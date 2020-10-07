من درر السلف ...الحلقة رقم 126

الحَمْدُ لله ...ومن المسَائل الحسان ...منها ...قال العلاّمة الإمام الطِّيبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وإنَّما حُمِد الكَظْم : لأنَّه قَهْر للنَّفس الأمَّارة بالسُّوء ..ولذلك مدحهم الله - تعالى - بقوله : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) ..ومن نهى النَّفس عن هواه : فإنَّ الجنَّة مأواه ..والحور العين : جزاءه ..قلت /وهذا الثَّناء الجميل ؛ والجزاء الجزيل : إذا ترتَّب على مجرَّد كَظْم الغَيْظ ؛ فكيف إذا إنضَمَّ العَفو إليه ؛ أو زاد بالإحسان عليه . ..أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ...ومنها ...قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الْإِحْسَانُ : أَنْ تُحْسِنَ إِلَى الْمُسِيءِ ..فَإِنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْمُحْسِنِ : مُتَاجَرَةٌ . ..أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3181 ...ومنها ...قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا رأيت مَن يخدعك ؛ وعَلِمتَ أنَّه مُخَادِعٌ ؛ فمِن مكارم الأخلاق : أن تنخدع له ..ولا تفهمه : أنَّك عرفت خِدَاعه ..فإنَّك إذا فعلت ذلك : فقد وفَّيت الأمر حقَّه ..لأنَّك إنَّما عاملت الصِّفة : التي ظهر لك فيها ..والإنسان إنَّما يعامل النَّاس : لصفاتهم لا لأعيانهم ..أَلَا تراه لو كان صادقًا مُخَادِعًا : فعامله بما ظهر منه ..وهو يَسْعَد : بصدقه ..ويَشْقَى : بخداعه ..فلا تفضحه : بخداعه ؛ وتَجَاهل ؛ وتَصَنَّع له باللَّون الذي أراده منك ؛ وادْعُ له وارحمه . ..أنظره / فيض القدير ج 06 ورقة / 330 ...ومنها ...قال الإمام محمد رشيد رضا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فمن جعل شهوة بطنه أكبر همه : فهو من المسرفين ..ومن بالغ في الشبع وعرض معدته وأمعاءه للتخم : فهو من المسرفين ..ومن أنفق في ذلك أكثر من طاقته ؛ وعرض نفسه لذلِّ الدين ؛ أو أكل أموال الناس بالباطل : فهو من المسرفين ..وما كان المسرف : من المتقين . ..أنظره / تفسير المنار ج 07 ورقة / 25 ...ومنها ...قال الإمام العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الشيطان لا يدعو إلا إلى كلِّ خصلة ذميمة ؛ فيدعو الإنسان : إلى البخل والإمساك ..فإذا عصاه : دعاه إلى الإسراف والتبذير ..والله تعالى إنما يأمر : بأعدل الأمور وأقسطها ؛ ويمدح عليه كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 456 ...