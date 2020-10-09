من درر السلف ...الحلقة رقم 128

الحمد لله ...ومن المسائل المفيدة الحسان ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /واعلم أنَّ النَّاس على ضربين :أحدهما /من كان مَسْتُورًا لا يُعْرَف بشيء من المعاصي ؛ فإذا وقعت منه هَفْوة أو زلَّة : فإنَّه لا يجوز كشفها ..ولا هتكها ..ولا التَّحدث بها ..لأنَّ ذلك : غيبة محرَّمة ..وهذا هو الذي وردت فيه النصوص ..وفي ذلك قد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ..والمراد /إشاعة الفاحشة على المؤمن المسْتَتِر فيما وقع منه ..أواتُّهم به : وهو بريء منه كما في قصَّة الإفك ..قال بعض الوزراء الصَّالحين لبعض من يأمر بالمعروف /إجتهد أن تَسْتُر العصاة ؛ فإنَّ ظهور معاصيهم : عيب في أهل الإسلام ..وأولى الأمور : ستْر العيوب .. ..ثم قال /والثَّاني /من كان مُشْتَهِرًا بالمعاصي معلنًا بها ؛ لا يبالي بما ارتكب منها ؛ ولا بما قيل له : فهذا هو الفاجر المعْلن ..وليس له : غيبة كما نصَّ على ذلك الحسن البصري وغيره ..ومثل هذا : لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود ..صرَّح بذلك بعض أصحابنا ..واستدل بقول النَّبي صلى الله عليه وسلم /واغد يا أنيس على امرأة هذا ؛ فإن اعترفت : فارجمها . ..ومثل هذا : لا يُشْفَع له إذا أُخِذ ولو لم يبلغ السُّلطان ..بل يُتْرك : حتَّى يُقَام عليه الحدُّ لينكفَّ شرُّه ويَرْتَدع به أمثاله . ..أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 02 ورقة / 293 ...ومنها ...وقال الإمام العلاّمة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَحَدِيثُ : { سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ } ..وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /أَنَّ الدِّرْهَمَ : سَبَقَ الْأَضْعَافَ الْمُضَاعَفَةَ ..لِأَنَّهُ : ثَانِي اثْنَيْنِ فَقَطْ ..وَالْمِائَةَ أَلْفٍ : جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعٍ كَثِيرٍ ..فَالنَّفْسُ الَّتِي تَجُودُ بِنِصْفِ مَا تَمْلِكُ وَلَا يَتَبَقَّى لَهَا إِلَّا دِرْهَمٌ : خَيْرٌ بِكَثِيرٍ مِمَّنْ تُنْفِقُ جُزْءًا ضَئِيلًا مِمَّا تَمْلِكُ وَيَتَبَقَّى لَهَا الْمَالُ الْكَثِيرُ ..فَكَانَتْ عَوَامِلُ التَّصَدُّقِ وَدَوَافِعُهُ : مُخْتَلِفَةً مُنَزَّلَةً فِي النَّفْسِ مُتَضَادَّةً ..فَالدِّرْهَمُ فِي ذَاتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ : مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ الْأُخْرَى ..لَمْ تَتَفَاوَتِ : الْمَاهِيَّةُ وَلَا الْجِنْسُ ..وَلَكِنْ تَفَاوَتَتِ : الدَّوَافِعُ وَالْعَوَامِلُ لِإِنْفَاقِهِ ..وَلَعَلَّ الْمُفَاضَلَةَ الْمَقْصُودَةَ تَكُونُ : مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَوْلَى ..وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ..أنظره / أضواء البيان ج 09 ورقة / 52 ...