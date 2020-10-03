من درر السلف...الخلقة رقم 123

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الفَائِدِ والدُرر ...
ومنها ...
قَال العلاّمة الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
ذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ ( وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ) شَيْخُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاج أنَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَزِيدُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَلْفٍ . ..
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ الزَّهْرِ الْبَسَّامِ /
هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي ذَيْلِهِ كِتَابَ الصَّحَابَةِ . ..
وَرَوَى أَنَّهُمْ : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ ..
وَاسْتَبْعَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ . ..
قُلْت /
جَزَمَ بِهَذَا الْعَدَدِ : الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى ..
وَأَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا : الشِّهَابُ الْمَنِينِيُّ فِي نَظْمِهَا بِقَوْلِهِ :
وَصَحْبُهُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ .. بَعْدَ النَّبِيِّينَ بِلَا اشْتِبَاهِ ..
هُمْ كَالنُّجُومِ كُلُّهُمْ مُجْتَهِدُ .. يَا وَيْلَ أَقْوَامٍ بِهِمْ لَمْ يَهْتَدُوا ..
وَالْفَضْلُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَرَاتِبُ .. وَعَدُّهُمْ لِلْأَنْبِيَا يُقَارِبُ ..
أنْظُرهُ / غِذاءُ الألبَابِ في شَرح منْظُومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 31 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
و ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ / أَنَّهُ قَدْ غَلَبَ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنْ النُّسَّاخِ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ : السَّلَامُ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ ؛ أَوْ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ..
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ : صَحِيحًا ..
لَكِنْ يَنْبَغِي : أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ هَذَا :،مِنْ بَابِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ ..
وَالشَّيْخَانِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ : أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ . انْتَهَى . ..
أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
( أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ : بِأَمَّا بَعْدُ )
وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ : مَنْ نَطَقَ بِهَا ..
فَقِيلَ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهَا فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُد ..
وَقِيلَ يَعْقُوبُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..
وَقِيلَ : يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ ..
وَقِيلَ : كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ ..
وَقِيلَ : قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ ..
وَقِيلَ : سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ ..
وَالْأَوَّلُ : أَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ..
وَالْجَمْعُ : مُمْكِنٌ ..
وَنَظَمَ ذَلِكَ الشَّمْسُ الْمَيْدَانِيُّ فَقَالَ /
جَرَى الْخُلْفُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ بَادِئًا .. بِهَا عَدَّ أَقْوَالًا وَدَاوُد أَقْرَبُ ..
وَيَعْقُوبُ أَيُّوبُ الصَّبُورُ وَآدَمُ .. وَقُسٌّ وَسَحْبَانُ وَكَعْبٌ وَيَعْرُبُ ..
أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 34 ...
ومنها ...
وقال القاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشُّورَى : أُلْفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ ..
وَمِسْبَارٌ : لِلْعُقُولِ ..
وَسَبَبٌ : إلَى الصَّوَابِ ..
وَمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ : إلَّا هُدُوا ..
وَقَدْ قَالَ حَكِيمٌ /
إذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ .. بِرَأْيِ لَبِيبٍ أَوْ مَشُورَةِ حَازِمٍ ..
وَلَا تَجْعَلْ الشُّورَى عَلَيْك غَضَاضَةً .. فَإِنَّ الْخَوَافِيَ نَافِعٌ لِلْقَوَادِمِ ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 04 ورقة / 91 ...
ومِنَ الفَائِدِ والدُرر ...
ومنها ...
قَال العلاّمة الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
ذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ ( وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ) شَيْخُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاج أنَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَزِيدُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَلْفٍ . ..
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ الزَّهْرِ الْبَسَّامِ /
هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي ذَيْلِهِ كِتَابَ الصَّحَابَةِ . ..
وَرَوَى أَنَّهُمْ : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ ..
وَاسْتَبْعَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ . ..
قُلْت /
جَزَمَ بِهَذَا الْعَدَدِ : الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى ..
وَأَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا : الشِّهَابُ الْمَنِينِيُّ فِي نَظْمِهَا بِقَوْلِهِ :
وَصَحْبُهُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ .. بَعْدَ النَّبِيِّينَ بِلَا اشْتِبَاهِ ..
هُمْ كَالنُّجُومِ كُلُّهُمْ مُجْتَهِدُ .. يَا وَيْلَ أَقْوَامٍ بِهِمْ لَمْ يَهْتَدُوا ..
وَالْفَضْلُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَرَاتِبُ .. وَعَدُّهُمْ لِلْأَنْبِيَا يُقَارِبُ ..
أنْظُرهُ / غِذاءُ الألبَابِ في شَرح منْظُومة الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 31 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
و ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ / أَنَّهُ قَدْ غَلَبَ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنْ النُّسَّاخِ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ : السَّلَامُ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ ؛ أَوْ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ..
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ : صَحِيحًا ..
لَكِنْ يَنْبَغِي : أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ هَذَا :،مِنْ بَابِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ ..
وَالشَّيْخَانِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ : أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ . انْتَهَى . ..
أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
( أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ : بِأَمَّا بَعْدُ )
وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ : مَنْ نَطَقَ بِهَا ..
فَقِيلَ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهَا فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُد ..
وَقِيلَ يَعْقُوبُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..
وَقِيلَ : يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ ..
وَقِيلَ : كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ ..
وَقِيلَ : قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ ..
وَقِيلَ : سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ ..
وَالْأَوَّلُ : أَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ..
وَالْجَمْعُ : مُمْكِنٌ ..
وَنَظَمَ ذَلِكَ الشَّمْسُ الْمَيْدَانِيُّ فَقَالَ /
جَرَى الْخُلْفُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ بَادِئًا .. بِهَا عَدَّ أَقْوَالًا وَدَاوُد أَقْرَبُ ..
وَيَعْقُوبُ أَيُّوبُ الصَّبُورُ وَآدَمُ .. وَقُسٌّ وَسَحْبَانُ وَكَعْبٌ وَيَعْرُبُ ..
أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 34 ...
ومنها ...
وقال القاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشُّورَى : أُلْفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ ..
وَمِسْبَارٌ : لِلْعُقُولِ ..
وَسَبَبٌ : إلَى الصَّوَابِ ..
وَمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ : إلَّا هُدُوا ..
وَقَدْ قَالَ حَكِيمٌ /
إذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ .. بِرَأْيِ لَبِيبٍ أَوْ مَشُورَةِ حَازِمٍ ..
وَلَا تَجْعَلْ الشُّورَى عَلَيْك غَضَاضَةً .. فَإِنَّ الْخَوَافِيَ نَافِعٌ لِلْقَوَادِمِ ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 04 ورقة / 91 ...