من درر السلف ....الحلقة رقم 125

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائدْ الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
قال أبو الدَّرداء رضي الله عنه /
اتَّقوا فِرَاسَة العلماء : فإنَّهم ينظرون بنور الله ..
إنَّه شيء يقذفه الله : في قلوبهم وعلى ألسنتهم . ..
🥀 أنظره / المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي ورقة / 59 ... 🌾🌾🌾
🥀 وذكره / الحافظ إبن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج 02 ورقة / 851 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و الإمام محمد إبن إدريس الشَّافعيّ عليه رَحَمَات الله /
خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفِراسة ؛ حتى كتبتها وجمعتها . ..
🥀 أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 27 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جالستم أهل الصِّدق : فجالسوهم بالصِّدق ..
فإنَّهم : جواسيس القلوب ..
يدخلون : في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تُحسُّون . ..
🥀 أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 389 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عن الفراسة : هو استئناس حكم غيبٍ من غير اسْتِدْلَال بشَاهِد ..
ولا اختبار بتجربة . ..
🥀 أنظره / منازل السائرين ورقة / 80 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( الفِراسة الإيمانيَّة )
سَبَبُهَا /
نُورُ يَقْذِفُهُ اللَّهُ : فِي قَلْبِ عَبْدِهِ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ..
وَالْحَالِي وَالْعَاطِلِ ..
وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ ..
وَحَقِيقَتُهَا /
أَنَّهَا : خَاطِرٌ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ يَنْفِي مَا يُضَادُّهُ ..
يَثِبُ عَلَى الْقَلْبِ : كَوُثُوبِ الْأَسَدِ عَلَى الْفَرِيسَةِ ..
لَكِنَّ الْفَرِيسَةَ : فَعِيلَةٌ ؛ بِمَعْنَى مُفَعُولَةٌ ..
وَبِنَاءُ الْفِرَاسَةِ : كَبِنَاءِ الْوِلَايَةِ وَالْإِمَارَةِ وَالسِّيَاسَةِ ..
وَهَذِهِ الْفِرَاسَةُ : عَلَى حَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ ..
فَمَنْ كَانَ أَقْوَى إِيمَانًا : فَهُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً . ..
🥀 أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 453 - 454 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ الحافظ أَبُو حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيُّ عليهِ رَحَمَات الله /
لَيْسَ لِأَحَدٍ : أَنْ يَدَّعِيَ الْفِرَاسَةَ ..
وَلَكِنْ : يَتَّقِي الْفِرَاسَةَ مِنَ الْغَيْرِ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /
اتَّقَوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن : فإِنَهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ . ..
وَلَمْ يَقُلْ / تَفَرَّسُوا ..
وَكَيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى الْفِرَاسَةِ : لِمَنْ هُوَ فِي مَحَلِّ اتِّقَاءِ الْفِرَاسَةِ ؟؟؟
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 454 ... 🌾🌾🌾
( قال أبوحسّانة / الحديث لا يصح ؛ رواه الترمذي في سنده : شهر إبن حوشب وهو ضعيف ) ..
 
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