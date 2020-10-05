تساءل حول استقبال المال من غوغل ادسنس adsense في الجزائر

السلام عليكم و رحمة الله



سؤالي حول كيفية إستقبال أرباح غوغل ادسنس في الجزائر،

أطرح هذا السؤال للنقاش خصصوصا أهل الخبرة و التجربة.



مع العلم اني جديد في هذا المجال، و في هذه الايام و هي المرة الاولى وصل حسابي إلى مبلغ 70 أورو (الحد الأدنى للدفع)،

و كنت قد حددت وسيلة الإستقبال وستر يونيون، و لما ذهبت إلى البريد رفضوا ان يسددوا لي المبلغ المستحق بحجة إنه من عند شركة غوغل !!!



لذا اسأل أهل الخبرة و التجربة، ما هي وسيلة الإستقبال المال في الجزائر من االأرباح في غوغل أدسنس، خصوصا لأصحاب قنوات يوتيب أو موقع أو مطورين التطبيقات ادموب (admob) و الذين يستخدمون إعلانات adsense .



هل يمكن إستقبال المال من غوغل في حساب بنكي (BNA CPA BADR.......) دون مشاكل؟؟؟



والله رانا عايشين في العصر الحجري!!! حتى حاجة ما عدنا كيما الآخرين!!!



أفيدونا من فضلكم و شكرا.​