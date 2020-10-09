من درر السلف ...الحلقة رقم 128

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المفيدة الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أنَّ النَّاس على ضربين :
أحدهما /
من كان مَسْتُورًا لا يُعْرَف بشيء من المعاصي ؛ فإذا وقعت منه هَفْوة أو زلَّة : فإنَّه لا يجوز كشفها ..
ولا هتكها ..
ولا التَّحدث بها ..
لأنَّ ذلك : غيبة محرَّمة ..
وهذا هو الذي وردت فيه النصوص ..
وفي ذلك قد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ..
والمراد /
إشاعة الفاحشة على المؤمن المسْتَتِر فيما وقع منه ..
أواتُّهم به : وهو بريء منه كما في قصَّة الإفك ..
قال بعض الوزراء الصَّالحين لبعض من يأمر بالمعروف /
إجتهد أن تَسْتُر العصاة ؛ فإنَّ ظهور معاصيهم : عيب في أهل الإسلام ..
وأولى الأمور : ستْر العيوب .. ..
ثم قال /
والثَّاني /
من كان مُشْتَهِرًا بالمعاصي معلنًا بها ؛ لا يبالي بما ارتكب منها ؛ ولا بما قيل له : فهذا هو الفاجر المعْلن ..
وليس له : غيبة كما نصَّ على ذلك الحسن البصري وغيره ..
ومثل هذا : لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود ..
صرَّح بذلك بعض أصحابنا ..
واستدل بقول النَّبي صلى الله عليه وسلم /واغد يا أنيس على امرأة هذا ؛ فإن اعترفت : فارجمها . ..
ومثل هذا : لا يُشْفَع له إذا أُخِذ ولو لم يبلغ السُّلطان ..
بل يُتْرك : حتَّى يُقَام عليه الحدُّ لينكفَّ شرُّه ويَرْتَدع به أمثاله . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 02 ورقة / 293 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَحَدِيثُ : { سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ } ..
وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
أَنَّ الدِّرْهَمَ : سَبَقَ الْأَضْعَافَ الْمُضَاعَفَةَ ..
لِأَنَّهُ : ثَانِي اثْنَيْنِ فَقَطْ ..
وَالْمِائَةَ أَلْفٍ : جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعٍ كَثِيرٍ ..
فَالنَّفْسُ الَّتِي تَجُودُ بِنِصْفِ مَا تَمْلِكُ وَلَا يَتَبَقَّى لَهَا إِلَّا دِرْهَمٌ : خَيْرٌ بِكَثِيرٍ مِمَّنْ تُنْفِقُ جُزْءًا ضَئِيلًا مِمَّا تَمْلِكُ وَيَتَبَقَّى لَهَا الْمَالُ الْكَثِيرُ ..
فَكَانَتْ عَوَامِلُ التَّصَدُّقِ وَدَوَافِعُهُ : مُخْتَلِفَةً مُنَزَّلَةً فِي النَّفْسِ مُتَضَادَّةً ..
فَالدِّرْهَمُ فِي ذَاتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ : مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ الْأُخْرَى ..
لَمْ تَتَفَاوَتِ : الْمَاهِيَّةُ وَلَا الْجِنْسُ ..
وَلَكِنْ تَفَاوَتَتِ : الدَّوَافِعُ وَالْعَوَامِلُ لِإِنْفَاقِهِ ..
وَلَعَلَّ الْمُفَاضَلَةَ الْمَقْصُودَةَ تَكُونُ : مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَوْلَى ..
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ..
🥀 أنظره / أضواء البيان ج 09 ورقة / 52 ... 🌾🌾🌾
 
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