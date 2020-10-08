من درر السلف....الحلقة رقم 127

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد ...
ومنها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعاقل : لا يدخل في شيء حتى يهيئ الخروج منه ..
فإن الأشياء : لا تثبت ..
والمحبة : لا تدوم ..
والتغير مقرون : بكل حال . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 347 ...
ومنها ...
قال العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التجسس : أذية يتأذى به المتجَسس عليه ..
ويؤدي : إلى البغضاء والعداوة ..
ويؤدي : إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ..
فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله : مرة هنا ومرة هنا ؛ ومرة هنا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 251 ...
ومنها ...
قال بعض الحكماء /
النَّمِيمَة تهدي إلى القلوب : البَغْضَاء ..
ومَن واجهك : فقد شتمك ..
ومَن نقل إليك : فقد نقل عنك ..
والسَّاعي بالنَّمِيمَة : كاذبٌ لمن يسعى إليه ..
وخائنٌ : لمن يسعى به . ..
أنظره / بحر الدموع للحافظ إبن الجوزي ورقة / 130 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الواجب على العاقل : لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس ؛ مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه ..
فإنَّ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره : أراح بدنه ؛ ولم يتعب قلبه . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 125 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر إبن عاشور التونسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) .. /
ولكن اعتراهم : ما في خلقتهم من المكابرة ..
وعدم الرجوع : عن الباطل ..
كأنَّ قلوبهم : لا تتأثر فشبهت بالشيء القاسي ..
والقسوة : الصلابة ..
وقد وجد الشيطان من طباعهم : عونًا على نفث مراده فيهم ..
فحسَّن لهم تلك القساوة وأغراهم بالإستمرار على آثامهم وأعمالهم . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 07 ورقة / 229 ...
ومن الفوائد ...
ومنها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعاقل : لا يدخل في شيء حتى يهيئ الخروج منه ..
فإن الأشياء : لا تثبت ..
والمحبة : لا تدوم ..
والتغير مقرون : بكل حال . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 347 ...
ومنها ...
قال العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التجسس : أذية يتأذى به المتجَسس عليه ..
ويؤدي : إلى البغضاء والعداوة ..
ويؤدي : إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ..
فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله : مرة هنا ومرة هنا ؛ ومرة هنا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 251 ...
ومنها ...
قال بعض الحكماء /
النَّمِيمَة تهدي إلى القلوب : البَغْضَاء ..
ومَن واجهك : فقد شتمك ..
ومَن نقل إليك : فقد نقل عنك ..
والسَّاعي بالنَّمِيمَة : كاذبٌ لمن يسعى إليه ..
وخائنٌ : لمن يسعى به . ..
أنظره / بحر الدموع للحافظ إبن الجوزي ورقة / 130 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الواجب على العاقل : لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس ؛ مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه ..
فإنَّ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره : أراح بدنه ؛ ولم يتعب قلبه . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 125 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر إبن عاشور التونسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) .. /
ولكن اعتراهم : ما في خلقتهم من المكابرة ..
وعدم الرجوع : عن الباطل ..
كأنَّ قلوبهم : لا تتأثر فشبهت بالشيء القاسي ..
والقسوة : الصلابة ..
وقد وجد الشيطان من طباعهم : عونًا على نفث مراده فيهم ..
فحسَّن لهم تلك القساوة وأغراهم بالإستمرار على آثامهم وأعمالهم . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 07 ورقة / 229 ...