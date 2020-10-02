قصــيــدة غزلــيــة





أَوْثَــقَ اللَّـيْـــلُ حِـبَـالَ السُّهْدِ فِي صَدْري ****** وَصَدْرُهُ مِنْ وَغْرَةِ الزَّفْـرَةِ يَـتَـرَنَّــــــــــــمِ



جالَــسَ فَخــادَنَ وَقامَ مِنَ الوَجْدِ يَنْتَشـي ****** أَرْخى وِصـالَــهُ السُّكْرُ وَنامَ وَلَمْ أَنَــــمِ



أَرْسـى الفَجْرُ رِحالَهُ عَلَى أَعْتابِ خَيْمَتي ****** فَـنَحَى لِحــالــي وَظَنَّ أنَّهُ بِدَارِ مَأْتَــــمِ



واســى بِوَجْهٍ صَـبـوحٍ وَالحَـشَــا يَكْتَوي ****** فَصَــــلّـى وَسَـلَّــمَ سَـلامَ سَـيِّـدٍ مُكَــــرَّمِ



صاحَ الصُّبْحُ "مَا خِلْتُكَ الجَمْرَ تَحْتَسي؟" ****** خَفِّفْ سُؤالَــكَ فَحَرُّ الشَّوْقِ أَلْهَبَ فَـــمِي



إِرْتَشَفَ القَلَمُ بَـحْـراً مِنْ حِـبْـرٍ وَلَمْ يَــفـي ****** في ذِكْرِ مَحاسِنِــها فَلا تَسَلْ مَتى يُفْـــطَمِ



لا عَيْبَ فيها سِـوى أَنَّها تَرْمي وَما تَدْري ****** بِسِهَامٍ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ تُصيبُ مِنْ غَيْرِ دَمِ



لا عُجْبَ سِوى أَنَّ سِهَامَها تُحْيي وَلا تُدْمي ****** هَتَكَتِ الدِّرْعَ وَدَقَّتْ بِنَــغَــــمٍ قَلْبَ مُـــرْغَمِ



ما كانَ حالُ الأسيرِ قَبْلَها إلاّ كَأَسيرٍ مُـعْــدَمٍ ****** رُوحُهَا مُؤْنِسَةٌ كَجَـــوادِ فَــارِسٍ مُتَـــــيَّمِ



تَــنْــدى الأرْضُ بِريـقِــها وَبِنَعْـــلِها تَتَيَــمَّمِ ****** وَيَطيبُ السِّواكُ بِلِـقـاءِ ثَـــغْــرِها الْمُتَبَسِّمِ



أَيْنَعَــتْ بِطِيبِـها حَدَائِقُ بَابِل كَنَعِيمٍ مُلْتَـــئِمٍ ****** وَبُعِثَتِ الْعِمَــادُ بِرِيحِها وَالقُصُورُ في إِرَمِ



وَيْلاهُ مِنْ مَغْرِبٍ أَشْتَاقُ إِلَيْهِ في مَغْرِبِي ****** وَغُــرْبَةٍ فَــوْقَ غُــرْبَتِي بِـنَــارٍ تُــضْــــــــــرَمِ



أَتُــرِيـــدُ هَلاكَــنَـــا بِوَادٍ غَـيْـرِ ذي زَرْعٍ؟ ****** أَمْ تَبْغِي وَرَاءَ رِبَاط الْفَتْحِ رِبَــاطَ مُتَـيَّـــــــــــمِ؟ ​

من بنات حواء من يُلقنك علم العروض ويُعلمك فن السباحة في بحور الشعر رغما عن انف ابيك. لا اتذكر في أي البحور كنت غارقاً...لكنه بحر لجي تراقصت فيه المشاعر مع امواج القوافي.