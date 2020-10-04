من درر السلف....الحلقة رقم 124

الحَمْدُ لله ...ومن الفَائِد والدُرر الحِسَان ...ومنْهَا ...وقال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أَنَّ لِزَكَاةِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ طَرِيقَيْنِ /أَحَدُهُمَا /تَعْلِيمُهُ : لِلْعَالِمِ ..فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُنَمِّي عِلْمَهُ بِذَلِكَ وَيُزَكِّيهِ ..وَالثَّانِي /الْعَمَلُ : بِهِ ..فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ أَيْضًا يُنَمِّيهِ وَيُكَثِّرُهُ ؛ وَيَفْتَحُ لِصَاحِبِهِ أَبْوَابَهُ وَخَبَايَاهُ ..وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا : سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ . ..قَالَ /سُلُوكُ الطَّرِيقِ لِالْتِمَاسِ الْعِلْمِ ؛ يَدْخُلُ فِيهِ : سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْمَشْيُ بِالْأَقْدَامِ إلَى مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ ..وَيَدْخُلُ فِيهِ : سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى حُصُولِ الْعِلْمِ مِثْلُ :حِفْظِهِ ..وَدِرَاسَتِهِ ..وَمُذَاكَرَتِهِ ..وَمُطَالَعَتِهِ ..وَكِتَابَتِهِ ..وَالتَّفَهُّمِ لَهُ ..وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيَّةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى الْعِلْمِ . ..أنْظُرهُ / غذاء الألباب ج 01 وَرَقَة / 50 ...ومنها ...وقال أيضاً /( إنَّ ) الْعِلْمَ : كَالسَّيْفِ ..إنْ أَعْطَيْته لِتَقِيٍّ : قَاتَلَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..وَإِنْ أَلْقَيْته لِشَقِيٍّ : قَطَعَ بِهِ الطَّرِيقَ ..وَأَضَرَّ : عِبَادَ اللَّهِ . ..وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ /مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ : أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ . ..أنظره / غذاء الألباب ج 01 وَرَقَة / 58 ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ عَلَى الْمُؤْمِنِ : الْحَافِظِ لِحُدُودِ دِينِهِ ..وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ : بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْحِفْظِ ..وَقَدْ لَا يَشْعُرُ الْعَبْدُ : بِبَعْضِهَا ..وَقَدْ يَكُونُ : كَارِهًا لَهُ ..كَمَا قَالَ فِي حَقِّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ . ..أنظره / جامع العلوم ج 01 ورقة / 469 ...ومنها ...قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم : السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم ؛ وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور ..وذلك : بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردّها ..ومعرفته : أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال ..وأن ذلك : حمق وجنون ..فيجاهد قلبه : عن التفكر فيها ..وكذلك يجاهد قلبه : عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته ..فيعلم أن الأمور المستقبلة : مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام ..وأنها : بيد العزيز الحكيم ..ليس : بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ..ودفع : مضراتها ..ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره ؛ واتكل على ربه في إصلاحه ؛ واطمأن إليه في ذلك ؛ إذا فعل ذلك : إطمأن قلبه ..وصلحت : أحواله ..وزال عنه همه وقلقه . ..أنظره / الأسباب المفيدة ورقة / 20 ...