من درر السلف ....الحلقة رقم 125

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائدْ الحسان ...
ومنها ...
قال أبو الدَّرداء رضي الله عنه /
اتَّقوا فِرَاسَة العلماء : فإنَّهم ينظرون بنور الله ..
إنَّه شيء يقذفه الله : في قلوبهم وعلى ألسنتهم . ..
أنظره / المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي ورقة / 59 ...
وذكره / الحافظ إبن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج 02 ورقة / 851 ...
ومنها ...
و الإمام محمد إبن إدريس الشَّافعيّ عليه رَحَمَات الله /
خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفِراسة ؛ حتى كتبتها وجمعتها . ..
أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 27 ...
ومنها ...
وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جالستم أهل الصِّدق : فجالسوهم بالصِّدق ..
فإنَّهم : جواسيس القلوب ..
يدخلون : في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تُحسُّون . ..
أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 389 ...
ومنها ...
وقال الحافظ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عن الفراسة : هو استئناس حكم غيبٍ من غير اسْتِدْلَال بشَاهِد ..
ولا اختبار بتجربة . ..
أنظره / منازل السائرين ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( الفِراسة الإيمانيَّة )
سَبَبُهَا /
نُورُ يَقْذِفُهُ اللَّهُ : فِي قَلْبِ عَبْدِهِ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ..
وَالْحَالِي وَالْعَاطِلِ ..
وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ ..
وَحَقِيقَتُهَا /
أَنَّهَا : خَاطِرٌ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ يَنْفِي مَا يُضَادُّهُ ..
يَثِبُ عَلَى الْقَلْبِ : كَوُثُوبِ الْأَسَدِ عَلَى الْفَرِيسَةِ ..
لَكِنَّ الْفَرِيسَةَ : فَعِيلَةٌ ؛ بِمَعْنَى مُفَعُولَةٌ ..
وَبِنَاءُ الْفِرَاسَةِ : كَبِنَاءِ الْوِلَايَةِ وَالْإِمَارَةِ وَالسِّيَاسَةِ ..
وَهَذِهِ الْفِرَاسَةُ : عَلَى حَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ ..
فَمَنْ كَانَ أَقْوَى إِيمَانًا : فَهُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 453 - 454 ...
ومنها ...
وَقَالَ الحافظ أَبُو حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيُّ عليهِ رَحَمَات الله /
لَيْسَ لِأَحَدٍ : أَنْ يَدَّعِيَ الْفِرَاسَةَ ..
وَلَكِنْ : يَتَّقِي الْفِرَاسَةَ مِنَ الْغَيْرِ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /
اتَّقَوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن : فإِنَهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ . ..
وَلَمْ يَقُلْ / تَفَرَّسُوا ..
وَكَيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى الْفِرَاسَةِ : لِمَنْ هُوَ فِي مَحَلِّ اتِّقَاءِ الْفِرَاسَةِ ؟؟؟
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 454 ...
( قال أبوحسّانة / الحديث لا يصح ؛ رواه الترمذي في سنده : شهر إبن حوشب وهو ضعيف ) ..
ومن الدرر والفوائدْ الحسان ...
ومنها ...
قال أبو الدَّرداء رضي الله عنه /
اتَّقوا فِرَاسَة العلماء : فإنَّهم ينظرون بنور الله ..
إنَّه شيء يقذفه الله : في قلوبهم وعلى ألسنتهم . ..
أنظره / المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي ورقة / 59 ...
وذكره / الحافظ إبن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج 02 ورقة / 851 ...
ومنها ...
و الإمام محمد إبن إدريس الشَّافعيّ عليه رَحَمَات الله /
خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفِراسة ؛ حتى كتبتها وجمعتها . ..
أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 27 ...
ومنها ...
وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جالستم أهل الصِّدق : فجالسوهم بالصِّدق ..
فإنَّهم : جواسيس القلوب ..
يدخلون : في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تُحسُّون . ..
أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 389 ...
ومنها ...
وقال الحافظ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عن الفراسة : هو استئناس حكم غيبٍ من غير اسْتِدْلَال بشَاهِد ..
ولا اختبار بتجربة . ..
أنظره / منازل السائرين ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( الفِراسة الإيمانيَّة )
سَبَبُهَا /
نُورُ يَقْذِفُهُ اللَّهُ : فِي قَلْبِ عَبْدِهِ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ..
وَالْحَالِي وَالْعَاطِلِ ..
وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ ..
وَحَقِيقَتُهَا /
أَنَّهَا : خَاطِرٌ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ يَنْفِي مَا يُضَادُّهُ ..
يَثِبُ عَلَى الْقَلْبِ : كَوُثُوبِ الْأَسَدِ عَلَى الْفَرِيسَةِ ..
لَكِنَّ الْفَرِيسَةَ : فَعِيلَةٌ ؛ بِمَعْنَى مُفَعُولَةٌ ..
وَبِنَاءُ الْفِرَاسَةِ : كَبِنَاءِ الْوِلَايَةِ وَالْإِمَارَةِ وَالسِّيَاسَةِ ..
وَهَذِهِ الْفِرَاسَةُ : عَلَى حَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ ..
فَمَنْ كَانَ أَقْوَى إِيمَانًا : فَهُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 453 - 454 ...
ومنها ...
وَقَالَ الحافظ أَبُو حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيُّ عليهِ رَحَمَات الله /
لَيْسَ لِأَحَدٍ : أَنْ يَدَّعِيَ الْفِرَاسَةَ ..
وَلَكِنْ : يَتَّقِي الْفِرَاسَةَ مِنَ الْغَيْرِ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /
اتَّقَوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن : فإِنَهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ . ..
وَلَمْ يَقُلْ / تَفَرَّسُوا ..
وَكَيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى الْفِرَاسَةِ : لِمَنْ هُوَ فِي مَحَلِّ اتِّقَاءِ الْفِرَاسَةِ ؟؟؟
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 454 ...
( قال أبوحسّانة / الحديث لا يصح ؛ رواه الترمذي في سنده : شهر إبن حوشب وهو ضعيف ) ..