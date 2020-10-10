من درر السلف ....الحلقة رقم 129

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال علاّمة الشام الإمام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعضهم /
إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقيناً أن التقي الأمين : لا يضيع الله سعيه ..
بل يحسن : عاقبته ..
ويعلي : منزلته في الدنيا والآخرة ..
وأن المعتصم بالصبر : لا يخشى حدثان الدهر وتجاربه ..
ولا يخاف : صروفه ونوائبه ..
فإن الله : يعضده وينجح مسعاه ..
ويخلد ذكره العاطر : على ممر الأدهار ..
فإن يوسف عليه السلام لمّا لم يخش للنوائب وعيداً ؛ ولا للتجارب تهديداً ؛ ولم يخف للسجن ظلماً وشرّاً ؛ ولا للتنكيل به ألماً وضراً ؛ بل ألقى توكله على الرب ..
وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب ؛ نال بطهارته وتقواه : تاج الفخر ؛ ولسان الصدق طول أيام الدهر . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 190 - 191 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) ..
والسَّفيه /
الذي لا يجوز لوليِّه أن يؤتيه ماله ..
هو المستحِقُّ : للحَجْرِ عليه ..
وهو أن يكون : مبذِّرًا في ماله ..
أو مفسدًا : في دينه . ..
أنظره / تفسير البغوي ج 02 ورقة / 164 ...
ومنها ...
وفي الحديث الذي في الصحيحين البخاريّ ومسلم /
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال /
سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول /يخرج في آخر الزَّمان : أقوامٌ أحداث الأسنان ..
سُفَهَاء الأحلام ..
يقولون مِن خير قول البريَّة ..
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ..
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإنَّ في قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة . ..
قال العلاّمة الإمام قال ملا علي القاري عليه رَحَمَات الله عليه /
أي /
ضعفاء : العقول ..
والسَّفَهُ - في الأصل - : الخِفَّة والطَّيش ..
وسَفِه فلان رأيه : إذا كان مضطربًا لا استقامة فيه ..
والأحْلَام :
العقول ؛ واحدها : حِلْم بالكسر . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 06 ورقة / 2311 ...
ومنها ...
وعن يسير بن عمرو - وكان قد أدرك الصَّحابة - قال /
أهجر الأَحْمَقَ ؛ فليس للأَحْمَق خيرٌ : مِن هجرانه . ..
أنظره / روضة العقلاء لابن حبان ورقة / 118 ...
ومنها ...
وعن وهب بن منبِّه عليه رَحَمَات الله عليه قال /
الأَحْمَق : كالثَّوب الخَلق ..
إن رفأته مِن جانبٍ : انخرق مِن جانبٍ آخر ؛ مثل الفَخَّار المكسور ..
لا يُرَقَّع ؛ ولا يُشعب ؛ ولا يُعاد طينًا . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 122 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال علاّمة الشام الإمام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعضهم /
إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقيناً أن التقي الأمين : لا يضيع الله سعيه ..
بل يحسن : عاقبته ..
ويعلي : منزلته في الدنيا والآخرة ..
وأن المعتصم بالصبر : لا يخشى حدثان الدهر وتجاربه ..
ولا يخاف : صروفه ونوائبه ..
فإن الله : يعضده وينجح مسعاه ..
ويخلد ذكره العاطر : على ممر الأدهار ..
فإن يوسف عليه السلام لمّا لم يخش للنوائب وعيداً ؛ ولا للتجارب تهديداً ؛ ولم يخف للسجن ظلماً وشرّاً ؛ ولا للتنكيل به ألماً وضراً ؛ بل ألقى توكله على الرب ..
وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب ؛ نال بطهارته وتقواه : تاج الفخر ؛ ولسان الصدق طول أيام الدهر . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 190 - 191 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) ..
والسَّفيه /
الذي لا يجوز لوليِّه أن يؤتيه ماله ..
هو المستحِقُّ : للحَجْرِ عليه ..
وهو أن يكون : مبذِّرًا في ماله ..
أو مفسدًا : في دينه . ..
أنظره / تفسير البغوي ج 02 ورقة / 164 ...
ومنها ...
وفي الحديث الذي في الصحيحين البخاريّ ومسلم /
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال /
سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول /يخرج في آخر الزَّمان : أقوامٌ أحداث الأسنان ..
سُفَهَاء الأحلام ..
يقولون مِن خير قول البريَّة ..
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ..
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإنَّ في قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة . ..
قال العلاّمة الإمام قال ملا علي القاري عليه رَحَمَات الله عليه /
أي /
ضعفاء : العقول ..
والسَّفَهُ - في الأصل - : الخِفَّة والطَّيش ..
وسَفِه فلان رأيه : إذا كان مضطربًا لا استقامة فيه ..
والأحْلَام :
العقول ؛ واحدها : حِلْم بالكسر . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 06 ورقة / 2311 ...
ومنها ...
وعن يسير بن عمرو - وكان قد أدرك الصَّحابة - قال /
أهجر الأَحْمَقَ ؛ فليس للأَحْمَق خيرٌ : مِن هجرانه . ..
أنظره / روضة العقلاء لابن حبان ورقة / 118 ...
ومنها ...
وعن وهب بن منبِّه عليه رَحَمَات الله عليه قال /
الأَحْمَق : كالثَّوب الخَلق ..
إن رفأته مِن جانبٍ : انخرق مِن جانبٍ آخر ؛ مثل الفَخَّار المكسور ..
لا يُرَقَّع ؛ ولا يُشعب ؛ ولا يُعاد طينًا . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 122 ...