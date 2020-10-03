من درر السلف...الخلقة رقم 123

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,878
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الفَائِدِ والدُرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قَال العلاّمة الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
ذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ ( وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ) شَيْخُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاج أنَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَزِيدُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَلْفٍ . ..
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ الزَّهْرِ الْبَسَّامِ /
هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي ذَيْلِهِ كِتَابَ الصَّحَابَةِ . ..
وَرَوَى أَنَّهُمْ : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ ..
وَاسْتَبْعَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ . ..
قُلْت /
جَزَمَ بِهَذَا الْعَدَدِ : الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى ..
وَأَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا : الشِّهَابُ الْمَنِينِيُّ فِي نَظْمِهَا بِقَوْلِهِ :
وَصَحْبُهُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ .. بَعْدَ النَّبِيِّينَ بِلَا اشْتِبَاهِ ..
هُمْ كَالنُّجُومِ كُلُّهُمْ مُجْتَهِدُ .. يَا وَيْلَ أَقْوَامٍ بِهِمْ لَمْ يَهْتَدُوا ..
وَالْفَضْلُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَرَاتِبُ .. وَعَدُّهُمْ لِلْأَنْبِيَا يُقَارِبُ ..
أنْظُرهُ / غِذاءُ الألبَابِ في شَرح منْظُومة 🥀 الآدَاب ج 01 وَرَقَة / 31 ... 🌾🌾🌾


🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
و ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ / أَنَّهُ قَدْ غَلَبَ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنْ النُّسَّاخِ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ : السَّلَامُ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ ؛ أَوْ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ..
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ : صَحِيحًا ..
لَكِنْ يَنْبَغِي : أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ هَذَا :،مِنْ بَابِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ ..
وَالشَّيْخَانِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ : أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ . انْتَهَى . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 33 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
( أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ : بِأَمَّا بَعْدُ )
وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ : مَنْ نَطَقَ بِهَا ..
فَقِيلَ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهَا فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُد ..
وَقِيلَ يَعْقُوبُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..
وَقِيلَ : يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ ..
وَقِيلَ : كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ ..
وَقِيلَ : قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ ..
وَقِيلَ : سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ ..
وَالْأَوَّلُ : أَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ..
وَالْجَمْعُ : مُمْكِنٌ ..
وَنَظَمَ ذَلِكَ الشَّمْسُ الْمَيْدَانِيُّ فَقَالَ /
جَرَى الْخُلْفُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ بَادِئًا .. بِهَا عَدَّ أَقْوَالًا وَدَاوُد أَقْرَبُ ..
وَيَعْقُوبُ أَيُّوبُ الصَّبُورُ وَآدَمُ .. وَقُسٌّ وَسَحْبَانُ وَكَعْبٌ وَيَعْرُبُ ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 34 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال القاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشُّورَى : أُلْفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ ..
وَمِسْبَارٌ : لِلْعُقُولِ ..
وَسَبَبٌ : إلَى الصَّوَابِ ..
وَمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ : إلَّا هُدُوا ..
وَقَدْ قَالَ حَكِيمٌ /
إذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ .. بِرَأْيِ لَبِيبٍ أَوْ مَشُورَةِ حَازِمٍ ..
وَلَا تَجْعَلْ الشُّورَى عَلَيْك غَضَاضَةً .. فَإِنَّ الْخَوَافِيَ نَافِعٌ لِلْقَوَادِمِ ..
🥀 أنظره / أحْكَام القرآن ج 04 ورقة / 91 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top