من درر السلف ...الحلقة رقم 128

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل المفيدة الحسان ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أنَّ النَّاس على ضربين :
أحدهما /
من كان مَسْتُورًا لا يُعْرَف بشيء من المعاصي ؛ فإذا وقعت منه هَفْوة أو زلَّة : فإنَّه لا يجوز كشفها ..
ولا هتكها ..
ولا التَّحدث بها ..
لأنَّ ذلك : غيبة محرَّمة ..
وهذا هو الذي وردت فيه النصوص ..
وفي ذلك قد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ..
والمراد /
إشاعة الفاحشة على المؤمن المسْتَتِر فيما وقع منه ..
أواتُّهم به : وهو بريء منه كما في قصَّة الإفك ..
قال بعض الوزراء الصَّالحين لبعض من يأمر بالمعروف /
إجتهد أن تَسْتُر العصاة ؛ فإنَّ ظهور معاصيهم : عيب في أهل الإسلام ..
وأولى الأمور : ستْر العيوب .. ..
ثم قال /
والثَّاني /
من كان مُشْتَهِرًا بالمعاصي معلنًا بها ؛ لا يبالي بما ارتكب منها ؛ ولا بما قيل له : فهذا هو الفاجر المعْلن ..
وليس له : غيبة كما نصَّ على ذلك الحسن البصري وغيره ..
ومثل هذا : لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود ..
صرَّح بذلك بعض أصحابنا ..
واستدل بقول النَّبي صلى الله عليه وسلم /واغد يا أنيس على امرأة هذا ؛ فإن اعترفت : فارجمها . ..
ومثل هذا : لا يُشْفَع له إذا أُخِذ ولو لم يبلغ السُّلطان ..
بل يُتْرك : حتَّى يُقَام عليه الحدُّ لينكفَّ شرُّه ويَرْتَدع به أمثاله . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 02 ورقة / 293 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَحَدِيثُ : { سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ } ..
وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
أَنَّ الدِّرْهَمَ : سَبَقَ الْأَضْعَافَ الْمُضَاعَفَةَ ..
لِأَنَّهُ : ثَانِي اثْنَيْنِ فَقَطْ ..
وَالْمِائَةَ أَلْفٍ : جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعٍ كَثِيرٍ ..
فَالنَّفْسُ الَّتِي تَجُودُ بِنِصْفِ مَا تَمْلِكُ وَلَا يَتَبَقَّى لَهَا إِلَّا دِرْهَمٌ : خَيْرٌ بِكَثِيرٍ مِمَّنْ تُنْفِقُ جُزْءًا ضَئِيلًا مِمَّا تَمْلِكُ وَيَتَبَقَّى لَهَا الْمَالُ الْكَثِيرُ ..
فَكَانَتْ عَوَامِلُ التَّصَدُّقِ وَدَوَافِعُهُ : مُخْتَلِفَةً مُنَزَّلَةً فِي النَّفْسِ مُتَضَادَّةً ..
فَالدِّرْهَمُ فِي ذَاتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ : مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ الْأُخْرَى ..
لَمْ تَتَفَاوَتِ : الْمَاهِيَّةُ وَلَا الْجِنْسُ ..
وَلَكِنْ تَفَاوَتَتِ : الدَّوَافِعُ وَالْعَوَامِلُ لِإِنْفَاقِهِ ..
وَلَعَلَّ الْمُفَاضَلَةَ الْمَقْصُودَةَ تَكُونُ : مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَوْلَى ..
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ..
أنظره / أضواء البيان ج 09 ورقة / 52 ...
ومن المسائل المفيدة الحسان ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أنَّ النَّاس على ضربين :
أحدهما /
من كان مَسْتُورًا لا يُعْرَف بشيء من المعاصي ؛ فإذا وقعت منه هَفْوة أو زلَّة : فإنَّه لا يجوز كشفها ..
ولا هتكها ..
ولا التَّحدث بها ..
لأنَّ ذلك : غيبة محرَّمة ..
وهذا هو الذي وردت فيه النصوص ..
وفي ذلك قد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ..
والمراد /
إشاعة الفاحشة على المؤمن المسْتَتِر فيما وقع منه ..
أواتُّهم به : وهو بريء منه كما في قصَّة الإفك ..
قال بعض الوزراء الصَّالحين لبعض من يأمر بالمعروف /
إجتهد أن تَسْتُر العصاة ؛ فإنَّ ظهور معاصيهم : عيب في أهل الإسلام ..
وأولى الأمور : ستْر العيوب .. ..
ثم قال /
والثَّاني /
من كان مُشْتَهِرًا بالمعاصي معلنًا بها ؛ لا يبالي بما ارتكب منها ؛ ولا بما قيل له : فهذا هو الفاجر المعْلن ..
وليس له : غيبة كما نصَّ على ذلك الحسن البصري وغيره ..
ومثل هذا : لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود ..
صرَّح بذلك بعض أصحابنا ..
واستدل بقول النَّبي صلى الله عليه وسلم /واغد يا أنيس على امرأة هذا ؛ فإن اعترفت : فارجمها . ..
ومثل هذا : لا يُشْفَع له إذا أُخِذ ولو لم يبلغ السُّلطان ..
بل يُتْرك : حتَّى يُقَام عليه الحدُّ لينكفَّ شرُّه ويَرْتَدع به أمثاله . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ج 02 ورقة / 293 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَحَدِيثُ : { سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ } ..
وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
أَنَّ الدِّرْهَمَ : سَبَقَ الْأَضْعَافَ الْمُضَاعَفَةَ ..
لِأَنَّهُ : ثَانِي اثْنَيْنِ فَقَطْ ..
وَالْمِائَةَ أَلْفٍ : جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعٍ كَثِيرٍ ..
فَالنَّفْسُ الَّتِي تَجُودُ بِنِصْفِ مَا تَمْلِكُ وَلَا يَتَبَقَّى لَهَا إِلَّا دِرْهَمٌ : خَيْرٌ بِكَثِيرٍ مِمَّنْ تُنْفِقُ جُزْءًا ضَئِيلًا مِمَّا تَمْلِكُ وَيَتَبَقَّى لَهَا الْمَالُ الْكَثِيرُ ..
فَكَانَتْ عَوَامِلُ التَّصَدُّقِ وَدَوَافِعُهُ : مُخْتَلِفَةً مُنَزَّلَةً فِي النَّفْسِ مُتَضَادَّةً ..
فَالدِّرْهَمُ فِي ذَاتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ : مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ الْأُخْرَى ..
لَمْ تَتَفَاوَتِ : الْمَاهِيَّةُ وَلَا الْجِنْسُ ..
وَلَكِنْ تَفَاوَتَتِ : الدَّوَافِعُ وَالْعَوَامِلُ لِإِنْفَاقِهِ ..
وَلَعَلَّ الْمُفَاضَلَةَ الْمَقْصُودَةَ تَكُونُ : مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَوْلَى ..
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ..
أنظره / أضواء البيان ج 09 ورقة / 52 ...