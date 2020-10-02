من درر السلف ....الحلقة رقم 122

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفَوَائد الحِسَان ...ومنها ...( لَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا ) ...قال العلاّمة الإمام شمسُ الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى قال الناظم /وَلَا تَسْكُنَنْ فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا .. تُسَمَّعْ إذَنْ أَنْوَاعَ مِنْ مُتَعَدِّدٍ ..قال /( وَلَا تَسْكُنَنْ ) : أَنْتَ بِهَا ..( فِي دَارِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ) : فَإِنَّك إنْ فَعَلْت ذَلِكَ ( تُسَمَّعْ ) : بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ ؛ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ ؛ أَيْ /تُسْمِعُك هِيَ وَسُفَهَاءُ أَهْلِهَا ..( إذَنْ ) أَيْ : بِسَبَبِ سُكْنَاكَ فِي دَارٍ عِنْدَ أَهْلِهَا ..( أَنْوَاعَ ) : جَمْعَ نَوْعٍ وَحَذَفَ تَنْوِينَهُ ضَرُورَةً ( مِنْ ) : أَذًى ..( مُتَعَدِّدٍ) : مِنْ شَتْمٍ وَسَبٍّ وَمِنَّةٍ وَأَذِيَّةٍ لِعِزِّهَا ذَلِكَ ..وَغِنَاهَا وَفَقْرِك وَاعْتِضَادِهَا بِأَهْلِهَا وَوَحْدَتِك ..فَهِيَ لِرُعُونَتِهَا : تَشْمَخُ عَلَيْك وَتَتَفَضَّلُ ؛ وَأَنْتَ لَدَيْهَا تَتَضَرَّعُ وَتَتَذَلَّلُ ..فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ ؛ وَإِلَى هَذَا الْحَدِّ صَارَ مَآلُهُ : فَلَا خَيْرَ فِي حَيَاتِهِ وَسُحْقًا لَهُ وَلِلَذَّاتِهِ . ..أنظره / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 393 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /قَالَ فِي الْقَامُوس /الْعَرُوسُ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..وَهُمْ : عُرُسٌ ..وَهُنَّ : عَرَائِسُ ..انْتَهَى . ..وَقَالَ فِي لُغَةِ الْإِقْنَاعِ /الْعُرْسُ بِالضَّمِّ : الزِّفَافُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلطَّعَامِ ..وَالْعَرُوسُ : وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ..وَجَمْعُ الرَّجُلِ : عُرُسٌ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ رَسُولٍ وَرُسُلٍ ..وَجَمْعُ الْمَرْأَةِ : عَرَائِسُ ..وَعَرِسَ الرَّجُلُ عَنْ الْجِمَاعِ يَعْرُسُ : مِنْ بَابِ تَعِبَ كَلَّ وَأَعْيَا ..وَأَعْرَسَ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ : دَخَلَ بِهَا ..وَأَعْرَسَ : عَمِلَ عُرْسًا ..وَعَرَّسَ الْمُسَافِرُ بِالتَّثْقِيلِ : إذَا نَزَلَ لِيَسْتَرِيحَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ ..وَالِاسْمُ : التَّعْرِيسُ ..انْتَهَى . ..وَفِي الْقَامُوسِ /وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ : امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَرَجُلُهَا ..وَالْجَمْعُ : أَعْرَاسٌ ..وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ . ..وَالْمَعْنَى /أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ الرِّجَالِ فِي فَضْلِ امْرَأَتِهِ : يَكُونُ مَسْلُوبَ الْخَيْرِيَّةِ ..لِأَنَّهُ قَدْ عَكَسَ : الْفِطْرَةَ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ كَوْنِ الرِّجَالِ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . ..أنظرهُ / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 وَرَقَة / 393 - 394 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابِهِ : الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّخَاءِ وَالشُّحِّ /الْفَرْقُ بَيْنَ الشُّحِّ وَالْبُخْل : أنَّ الشُّحَّ هُوَ شِدَّةُ الْحِرْصِ عَلَى الشَّيْءِ ؛ وَالْإِحْفَاءُ فِي طَلَبِهِ ..وَالِاسْتِقْصَاءُ : فِي تَحْصِيلِهِ ..وَجَشَعُ النَّفْسِ : عَلَيْهِ ..وَالْبُخْلُ : مَنْعُ إنْفَاقِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ ؛ وَحُبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ ..فَهُوَ شَحِيحٌ : قَبْلَ حُصُولِهِ ..بَخِيلٌ : بَعْدَ حُصُولِهِ ..فَالْبُخْلُ : ثَمَرَةُ الشُّحِّ ..وَالشُّحُّ يَدْعُو : إلَى الْبُخْلِ ..وَالشُّحُّ : كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..فَمَنْ بَخِلَ : فَقَدْ أَطَاعَ شُحَّهُ ..وَمَنْ لَمْ يَبْخَلْ : فَقَدْ عَصَى شُحَّهُ ؛ وَوُقِيَ شَرَّهُ ؛ وَذَلِكَ هُوَ الْمُفْلِحُ : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . ..أنظرهُ / غذاء الألباب ج 02 وَرَقَة / 427 ...