من درر السلف ....الحلقة رقم 129

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...وقال علاّمة الشام الإمام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال بعضهم /إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقيناً أن التقي الأمين : لا يضيع الله سعيه ..بل يحسن : عاقبته ..ويعلي : منزلته في الدنيا والآخرة ..وأن المعتصم بالصبر : لا يخشى حدثان الدهر وتجاربه ..ولا يخاف : صروفه ونوائبه ..فإن الله : يعضده وينجح مسعاه ..ويخلد ذكره العاطر : على ممر الأدهار ..فإن يوسف عليه السلام لمّا لم يخش للنوائب وعيداً ؛ ولا للتجارب تهديداً ؛ ولم يخف للسجن ظلماً وشرّاً ؛ ولا للتنكيل به ألماً وضراً ؛ بل ألقى توكله على الرب ..وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب ؛ نال بطهارته وتقواه : تاج الفخر ؛ ولسان الصدق طول أيام الدهر . ..أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 190 - 191 ...ومنها ...قال الإمام الحافظ البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) ..والسَّفيه /الذي لا يجوز لوليِّه أن يؤتيه ماله ..هو المستحِقُّ : للحَجْرِ عليه ..وهو أن يكون : مبذِّرًا في ماله ..أو مفسدًا : في دينه . ..أنظره / تفسير البغوي ج 02 ورقة / 164 ...ومنها ...وفي الحديث الذي في الصحيحين البخاريّ ومسلم /عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال /سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول /يخرج في آخر الزَّمان : أقوامٌ أحداث الأسنان ..سُفَهَاء الأحلام ..يقولون مِن خير قول البريَّة ..لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ..فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإنَّ في قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة . ..قال العلاّمة الإمام قال ملا علي القاري عليه رَحَمَات الله عليه /أي /ضعفاء : العقول ..والسَّفَهُ - في الأصل - : الخِفَّة والطَّيش ..وسَفِه فلان رأيه : إذا كان مضطربًا لا استقامة فيه ..والأحْلَام :العقول ؛ واحدها : حِلْم بالكسر . ..أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 06 ورقة / 2311 ...ومنها ...وعن يسير بن عمرو - وكان قد أدرك الصَّحابة - قال /أهجر الأَحْمَقَ ؛ فليس للأَحْمَق خيرٌ : مِن هجرانه . ..أنظره / روضة العقلاء لابن حبان ورقة / 118 ...ومنها ...وعن وهب بن منبِّه عليه رَحَمَات الله عليه قال /الأَحْمَق : كالثَّوب الخَلق ..إن رفأته مِن جانبٍ : انخرق مِن جانبٍ آخر ؛ مثل الفَخَّار المكسور ..لا يُرَقَّع ؛ ولا يُشعب ؛ ولا يُعاد طينًا . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 122 ...