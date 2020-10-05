نهاد احمد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 أفريل 2020
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- النقاط
- 0
- العمر
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
تعد الشركة السعودية المصرية للتعمير العاصمة الإدارية من الشركات ذات الشراكة الدولية بين مصر والسعودية والتي حققت نجاحا كبيرا في مجال التعمير والإنشاء وذلك منذ نشأتها عام 1975 لتصبح صرحا كبيرا للعمل العقاري المتطور حيث تابعت جهودها على مدار ما يزيد من 40 عاما لتقديم افضل المشروعات السكنية ذات المواصفات العالمية التي يطلبها السوق العقاري بشدة في السنوات الأخيرة الماضية وتعد استكمالا لمشروعاتها مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية وهو بلوفير العاصمة الإدارية.
مشروعات الشركة السعودية المصرية للتعمير
مشروعات الشركة السعودية المصرية في المعادي
قامت الشركة السعودية بعدد من المشروعات في حي المعادي الراقي الي يتميز بالهدوء والرقي منذ نشأته فقامت الشركة بعمل عدد من الأبراج هناك وكان استثمار جيد وحقق مكاسب مبيعات كثيرة وهذه المشروعات هي:
أبراج سما المعادي
أبراج رياض المعادي
برج زهرة المعادي
مشروعات الشركة السعودية المصرية في الإسكندرية
قامت الشركة بتملك عدد من الأراضي في محافظة الإسكندرية وتولت القيام بعمل عدد من الأبراج السكنية في هذه المدينة التي تحتوي على الكثير من معالم الرقي والجمال التي يميزها عن غيرها حيث ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يلف المحافظة بشكل رائع ومشروعات الشركة بالإسكندرية هي:
سماء الإسكندرية
سيكون ريزيدنس الإسكندرية
أبراج الشانزليزيه الإسكندرية.
مشروعات الشركة السعودية المصرية للتعمير في المدن الجديدة
قامت الشركة بعمل العديد من المشروعات في كبرى المدن المصرية الجديدة وساهمت في عدد من الأبراج والكمبوندات والوحدات السكنية التي تتميز بطابع خاص وتصميم مميز حيث نجد لها يد صانعة في العديد من المدن الجديدة منها
عدة مشروعات في مدينة العبور
الرياض سيكون القاهرة الجديدة
كمبوند دره أسيوط الجديدة
سيكون ريزورت دمياط الجديدة
ليك دريم
الرياض في مدينة الرحاب
سيكون نايل تاورز
أبراج إيفر جرين طلعت حرب
المصدر
https://www.newcapitalcompound.com/a...4عا/
مشروعات الشركة السعودية المصرية للتعمير
مشروعات الشركة السعودية المصرية في المعادي
قامت الشركة السعودية بعدد من المشروعات في حي المعادي الراقي الي يتميز بالهدوء والرقي منذ نشأته فقامت الشركة بعمل عدد من الأبراج هناك وكان استثمار جيد وحقق مكاسب مبيعات كثيرة وهذه المشروعات هي:
أبراج سما المعادي
أبراج رياض المعادي
برج زهرة المعادي
مشروعات الشركة السعودية المصرية في الإسكندرية
قامت الشركة بتملك عدد من الأراضي في محافظة الإسكندرية وتولت القيام بعمل عدد من الأبراج السكنية في هذه المدينة التي تحتوي على الكثير من معالم الرقي والجمال التي يميزها عن غيرها حيث ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يلف المحافظة بشكل رائع ومشروعات الشركة بالإسكندرية هي:
سماء الإسكندرية
سيكون ريزيدنس الإسكندرية
أبراج الشانزليزيه الإسكندرية.
مشروعات الشركة السعودية المصرية للتعمير في المدن الجديدة
قامت الشركة بعمل العديد من المشروعات في كبرى المدن المصرية الجديدة وساهمت في عدد من الأبراج والكمبوندات والوحدات السكنية التي تتميز بطابع خاص وتصميم مميز حيث نجد لها يد صانعة في العديد من المدن الجديدة منها
عدة مشروعات في مدينة العبور
الرياض سيكون القاهرة الجديدة
كمبوند دره أسيوط الجديدة
سيكون ريزورت دمياط الجديدة
ليك دريم
الرياض في مدينة الرحاب
سيكون نايل تاورز
أبراج إيفر جرين طلعت حرب
المصدر
https://www.newcapitalcompound.com/a...4عا/