من درر السلف...الخلقة رقم 123

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفَائِدِ والدُرر ...ومنها ...قَال العلاّمة الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد السَفَّاريني الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /ذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ ( وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ) شَيْخُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاج أنَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَزِيدُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَلْفٍ . ..قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ الزَّهْرِ الْبَسَّامِ /هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي النَّقْلِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي ذَيْلِهِ كِتَابَ الصَّحَابَةِ . ..وَرَوَى أَنَّهُمْ : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ ..وَاسْتَبْعَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ . ..قُلْت /جَزَمَ بِهَذَا الْعَدَدِ : الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى ..وَأَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا : الشِّهَابُ الْمَنِينِيُّ فِي نَظْمِهَا بِقَوْلِهِ :وَصَحْبُهُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ .. بَعْدَ النَّبِيِّينَ بِلَا اشْتِبَاهِ ..هُمْ كَالنُّجُومِ كُلُّهُمْ مُجْتَهِدُ .. يَا وَيْلَ أَقْوَامٍ بِهِمْ لَمْ يَهْتَدُوا ..وَالْفَضْلُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَرَاتِبُ .. وَعَدُّهُمْ لِلْأَنْبِيَا يُقَارِبُ ..أنْظُرهُ / غِذاءُ الألبَابِ في شَرح منْظُومةالآدَاب ج 01 وَرَقَة / 31 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /و ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ / أَنَّهُ قَدْ غَلَبَ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنْ النُّسَّاخِ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ : السَّلَامُ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ ؛ أَوْ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ..وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ : صَحِيحًا ..لَكِنْ يَنْبَغِي : أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ ..فَإِنَّ هَذَا :،مِنْ بَابِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ ..وَالشَّيْخَانِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ : أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ . انْتَهَى . ..أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 33 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /( أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ : بِأَمَّا بَعْدُ )وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ : مَنْ نَطَقَ بِهَا ..فَقِيلَ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..وَعَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهَا فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُد ..وَقِيلَ يَعْقُوبُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ..وَقِيلَ : يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ ..وَقِيلَ : كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ ..وَقِيلَ : قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ ..وَقِيلَ : سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ ..وَالْأَوَّلُ : أَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ..وَالْجَمْعُ : مُمْكِنٌ ..وَنَظَمَ ذَلِكَ الشَّمْسُ الْمَيْدَانِيُّ فَقَالَ /جَرَى الْخُلْفُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ بَادِئًا .. بِهَا عَدَّ أَقْوَالًا وَدَاوُد أَقْرَبُ ..وَيَعْقُوبُ أَيُّوبُ الصَّبُورُ وَآدَمُ .. وَقُسٌّ وَسَحْبَانُ وَكَعْبٌ وَيَعْرُبُ ..أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 34 ...ومنها ...وقال القاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الشُّورَى : أُلْفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ ..وَمِسْبَارٌ : لِلْعُقُولِ ..وَسَبَبٌ : إلَى الصَّوَابِ ..وَمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ : إلَّا هُدُوا ..وَقَدْ قَالَ حَكِيمٌ /إذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ .. بِرَأْيِ لَبِيبٍ أَوْ مَشُورَةِ حَازِمٍ ..وَلَا تَجْعَلْ الشُّورَى عَلَيْك غَضَاضَةً .. فَإِنَّ الْخَوَافِيَ نَافِعٌ لِلْقَوَادِمِ ..أنظره / أحْكَام القرآن ج 04 ورقة / 91 ...