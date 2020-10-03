شرح التداول في منصة-LiteForex والربح منها

lailad
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 ماي 2020
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- morocco
- الجنس
- أنثى
حسنا في أوا مرحلة في التسجيل سوف تختار الدولة التي تنتمي إليها هناك تقريبا جل دول العالم التي قد تختارها بعد ذلك يجب أن تضع الإميل الصحيح وفقط كنصيحة مني يجب أن يكون الإميل صحيح لأنك ستحتاجه في عملية التسجيل أو يمكن ان تضع رقم الهاتف الخاص بك لكي تقوم بعملية التسجيل
توفر شرکة LiteForex، التي تم تأسیسها عام 2005، خدمات مالیة شفافة بالإضافة إلی بیئة تجاریة متطورة وآمنة کما تعرض العدید من منتجات أسواق المال مثل أزواج العملات وعقود فروقات الأسعار بالإضافة إلی مؤشرات الأسواق والمعادن الثمینة والنفط.
توفر الشركة علی موقعها مواد تعلیمیة دقیقة مثل المقالات والدورات التدریبیة بالإضافة إلی أخبار وتحلیلات الأسواق من أجل تعزیز مهارات زبائنها وقدراتهم التداولیة.
توفر الشرکة إمتیازات وبرامج عضویة جذابة كما تقدم العدید من الحسابات لتغطیة کافة متطلبات الزبائن.
لدی الشرکة فریق من الخبراء المحترفین في مجالات أسواق المال والتقنیات متوفر علی مدار الساعة لخمسة أیام في الأسبوع لدعم زبائنها عبر الإتصالات الهاتفیة فضلا عن البرید الإلكتروني والمحادثة الحیة بغیة جعل صفقاتهم التجاریة أكثر نجاحا.
تسعی الشرکة لخلق بیئة تجاریة مریحة ومتطورة حیث یتسنی للمتداولین المبتدئین الحصول علی أرباح بینما بإمکان المحترفین إستخدام الأدوات التقنیة المتطورة وإستراتیجیات التداول لتعزیز قدراتهم المالیة.
تستخدم الشرکة نظام أمن متطور مجهز ببروتوكولات تشفیر من أجل الحفاظ علی معلومات الزبائن وصیانة أرصدتهم کما تخصص خدمة مدیر الحساب لکل زبون لدیها.
أما اللغات المعتمدة في الموقع فهي متنوعة يمكن أن تجد العديد من دول العالم التي تدعمها الشركة من بينها الإنجلیزیة، الروسیة، البرتغالیة، الاسبانیة، الصینیة، العربیة، الفرنسیة، البولندیة، الایطالیة، الألمانیة، الیونانیة، الاندونیسیة، التایلندیة وأكيد فالموقع يعتبر من خيرة المواقع التي يمكن أن تعتمد عليها في التداول في الوقت الراهن.
فطريقة التسجيل بالموقع هي بسيطة جدا وكأنك تقوم بملأ أي نموذج التسجيل من خلال منصات التواصل الإجتماعي أول شيء سوف تقوم بالضغط على registration بعد ذلك
توفر شرکة LiteForex، التي تم تأسیسها عام 2005، خدمات مالیة شفافة بالإضافة إلی بیئة تجاریة متطورة وآمنة کما تعرض العدید من منتجات أسواق المال مثل أزواج العملات وعقود فروقات الأسعار بالإضافة إلی مؤشرات الأسواق والمعادن الثمینة والنفط.
توفر الشركة علی موقعها مواد تعلیمیة دقیقة مثل المقالات والدورات التدریبیة بالإضافة إلی أخبار وتحلیلات الأسواق من أجل تعزیز مهارات زبائنها وقدراتهم التداولیة.
توفر الشرکة إمتیازات وبرامج عضویة جذابة كما تقدم العدید من الحسابات لتغطیة کافة متطلبات الزبائن.
لدی الشرکة فریق من الخبراء المحترفین في مجالات أسواق المال والتقنیات متوفر علی مدار الساعة لخمسة أیام في الأسبوع لدعم زبائنها عبر الإتصالات الهاتفیة فضلا عن البرید الإلكتروني والمحادثة الحیة بغیة جعل صفقاتهم التجاریة أكثر نجاحا.
تسعی الشرکة لخلق بیئة تجاریة مریحة ومتطورة حیث یتسنی للمتداولین المبتدئین الحصول علی أرباح بینما بإمکان المحترفین إستخدام الأدوات التقنیة المتطورة وإستراتیجیات التداول لتعزیز قدراتهم المالیة.
