من درر السلف ....الحلقة رقم 129

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,057
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال علاّمة الشام الإمام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعضهم /
إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقيناً أن التقي الأمين : لا يضيع الله سعيه ..
بل يحسن : عاقبته ..
ويعلي : منزلته في الدنيا والآخرة ..
وأن المعتصم بالصبر : لا يخشى حدثان الدهر وتجاربه ..
ولا يخاف : صروفه ونوائبه ..
فإن الله : يعضده وينجح مسعاه ..
ويخلد ذكره العاطر : على ممر الأدهار ..
فإن يوسف عليه السلام لمّا لم يخش للنوائب وعيداً ؛ ولا للتجارب تهديداً ؛ ولم يخف للسجن ظلماً وشرّاً ؛ ولا للتنكيل به ألماً وضراً ؛ بل ألقى توكله على الرب ..
وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب ؛ نال بطهارته وتقواه : تاج الفخر ؛ ولسان الصدق طول أيام الدهر . ..
🥀 أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 190 - 191 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) ..
والسَّفيه /
الذي لا يجوز لوليِّه أن يؤتيه ماله ..
هو المستحِقُّ : للحَجْرِ عليه ..
وهو أن يكون : مبذِّرًا في ماله ..
أو مفسدًا : في دينه . ..
🥀 أنظره / تفسير البغوي ج 02 ورقة / 164 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي الحديث الذي في الصحيحين البخاريّ ومسلم /
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال /
سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول /يخرج في آخر الزَّمان : أقوامٌ أحداث الأسنان ..
سُفَهَاء الأحلام ..
يقولون مِن خير قول البريَّة ..
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ..
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإنَّ في قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة . ..
قال العلاّمة الإمام قال ملا علي القاري عليه رَحَمَات الله عليه /
أي /
ضعفاء : العقول ..
والسَّفَهُ - في الأصل - : الخِفَّة والطَّيش ..
وسَفِه فلان رأيه : إذا كان مضطربًا لا استقامة فيه ..
والأحْلَام :
العقول ؛ واحدها : حِلْم بالكسر . ..
🥀 أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 06 ورقة / 2311 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وعن يسير بن عمرو - وكان قد أدرك الصَّحابة - قال /
أهجر الأَحْمَقَ ؛ فليس للأَحْمَق خيرٌ : مِن هجرانه . ..
أنظره / روضة العقلاء لابن حبان ورقة / 118 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وعن وهب بن منبِّه عليه رَحَمَات الله عليه قال /
الأَحْمَق : كالثَّوب الخَلق ..
إن رفأته مِن جانبٍ : انخرق مِن جانبٍ آخر ؛ مثل الفَخَّار المكسور ..
لا يُرَقَّع ؛ ولا يُشعب ؛ ولا يُعاد طينًا . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 122 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top