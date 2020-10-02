من درر السلف ....الحلقة رقم 122

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفَوَائد الحِسَان ...
ومنها ...
( لَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا ) ...
قال العلاّمة الإمام شمسُ الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى قال الناظم /
وَلَا تَسْكُنَنْ فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا .. تُسَمَّعْ إذَنْ أَنْوَاعَ مِنْ مُتَعَدِّدٍ ..
قال /
( وَلَا تَسْكُنَنْ ) : أَنْتَ بِهَا ..
( فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ) : فَإِنَّك إنْ فَعَلْت ذَلِكَ ( تُسَمَّعْ ) : بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ ؛ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ ؛ أَيْ /
تُسْمِعُك هِيَ وَسُفَهَاءُ أَهْلِهَا ..
( إذَنْ ) أَيْ : بِسَبَبِ سُكْنَاكَ فِي دَارٍ عِنْدَ أَهْلِهَا ..
( أَنْوَاعَ ) : جَمْعَ نَوْعٍ وَحَذَفَ تَنْوِينَهُ ضَرُورَةً ( مِنْ ) : أَذًى ..
( مُتَعَدِّدٍ) : مِنْ شَتْمٍ وَسَبٍّ وَمِنَّةٍ وَأَذِيَّةٍ لِعِزِّهَا ذَلِكَ ..
وَغِنَاهَا وَفَقْرِك وَاعْتِضَادِهَا بِأَهْلِهَا وَوَحْدَتِك ..
فَهِيَ لِرُعُونَتِهَا : تَشْمَخُ عَلَيْك وَتَتَفَضَّلُ ؛ وَأَنْتَ لَدَيْهَا تَتَضَرَّعُ وَتَتَذَلَّلُ ..
فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ ؛ وَإِلَى هَذَا الْحَدِّ صَارَ مَآلُهُ : فَلَا خَيْرَ فِي حَيَاتِهِ وَسُحْقًا لَهُ وَلِلَذَّاتِهِ . ..
أنظره / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 393 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ فِي الْقَامُوس /
الْعَرُوسُ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..
وَهُمْ : عُرُسٌ ..
وَهُنَّ : عَرَائِسُ ..
انْتَهَى . ..
وَقَالَ فِي لُغَةِ الْإِقْنَاعِ /
الْعُرْسُ بِالضَّمِّ : الزِّفَافُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلطَّعَامِ ..
وَالْعَرُوسُ : وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..
وَجَمْعُ الرَّجُلِ : عُرُسٌ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ رَسُولٍ وَرُسُلٍ ..
وَجَمْعُ الْمَرْأَةِ : عَرَائِسُ ..
وَعَرِسَ الرَّجُلُ عَنْ الْجِمَاعِ يَعْرُسُ : مِنْ بَابِ تَعِبَ كَلَّ وَأَعْيَا ..
وَأَعْرَسَ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ : دَخَلَ بِهَا ..
وَأَعْرَسَ : عَمِلَ عُرْسًا ..
وَعَرَّسَ الْمُسَافِرُ بِالتَّثْقِيلِ : إذَا نَزَلَ لِيَسْتَرِيحَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ ..
وَالِاسْمُ : التَّعْرِيسُ ..
انْتَهَى . ..
وَفِي الْقَامُوسِ /
وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ : امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَرَجُلُهَا ..
وَالْجَمْعُ : أَعْرَاسٌ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ . ..
وَالْمَعْنَى /
أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ الرِّجَالِ فِي فَضْلِ امْرَأَتِهِ : يَكُونُ مَسْلُوبَ الْخَيْرِيَّةِ ..
لِأَنَّهُ قَدْ عَكَسَ : الْفِطْرَةَ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ كَوْنِ الرِّجَالِ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . ..
أنظرهُ / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 وَرَقَة / 393 - 394 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابِهِ : الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّخَاءِ وَالشُّحِّ /
الْفَرْقُ بَيْنَ الشُّحِّ وَالْبُخْل : أنَّ الشُّحَّ هُوَ شِدَّةُ الْحِرْصِ عَلَى الشَّيْءِ ؛ وَالْإِحْفَاءُ فِي طَلَبِهِ ..
وَالِاسْتِقْصَاءُ : فِي تَحْصِيلِهِ ..
وَجَشَعُ النَّفْسِ : عَلَيْهِ ..
وَالْبُخْلُ : مَنْعُ إنْفَاقِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ ؛ وَحُبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ ..
فَهُوَ شَحِيحٌ : قَبْلَ حُصُولِهِ ..
بَخِيلٌ : بَعْدَ حُصُولِهِ ..
فَالْبُخْلُ : ثَمَرَةُ الشُّحِّ ..
وَالشُّحُّ يَدْعُو : إلَى الْبُخْلِ ..
وَالشُّحُّ : كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..
فَمَنْ بَخِلَ : فَقَدْ أَطَاعَ شُحَّهُ ..
وَمَنْ لَمْ يَبْخَلْ : فَقَدْ عَصَى شُحَّهُ ؛ وَوُقِيَ شَرَّهُ ؛ وَذَلِكَ هُوَ الْمُفْلِحُ : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . ..