تستخدم الشرکة نظام أمن متطور مجهز ببروتوكولات تشفیر من أجل الحفاظ علی معلومات الزبائن وصیانة أرصدتهم کما تخصص خدمة مدیر الحساب لکل زبون لدیها.
أما اللغات المعتمدة في الموقع فهي متنوعة يمكن أن تجد العديد من دول العالم التي تدعمها الشركة من بينها الإنجلیزیة، الروسیة، البرتغالیة، الاسبانیة، الصینیة، العربیة، الفرنسیة، البولندیة، الایطالیة، الألمانیة، الیونانیة، الاندونیسیة، التایلندیة وأكيد فالموقع يعتبر من خيرة المواقع التي يمكن أن تعتمد عليها في التداول في الوقت الراهن.
فطريقة التسجيل بالموقع هي بسيطة جدا وكأنك تقوم بملأ أي نموذج التسجيل من خلال منصات التواصل الإجتماعي أول شيء سوف تقوم بالضغط على registration بعد ذلك
المنصة تقدم لكم العديد من المميزات المتنوعة من بينها منصة التداول الخاصة بالموقع وهي التي يمكن ان تقوم في التداول فيها لما تضغط على trader ستجد فيها أهم العملات الإلكترونية وأهم الشركات التي يمكن أن تعتمد عليها في التداول.ولما تضغط على مكان التداول من خلال الوقع ستجد العملات الإلكترونية المتنوعة من بينها الدولار الامريكي مقبل الاورو الأروبي وأيضا يمكن أن تتداول في العملات المختلفة داخل الموقع.
وكذلك ستجد الدفيز وأيضا الشركات التي يمكن أن تقوم بالتداول من خلالها فمن خلال الشركات يمكن أن تتداول على حسب إرادتك سواء في الأسهم الخاصة بالبيترول او شركات الأنترنيت أو العملات الإلكترونية فالموقع يوفر لك عدة طرق للتداول.
لما تختار أي عملة إلكترونية او أي شركة تداول ستجد المؤشر وأيضا مكان فتح الصفقات داخل الموقع وهناك في الخطوط شيئين مهمين مؤشر الاحر يدل على بيع أما الأخضر يدل على الشراء ان كنت ترى ان الشركة في تصاعد من خلال التداول.وأيضا هناك الخطوط
بالنسبة لطريقة الإيداع عبر الموقع فهي بسيطة للغاية سوف تقوم بالضغط على dépot أي ايداع لكي تتوجه إلى الصفحة الخاصة بوضع المال عبر الموقع.
ستختار البنك الذي تريد أن تقوم بالإيداع فيه بطريقة بسيطة للغاية وهناك العديد من الأبناك الذي يدعمها الموقع من بين هذه الأبناك
Credit/debit cards
BITCOIN
Netller
Perfect Money
QIWI
Skrill
WebMoney
Wire transfer
والعديد من البنوك الأخرى التي قد تجدها عبر الموقع وايضا من خلال الخانة الثانية يجب أن تضع المال الذي تريد أن تقوم بوضع فيه المال يمكن أن تقوم بإيداع 10 دولار فما وفق وأيضا ان كان لديك cod promo يمكن إضافته بعض ذلك يمكن أن تذهب إلى تابع لكي تكمل باقي طرق الإيداع حتى تتمكن من ملأ حسابك بالمال.
حسنا إذا أردت أن تسحب الارباح الخاصة بك فهي طريقة جد بسيطة يجب أول شيء أن تقوم بالضغط على retrait لكي تقوم بعملية السحب بعد ذلك ستتوجه إلى الصفحة الموالية.
حسنا لما تقوم بالدخول لهذه الصفحة ستجد طريقة السحب هناك عدة أبناك يمكن أن تختارها وأيضا يجب أن تضف المبلغ الذي تريد إضافته بعد ذلك ستتوجه إلى الصفحة التالية لتستطعي سحب المال خاص بك.
وأيضا ستجد أبناك اخرى يمكن أن تعتمد عليها فالموقع يعتمد أبناك مختلفة في الدفع لك فقط تختار ما ينسبك وأيضا النسبة التي يمكن ان يقتطعها كل علمية التحويل.
