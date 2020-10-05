تعد الشركة السعودية المصرية للتعمير العاصمة الإدارية من الشركات ذات الشراكة الدولية بين مصر والسعودية والتي حققت نجاحا كبيرا في مجال التعمير والإنشاء وذلك منذ نشأتها عام 1975 لتصبح صرحا كبيرا للعمل العقاري المتطور حيث تابعت جهودها على مدار ما يزيد من 40 عاما لتقديم افضل المشروعات السكنية ذات المواصفات العالمية التي يطلبها السوق العقاري بشدة في السنوات الأخيرة الماضية وتعد استكمالا لمشروعاتها مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية وهو بلوفير العاصمة الإدارية.مشروعات الشركة السعودية المصرية للتعميرمشروعات الشركة السعودية المصرية في المعاديقامت الشركة السعودية بعدد من المشروعات في حي المعادي الراقي الي يتميز بالهدوء والرقي منذ نشأته فقامت الشركة بعمل عدد من الأبراج هناك وكان استثمار جيد وحقق مكاسب مبيعات كثيرة وهذه المشروعات هي:أبراج سما المعاديأبراج رياض المعاديبرج زهرة المعاديمشروعات الشركة السعودية المصرية في الإسكندريةقامت الشركة بتملك عدد من الأراضي في محافظة الإسكندرية وتولت القيام بعمل عدد من الأبراج السكنية في هذه المدينة التي تحتوي على الكثير من معالم الرقي والجمال التي يميزها عن غيرها حيث ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يلف المحافظة بشكل رائع ومشروعات الشركة بالإسكندرية هي:سماء الإسكندريةسيكون ريزيدنس الإسكندريةأبراج الشانزليزيه الإسكندرية.مشروعات الشركة السعودية المصرية للتعمير في المدن الجديدةقامت الشركة بعمل العديد من المشروعات في كبرى المدن المصرية الجديدة وساهمت في عدد من الأبراج والكمبوندات والوحدات السكنية التي تتميز بطابع خاص وتصميم مميز حيث نجد لها يد صانعة في العديد من المدن الجديدة منهاعدة مشروعات في مدينة العبورالرياض سيكون القاهرة الجديدةكمبوند دره أسيوط الجديدةسيكون ريزورت دمياط الجديدةليك دريمالرياض في مدينة الرحابسيكون نايل تاورزأبراج إيفر جرين طلعت حربالمصدر