أنظرهُ / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 427 ...
ومن الدرر والفَوَائد الحِسَان ...
ومنها ...
( لَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا ) ...
قال العلاّمة الإمام شمسُ الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى قال الناظم /
وَلَا تَسْكُنَنْ فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا .. تُسَمَّعْ إذَنْ أَنْوَاعَ مِنْ مُتَعَدِّدٍ ..
قال /
( وَلَا تَسْكُنَنْ ) : أَنْتَ بِهَا ..
( فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ) : فَإِنَّك إنْ فَعَلْت ذَلِكَ ( تُسَمَّعْ ) : بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ ؛ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ ؛ أَيْ /
تُسْمِعُك هِيَ وَسُفَهَاءُ أَهْلِهَا ..
( إذَنْ ) أَيْ : بِسَبَبِ سُكْنَاكَ فِي دَارٍ عِنْدَ أَهْلِهَا ..
( أَنْوَاعَ ) : جَمْعَ نَوْعٍ وَحَذَفَ تَنْوِينَهُ ضَرُورَةً ( مِنْ ) : أَذًى ..
( مُتَعَدِّدٍ) : مِنْ شَتْمٍ وَسَبٍّ وَمِنَّةٍ وَأَذِيَّةٍ لِعِزِّهَا ذَلِكَ ..
وَغِنَاهَا وَفَقْرِك وَاعْتِضَادِهَا بِأَهْلِهَا وَوَحْدَتِك ..
فَهِيَ لِرُعُونَتِهَا : تَشْمَخُ عَلَيْك وَتَتَفَضَّلُ ؛ وَأَنْتَ لَدَيْهَا تَتَضَرَّعُ وَتَتَذَلَّلُ ..
فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ ؛ وَإِلَى هَذَا الْحَدِّ صَارَ مَآلُهُ : فَلَا خَيْرَ فِي حَيَاتِهِ وَسُحْقًا لَهُ وَلِلَذَّاتِهِ . ..
أنظره / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 393 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ فِي الْقَامُوس /
الْعَرُوسُ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..
وَهُمْ : عُرُسٌ ..
وَهُنَّ : عَرَائِسُ ..
انْتَهَى . ..
وَقَالَ فِي لُغَةِ الْإِقْنَاعِ /
الْعُرْسُ بِالضَّمِّ : الزِّفَافُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلطَّعَامِ ..
وَالْعَرُوسُ : وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..
وَجَمْعُ الرَّجُلِ : عُرُسٌ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ رَسُولٍ وَرُسُلٍ ..
وَجَمْعُ الْمَرْأَةِ : عَرَائِسُ ..
وَعَرِسَ الرَّجُلُ عَنْ الْجِمَاعِ يَعْرُسُ : مِنْ بَابِ تَعِبَ كَلَّ وَأَعْيَا ..
وَأَعْرَسَ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ : دَخَلَ بِهَا ..
وَأَعْرَسَ : عَمِلَ عُرْسًا ..
وَعَرَّسَ الْمُسَافِرُ بِالتَّثْقِيلِ : إذَا نَزَلَ لِيَسْتَرِيحَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ ..
وَالِاسْمُ : التَّعْرِيسُ ..
انْتَهَى . ..
وَفِي الْقَامُوسِ /
وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ : امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَرَجُلُهَا ..
وَالْجَمْعُ : أَعْرَاسٌ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ . ..
وَالْمَعْنَى /
أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ الرِّجَالِ فِي فَضْلِ امْرَأَتِهِ : يَكُونُ مَسْلُوبَ الْخَيْرِيَّةِ ..
لِأَنَّهُ قَدْ عَكَسَ : الْفِطْرَةَ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ كَوْنِ الرِّجَالِ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . ..
أنظرهُ / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 وَرَقَة / 393 - 394 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابِهِ : الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّخَاءِ وَالشُّحِّ /
الْفَرْقُ بَيْنَ الشُّحِّ وَالْبُخْل : أنَّ الشُّحَّ هُوَ شِدَّةُ الْحِرْصِ عَلَى الشَّيْءِ ؛ وَالْإِحْفَاءُ فِي طَلَبِهِ ..
وَالِاسْتِقْصَاءُ : فِي تَحْصِيلِهِ ..
وَجَشَعُ النَّفْسِ : عَلَيْهِ ..
وَالْبُخْلُ : مَنْعُ إنْفَاقِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ ؛ وَحُبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ ..
فَهُوَ شَحِيحٌ : قَبْلَ حُصُولِهِ ..
بَخِيلٌ : بَعْدَ حُصُولِهِ ..
فَالْبُخْلُ : ثَمَرَةُ الشُّحِّ ..
وَالشُّحُّ يَدْعُو : إلَى الْبُخْلِ ..
وَالشُّحُّ : كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..
فَمَنْ بَخِلَ : فَقَدْ أَطَاعَ شُحَّهُ ..
وَمَنْ لَمْ يَبْخَلْ : فَقَدْ عَصَى شُحَّهُ ؛ وَوُقِيَ شَرَّهُ ؛ وَذَلِكَ هُوَ الْمُفْلِحُ : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . ..
أنظرهُ / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 427 ...