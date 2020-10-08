من درر السلف....الحلقة رقم 127

الحمد لله ...ومن الفوائد ...ومنها ...قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فالعاقل : لا يدخل في شيء حتى يهيئ الخروج منه ..فإن الأشياء : لا تثبت ..والمحبة : لا تدوم ..والتغير مقرون : بكل حال . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 347 ...ومنها ...قال العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /التجسس : أذية يتأذى به المتجَسس عليه ..ويؤدي : إلى البغضاء والعداوة ..ويؤدي : إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ..فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله : مرة هنا ومرة هنا ؛ ومرة هنا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 251 ...ومنها ...قال بعض الحكماء /النَّمِيمَة تهدي إلى القلوب : البَغْضَاء ..ومَن واجهك : فقد شتمك ..ومَن نقل إليك : فقد نقل عنك ..والسَّاعي بالنَّمِيمَة : كاذبٌ لمن يسعى إليه ..وخائنٌ : لمن يسعى به . ..أنظره / بحر الدموع للحافظ إبن الجوزي ورقة / 130 ...ومنها ...وقال الحافظ إبن حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الواجب على العاقل : لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس ؛ مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه ..فإنَّ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره : أراح بدنه ؛ ولم يتعب قلبه . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 125 ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر إبن عاشور التونسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) .. /ولكن اعتراهم : ما في خلقتهم من المكابرة ..وعدم الرجوع : عن الباطل ..كأنَّ قلوبهم : لا تتأثر فشبهت بالشيء القاسي ..والقسوة : الصلابة ..وقد وجد الشيطان من طباعهم : عونًا على نفث مراده فيهم ..فحسَّن لهم تلك القساوة وأغراهم بالإستمرار على آثامهم وأعمالهم . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 07 ورقة / 229 ...