برامج التي يمكن أن تستعملها في التداول داخل منصة liteforex أو بالأحرى أهم الاجهزة التي تدفعم هذه المنصة الرائعة التي تعتبر من خيرة المنصات في التداول حاليا وهذا شيء رائع جدا.
بالنسبة الموقع فهو يستعمل عدة برامج في التداول ومن بينها المنصات ميتا ترادر 4 وأيضا 5 ويعد هذين البرنامجين الأشهر في العالم من حيث دقة التداول.
حسنا من خلال ضغطنا أخدين الميتاتراد ستجد هناك العديد من الاجهزة التي يدعمها الموقع هناك أجهزة الحاسوب وأيضا أجهزة الهواتف ستختار أحد الاجهزة المناسبة لك والتي تستطيع أن تعمل على التداول فيها بكل بساطة.
حسنا لما تنتهي من تحميل البرنامج يجب أن تعمل على تسطيبه وفي الأخير ستجد المنصة على هذا الشكل سجل دخولك وقم بالتداول وكأنك تتداول في الموقع نفسه.
التسجيل بالشركة
https://fr.liteforex.com/?uid=978018613
لما تختار أي عملة إلكترونية او أي شركة تداول ستجد المؤشر وأيضا مكان فتح الصفقات داخل الموقع وهناك في الخطوط شيئين مهمين مؤشر الاحر يدل على بيع أما الأخضر يدل على الشراء ان كنت ترى ان الشركة في تصاعد من خلال التداول.وأيضا هناك الخطوط
بالنسبة لطريقة الإيداع عبر الموقع فهي بسيطة للغاية سوف تقوم بالضغط على dépot أي ايداع لكي تتوجه إلى الصفحة الخاصة بوضع المال عبر الموقع.
ستختار البنك الذي تريد أن تقوم بالإيداع فيه بطريقة بسيطة للغاية وهناك العديد من الأبناك الذي يدعمها الموقع من بين هذه الأبناك
Credit/debit cards
BITCOIN
Netller
Perfect Money
QIWI
Skrill
WebMoney
Wire transfer
والعديد من البنوك الأخرى التي قد تجدها عبر الموقع وايضا من خلال الخانة الثانية يجب أن تضع المال الذي تريد أن تقوم بوضع فيه المال يمكن أن تقوم بإيداع 10 دولار فما وفق وأيضا ان كان لديك cod promo يمكن إضافته بعض ذلك يمكن أن تذهب إلى تابع لكي تكمل باقي طرق الإيداع حتى تتمكن من ملأ حسابك بالمال.
حسنا إذا أردت أن تسحب الارباح الخاصة بك فهي طريقة جد بسيطة يجب أول شيء أن تقوم بالضغط على retrait لكي تقوم بعملية السحب بعد ذلك ستتوجه إلى الصفحة الموالية.
حسنا لما تقوم بالدخول لهذه الصفحة ستجد طريقة السحب هناك عدة أبناك يمكن أن تختارها وأيضا يجب أن تضف المبلغ الذي تريد إضافته بعد ذلك ستتوجه إلى الصفحة التالية لتستطعي سحب المال خاص بك.
وأيضا ستجد أبناك اخرى يمكن أن تعتمد عليها فالموقع يعتمد أبناك مختلفة في الدفع لك فقط تختار ما ينسبك وأيضا النسبة التي يمكن ان يقتطعها كل علمية التحويل.
برامج التي يمكن أن تستعملها في التداول داخل منصة liteforex أو بالأحرى أهم الاجهزة التي تدفعم هذه المنصة الرائعة التي تعتبر من خيرة المنصات في التداول حاليا وهذا شيء رائع جدا.
بالنسبة الموقع فهو يستعمل عدة برامج في التداول ومن بينها المنصات ميتا ترادر 4 وأيضا 5 ويعد هذين البرنامجين الأشهر في العالم من حيث دقة التداول.
حسنا من خلال ضغطنا أخدين الميتاتراد ستجد هناك العديد من الاجهزة التي يدعمها الموقع هناك أجهزة الحاسوب وأيضا أجهزة الهواتف ستختار أحد الاجهزة المناسبة لك والتي تستطيع أن تعمل على التداول فيها بكل بساطة.
حسنا لما تنتهي من تحميل البرنامج يجب أن تعمل على تسطيبه وفي الأخير ستجد المنصة على هذا الشكل سجل دخولك وقم بالتداول وكأنك تتداول في الموقع نفسه.
التسجيل بالشركة
https://fr.liteforex.com/?uid=978018613