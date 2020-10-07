10 وظائف بأجور عالية دون الحاجة إلى شهادة جامعية

لا تحتاج إلى شهادة جامعية للحصول على وظيفة جيدة. هناك عدد من الوظائف الجديدة التي تؤكد على المهارات المتعلقةبالتدريب والخبرة العملية.يمكن العثور على هذه الوظائف القائمة على المهارات في مجموعة متنوعة من الصناعاتفيما يلي قائمة بعشرة وظائف ذات أجر مرتفع دون الحاجة إلى شهادة جامعية. هذه هي الوظائف التي لا تتطلب شهادة لمدة أربع سنوات ، وتقدم أجرًا جيدًا وهي مطلوبة بشكل كبير