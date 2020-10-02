10 مواقع للارتباطات الاجتماعية الأكثر شعبية للحصول على روابط خلفية

مواقع الإحالة الاجتماعية هي مواقع يشارك فيها الأشخاص صفحات الويب والمقالات ومنشورات المدونات و تساعد على زيادة الوعي بعلامتك التجارية.تساعد هذه المواقع أيضًا في فهرسة منشورات موقعك بشكل سريع ورفع حركة مرور الموقع. تعلم جميع شركات تحسين محركات البحث (SEO) هذه الإستراتيجية وتستخدمها كجزء من إستراتيجيتها التسويقية