ فِي غَيْرِ نَفْعٍ ..
وقسَاوة الْقَلْبِ وَغَفْلَتِهِ وَمَوْتِهِ ..
وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا : مَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً وَيُوجَدُ مُشَاهَدَةً ..
وَيُنْقَلُ مُتَوَاتِرًا : مِنْ كَلَامِ الْأُمَمِ وَالْحُكَمَاءِ السَّالِفِينَ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ وَصَحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَآثَارِ مَنْ سَلَفَ وَخَلَفَ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِشْهَادِ عَلَيْهِ اخْتِصَارًا وَاقْتِصَارًا عَلَى شُهْرَتِهِ . ..
أنظره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الْيَقَظَةُ أَفْضَلُ مِنْ النَّوْمِ : لَا مُطْلَقًا ..
بَلْ لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ : طَاعَةً ؛ لَا لِمَنْ تَكُونُ يَقَظَتُهُ مَعْصِيَةً ..
فَإِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِخَيْرٍ وَرُبَّمَا خَالَطَ أَهْلَ الْغَفْلَةِ ؛ وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ فَضْلًا عَنْ إتْيَانِهِ الْعَظَائِمَ مِنْ الْخَطَايَا وَالْجَرَائِمِ : فَالنَّوْمُ خَيْرٌ لَهُ ..
بَلْ رُبَّمَا يَكُونُ : وَاجِبًا عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْ مُلَابَسَةِ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ ..
إذْ فِي النَّوْمِ : الصَّمْتُ وَالسَّلَامَةُ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ : الصَّمْتُ وَالنَّوْمُ فِيهِ أَفْضَلُ أَعْمَالِهِمْ ..
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ /كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا تَفَرَّغُوا : أَنْ يَنَامُوا طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ ..
فَإِذَنْ النَّوْمُ عَلَى قَصْدِ : طَلَبِ السَّلَامَةِ ؛ وَنِيَّةِ قِيَامِ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ ..
وَأَمَّا إذَا كَانَ لَوْ لَمْ يَنَمْ لَانْبَعَثَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْوَظَائِفِ : فَهَذَا يَقَظَتُهُ خَيْرٌ مِنْ نَوْمِهِ ..
فَإِذَا نَامَ لِأَجْلِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ التَّعَبُ وَالْكَسَلُ وَالسَّآمَةُ وَيَنْهَضَ إلَى الْوَظَائِفِ وَالْأَذْكَارِ عَلَى غَايَةٍ مِنْ النَّشَاطِ وَصَفَاءِ الذِّهْنِ وَالْخَاطِرِ : فَنَوْمُهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ . ..
أنْظُره / غذاء الألباب ج 02 ورقة / 359 ...