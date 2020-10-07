من درر السلف ...الحلقة رقم 126

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسَائل الحسان ...
منها ...
قال العلاّمة الإمام الطِّيبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإنَّما حُمِد الكَظْم : لأنَّه قَهْر للنَّفس الأمَّارة بالسُّوء ..
ولذلك مدحهم الله - تعالى - بقوله : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) ..
ومن نهى النَّفس عن هواه : فإنَّ الجنَّة مأواه ..
والحور العين : جزاءه ..
قلت /
وهذا الثَّناء الجميل ؛ والجزاء الجزيل : إذا ترتَّب على مجرَّد كَظْم الغَيْظ ؛ فكيف إذا إنضَمَّ العَفو إليه ؛ أو زاد بالإحسان عليه . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ...
ومنها ...
قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْإِحْسَانُ : أَنْ تُحْسِنَ إِلَى الْمُسِيءِ ..
فَإِنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْمُحْسِنِ : مُتَاجَرَةٌ . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ...
ومنها ...
قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا رأيت مَن يخدعك ؛ وعَلِمتَ أنَّه مُخَادِعٌ ؛ فمِن مكارم الأخلاق : أن تنخدع له ..
ولا تفهمه : أنَّك عرفت خِدَاعه ..
فإنَّك إذا فعلت ذلك : فقد وفَّيت الأمر حقَّه ..
لأنَّك إنَّما عاملت الصِّفة : التي ظهر لك فيها ..
والإنسان إنَّما يعامل النَّاس : لصفاتهم لا لأعيانهم ..
أَلَا تراه لو كان صادقًا مُخَادِعًا : فعامله بما ظهر منه ..
وهو يَسْعَد : بصدقه ..
ويَشْقَى : بخداعه ..
فلا تفضحه : بخداعه ؛ وتَجَاهل ؛ وتَصَنَّع له باللَّون الذي أراده منك ؛ وادْعُ له وارحمه . ..
أنظره / فيض القدير ج 06 ورقة / 330 ...
ومنها ...
قال الإمام محمد رشيد رضا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن جعل شهوة بطنه أكبر همه : فهو من المسرفين ..
ومن بالغ في الشبع وعرض معدته وأمعاءه للتخم : فهو من المسرفين ..
ومن أنفق في ذلك أكثر من طاقته ؛ وعرض نفسه لذلِّ الدين ؛ أو أكل أموال الناس بالباطل : فهو من المسرفين ..
وما كان المسرف : من المتقين . ..
أنظره / تفسير المنار ج 07 ورقة / 25 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشيطان لا يدعو إلا إلى كلِّ خصلة ذميمة ؛ فيدعو الإنسان : إلى البخل والإمساك ..
فإذا عصاه : دعاه إلى الإسراف والتبذير ..
والله تعالى إنما يأمر : بأعدل الأمور وأقسطها ؛ ويمدح عليه كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 456 ...
ومن المسَائل الحسان ...
منها ...
قال العلاّمة الإمام الطِّيبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإنَّما حُمِد الكَظْم : لأنَّه قَهْر للنَّفس الأمَّارة بالسُّوء ..
ولذلك مدحهم الله - تعالى - بقوله : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) ..
ومن نهى النَّفس عن هواه : فإنَّ الجنَّة مأواه ..
والحور العين : جزاءه ..
قلت /
وهذا الثَّناء الجميل ؛ والجزاء الجزيل : إذا ترتَّب على مجرَّد كَظْم الغَيْظ ؛ فكيف إذا إنضَمَّ العَفو إليه ؛ أو زاد بالإحسان عليه . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ...
ومنها ...
قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْإِحْسَانُ : أَنْ تُحْسِنَ إِلَى الْمُسِيءِ ..
فَإِنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْمُحْسِنِ : مُتَاجَرَةٌ . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ...
ومنها ...
قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا رأيت مَن يخدعك ؛ وعَلِمتَ أنَّه مُخَادِعٌ ؛ فمِن مكارم الأخلاق : أن تنخدع له ..
ولا تفهمه : أنَّك عرفت خِدَاعه ..
فإنَّك إذا فعلت ذلك : فقد وفَّيت الأمر حقَّه ..
لأنَّك إنَّما عاملت الصِّفة : التي ظهر لك فيها ..
والإنسان إنَّما يعامل النَّاس : لصفاتهم لا لأعيانهم ..
أَلَا تراه لو كان صادقًا مُخَادِعًا : فعامله بما ظهر منه ..
وهو يَسْعَد : بصدقه ..
ويَشْقَى : بخداعه ..
فلا تفضحه : بخداعه ؛ وتَجَاهل ؛ وتَصَنَّع له باللَّون الذي أراده منك ؛ وادْعُ له وارحمه . ..
أنظره / فيض القدير ج 06 ورقة / 330 ...
ومنها ...
قال الإمام محمد رشيد رضا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن جعل شهوة بطنه أكبر همه : فهو من المسرفين ..
ومن بالغ في الشبع وعرض معدته وأمعاءه للتخم : فهو من المسرفين ..
ومن أنفق في ذلك أكثر من طاقته ؛ وعرض نفسه لذلِّ الدين ؛ أو أكل أموال الناس بالباطل : فهو من المسرفين ..
وما كان المسرف : من المتقين . ..
أنظره / تفسير المنار ج 07 ورقة / 25 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشيطان لا يدعو إلا إلى كلِّ خصلة ذميمة ؛ فيدعو الإنسان : إلى البخل والإمساك ..
فإذا عصاه : دعاه إلى الإسراف والتبذير ..
والله تعالى إنما يأمر : بأعدل الأمور وأقسطها ؛ ويمدح عليه كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 456 ...