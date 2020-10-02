من درر السلف ....الحلقة رقم 122

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفَوَائد الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
( لَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا ) ...
قال العلاّمة الإمام شمسُ الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى قال الناظم /
وَلَا تَسْكُنَنْ فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا .. تُسَمَّعْ إذَنْ أَنْوَاعَ مِنْ مُتَعَدِّدٍ ..
قال /
( وَلَا تَسْكُنَنْ ) : أَنْتَ بِهَا ..
( فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ) : فَإِنَّك إنْ فَعَلْت ذَلِكَ ( تُسَمَّعْ ) : بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ ؛ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ ؛ أَيْ /
تُسْمِعُك هِيَ وَسُفَهَاءُ أَهْلِهَا ..
( إذَنْ ) أَيْ : بِسَبَبِ سُكْنَاكَ فِي دَارٍ عِنْدَ أَهْلِهَا ..
( أَنْوَاعَ ) : جَمْعَ نَوْعٍ وَحَذَفَ تَنْوِينَهُ ضَرُورَةً ( مِنْ ) : أَذًى ..
( مُتَعَدِّدٍ) : مِنْ شَتْمٍ وَسَبٍّ وَمِنَّةٍ وَأَذِيَّةٍ لِعِزِّهَا ذَلِكَ ..
وَغِنَاهَا وَفَقْرِك وَاعْتِضَادِهَا بِأَهْلِهَا وَوَحْدَتِك ..
فَهِيَ لِرُعُونَتِهَا : تَشْمَخُ عَلَيْك وَتَتَفَضَّلُ ؛ وَأَنْتَ لَدَيْهَا تَتَضَرَّعُ وَتَتَذَلَّلُ ..
فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ ؛ وَإِلَى هَذَا الْحَدِّ صَارَ مَآلُهُ : فَلَا خَيْرَ فِي حَيَاتِهِ وَسُحْقًا لَهُ وَلِلَذَّاتِهِ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 393 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ فِي الْقَامُوس /
الْعَرُوسُ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..
وَهُمْ : عُرُسٌ ..
وَهُنَّ : عَرَائِسُ ..
انْتَهَى . ..
وَقَالَ فِي لُغَةِ الْإِقْنَاعِ /
الْعُرْسُ بِالضَّمِّ : الزِّفَافُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلطَّعَامِ ..
وَالْعَرُوسُ : وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..
وَجَمْعُ الرَّجُلِ : عُرُسٌ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ رَسُولٍ وَرُسُلٍ ..
وَجَمْعُ الْمَرْأَةِ : عَرَائِسُ ..
وَعَرِسَ الرَّجُلُ عَنْ الْجِمَاعِ يَعْرُسُ : مِنْ بَابِ تَعِبَ كَلَّ وَأَعْيَا ..
وَأَعْرَسَ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ : دَخَلَ بِهَا ..
وَأَعْرَسَ : عَمِلَ عُرْسًا ..
وَعَرَّسَ الْمُسَافِرُ بِالتَّثْقِيلِ : إذَا نَزَلَ لِيَسْتَرِيحَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ ..
وَالِاسْمُ : التَّعْرِيسُ ..
انْتَهَى . ..
وَفِي الْقَامُوسِ /
وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ : امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَرَجُلُهَا ..
وَالْجَمْعُ : أَعْرَاسٌ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ . ..
وَالْمَعْنَى /
أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ الرِّجَالِ فِي فَضْلِ امْرَأَتِهِ : يَكُونُ مَسْلُوبَ الْخَيْرِيَّةِ ..
لِأَنَّهُ قَدْ عَكَسَ : الْفِطْرَةَ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ كَوْنِ الرِّجَالِ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . ..
🥀 أنظرهُ / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 وَرَقَة / 393 - 394 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابِهِ : الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّخَاءِ وَالشُّحِّ /
الْفَرْقُ بَيْنَ الشُّحِّ وَالْبُخْل : أنَّ الشُّحَّ هُوَ شِدَّةُ الْحِرْصِ عَلَى الشَّيْءِ ؛ وَالْإِحْفَاءُ فِي طَلَبِهِ ..
وَالِاسْتِقْصَاءُ : فِي تَحْصِيلِهِ ..
وَجَشَعُ النَّفْسِ : عَلَيْهِ ..
وَالْبُخْلُ : مَنْعُ إنْفَاقِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ ؛ وَحُبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ ..
فَهُوَ شَحِيحٌ : قَبْلَ حُصُولِهِ ..
بَخِيلٌ : بَعْدَ حُصُولِهِ ..
فَالْبُخْلُ : ثَمَرَةُ الشُّحِّ ..
وَالشُّحُّ يَدْعُو : إلَى الْبُخْلِ ..
وَالشُّحُّ : كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..
فَمَنْ بَخِلَ : فَقَدْ أَطَاعَ شُحَّهُ ..
وَمَنْ لَمْ يَبْخَلْ : فَقَدْ عَصَى شُحَّهُ ؛ وَوُقِيَ شَرَّهُ ؛ وَذَلِكَ هُوَ الْمُفْلِحُ : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . ..
🥀 أنظرهُ / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 427 ... 🌾🌾🌾
 
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