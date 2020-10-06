من درر السلف ....الحلقة رقم 125

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائدْ الحسان ...ومنها ...قال أبو الدَّرداء رضي الله عنه /اتَّقوا فِرَاسَة العلماء : فإنَّهم ينظرون بنور الله ..إنَّه شيء يقذفه الله : في قلوبهم وعلى ألسنتهم . ..أنظره / المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي ورقة / 59 ...وذكره / الحافظ إبن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج 02 ورقة / 851 ...ومنها ...و الإمام محمد إبن إدريس الشَّافعيّ عليه رَحَمَات الله /خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفِراسة ؛ حتى كتبتها وجمعتها . ..أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 27 ...ومنها ...وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا جالستم أهل الصِّدق : فجالسوهم بالصِّدق ..فإنَّهم : جواسيس القلوب ..يدخلون : في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تُحسُّون . ..أنظره / أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ورقة ج 02 / 389 ...ومنها ...وقال الحافظ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /عن الفراسة : هو استئناس حكم غيبٍ من غير اسْتِدْلَال بشَاهِد ..ولا اختبار بتجربة . ..أنظره / منازل السائرين ورقة / 80 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( الفِراسة الإيمانيَّة )سَبَبُهَا /نُورُ يَقْذِفُهُ اللَّهُ : فِي قَلْبِ عَبْدِهِ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ..وَالْحَالِي وَالْعَاطِلِ ..وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ ..وَحَقِيقَتُهَا /أَنَّهَا : خَاطِرٌ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ يَنْفِي مَا يُضَادُّهُ ..يَثِبُ عَلَى الْقَلْبِ : كَوُثُوبِ الْأَسَدِ عَلَى الْفَرِيسَةِ ..لَكِنَّ الْفَرِيسَةَ : فَعِيلَةٌ ؛ بِمَعْنَى مُفَعُولَةٌ ..وَبِنَاءُ الْفِرَاسَةِ : كَبِنَاءِ الْوِلَايَةِ وَالْإِمَارَةِ وَالسِّيَاسَةِ ..وَهَذِهِ الْفِرَاسَةُ : عَلَى حَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ ..فَمَنْ كَانَ أَقْوَى إِيمَانًا : فَهُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 453 - 454 ...ومنها ...وَقَالَ الحافظ أَبُو حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيُّ عليهِ رَحَمَات الله /لَيْسَ لِأَحَدٍ : أَنْ يَدَّعِيَ الْفِرَاسَةَ ..وَلَكِنْ : يَتَّقِي الْفِرَاسَةَ مِنَ الْغَيْرِ ..لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /اتَّقَوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن : فإِنَهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ . ..وَلَمْ يَقُلْ / تَفَرَّسُوا ..وَكَيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى الْفِرَاسَةِ : لِمَنْ هُوَ فِي مَحَلِّ اتِّقَاءِ الْفِرَاسَةِ ؟؟؟أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 454 ...( قال أبوحسّانة / الحديث لا يصح ؛ رواه الترمذي في سنده : شهر إبن حوشب وهو ضعيف ) ..