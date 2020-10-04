من درر السلف....الحلقة رقم 124

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفَائِد والدُرر الحِسَان ...

🥀🥀 ومنْهَا ...
وقال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّاريني الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ لِزَكَاةِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ طَرِيقَيْنِ /
أَحَدُهُمَا /
تَعْلِيمُهُ : لِلْعَالِمِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُنَمِّي عِلْمَهُ بِذَلِكَ وَيُزَكِّيهِ ..
وَالثَّانِي /
الْعَمَلُ : بِهِ ..
فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ أَيْضًا يُنَمِّيهِ وَيُكَثِّرُهُ ؛ وَيَفْتَحُ لِصَاحِبِهِ أَبْوَابَهُ وَخَبَايَاهُ ..
وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا : سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ . ..
قَالَ /
سُلُوكُ الطَّرِيقِ لِالْتِمَاسِ الْعِلْمِ ؛ يَدْخُلُ فِيهِ : سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْمَشْيُ بِالْأَقْدَامِ إلَى مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ ..
وَيَدْخُلُ فِيهِ : سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى حُصُولِ الْعِلْمِ مِثْلُ :
حِفْظِهِ ..
وَدِرَاسَتِهِ ..
وَمُذَاكَرَتِهِ ..
وَمُطَالَعَتِهِ ..
وَكِتَابَتِهِ ..
وَالتَّفَهُّمِ لَهُ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيَّةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى الْعِلْمِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / غذاء الألباب ج 01 وَرَقَة / 50 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
( إنَّ ) الْعِلْمَ : كَالسَّيْفِ ..
إنْ أَعْطَيْته لِتَقِيٍّ : قَاتَلَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..
وَإِنْ أَلْقَيْته لِشَقِيٍّ : قَطَعَ بِهِ الطَّرِيقَ ..
وَأَضَرَّ : عِبَادَ اللَّهِ . ..
وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ /
مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ : أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب ج 01 وَرَقَة / 58 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ عَلَى الْمُؤْمِنِ : الْحَافِظِ لِحُدُودِ دِينِهِ ..
وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ : بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْحِفْظِ ..
وَقَدْ لَا يَشْعُرُ الْعَبْدُ : بِبَعْضِهَا ..
وَقَدْ يَكُونُ : كَارِهًا لَهُ ..
كَمَا قَالَ فِي حَقِّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم ج 01 ورقة / 469 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم : السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم ؛ وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور ..
وذلك : بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردّها ..
ومعرفته : أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال ..
وأن ذلك : حمق وجنون ..
فيجاهد قلبه : عن التفكر فيها ..
وكذلك يجاهد قلبه : عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته ..
فيعلم أن الأمور المستقبلة : مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام ..
وأنها : بيد العزيز الحكيم ..
ليس : بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ..
ودفع : مضراتها ..
ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره ؛ واتكل على ربه في إصلاحه ؛ واطمأن إليه في ذلك ؛ إذا فعل ذلك : إطمأن قلبه ..
وصلحت : أحواله ..
وزال عنه همه وقلقه . ..
🥀 أنظره / الأسباب المفيدة ورقة / 20 ... 🌾🌾🌾
 
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