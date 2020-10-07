من درر السلف ...الحلقة رقم 126

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسَائل الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال العلاّمة الإمام الطِّيبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإنَّما حُمِد الكَظْم : لأنَّه قَهْر للنَّفس الأمَّارة بالسُّوء ..
ولذلك مدحهم الله - تعالى - بقوله : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) ..
ومن نهى النَّفس عن هواه : فإنَّ الجنَّة مأواه ..
والحور العين : جزاءه ..
قلت /
وهذا الثَّناء الجميل ؛ والجزاء الجزيل : إذا ترتَّب على مجرَّد كَظْم الغَيْظ ؛ فكيف إذا إنضَمَّ العَفو إليه ؛ أو زاد بالإحسان عليه . ..
🥀 أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْإِحْسَانُ : أَنْ تُحْسِنَ إِلَى الْمُسِيءِ ..
فَإِنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْمُحْسِنِ : مُتَاجَرَةٌ . ..
🥀 أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا رأيت مَن يخدعك ؛ وعَلِمتَ أنَّه مُخَادِعٌ ؛ فمِن مكارم الأخلاق : أن تنخدع له ..
ولا تفهمه : أنَّك عرفت خِدَاعه ..
فإنَّك إذا فعلت ذلك : فقد وفَّيت الأمر حقَّه ..
لأنَّك إنَّما عاملت الصِّفة : التي ظهر لك فيها ..
والإنسان إنَّما يعامل النَّاس : لصفاتهم لا لأعيانهم ..
أَلَا تراه لو كان صادقًا مُخَادِعًا : فعامله بما ظهر منه ..
وهو يَسْعَد : بصدقه ..
ويَشْقَى : بخداعه ..
فلا تفضحه : بخداعه ؛ وتَجَاهل ؛ وتَصَنَّع له باللَّون الذي أراده منك ؛ وادْعُ له وارحمه . ..
🥀 أنظره / فيض القدير ج 06 ورقة / 330 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام محمد رشيد رضا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن جعل شهوة بطنه أكبر همه : فهو من المسرفين ..
ومن بالغ في الشبع وعرض معدته وأمعاءه للتخم : فهو من المسرفين ..
ومن أنفق في ذلك أكثر من طاقته ؛ وعرض نفسه لذلِّ الدين ؛ أو أكل أموال الناس بالباطل : فهو من المسرفين ..
وما كان المسرف : من المتقين . ..
🥀 أنظره / تفسير المنار ج 07 ورقة / 25 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشيطان لا يدعو إلا إلى كلِّ خصلة ذميمة ؛ فيدعو الإنسان : إلى البخل والإمساك ..
فإذا عصاه : دعاه إلى الإسراف والتبذير ..
والله تعالى إنما يأمر : بأعدل الأمور وأقسطها ؛ ويمدح عليه كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 456 ... 🌾🌾🌾
 
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