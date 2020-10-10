من درر السلف...الحلقة رقم 130

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...منها ...وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحمويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /لا يصحُّ العلم - الذي هو عبادة القلب - : إلَّا بطهارته عن خُبْث الصِّفات ؛ وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها . ..أنظره / تذكرة السامع والمتكلم ورقة / 34 ...ومنها ...وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وأما النار : فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ؛ ودار الخبيثين ..فالله تعالى : يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشئ لتراكب بعضه على بعض ..ثم يجعله : في جهنم مع أهله ..فليس فيها : إلا خبيث . ..أنظره / الوابل الصيب ورقة / 20 ...ومنها ...وقال علاّمة الشام جمال الدين القاسمي عليه رَحَمَات الله تعالى /قال ابن حزم في (الملل) : كان أمر يعقوب عليه السلام بدخولهم من أبواب متفرقة، إشفاقا عليهم، إما من إصابة العين، وإما من تعرض عدوّ، أو مستريب بإجماعهم، أو ببعض ما يخوّفه عليهم. وهو عليه السلام معترف أن فعله ذلك، وأمره إياهم بما أمرهم به من ذلك، لا يغني عنهم من الله شيئا يريده عزّ وجلّ بهم. ولكن لما كانت طبيعة البشر جارية في يعقوب عليه السلام، وفي سائر الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى حاكيا عن الرسل أنهم قالوا: إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ [إبراهيم: ١١] ، حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوقها إلى سلامة من تحب، وإن كان ذلك لا يغني شيئا، كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن . ..أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 196 ...ومنها ...قال أبو هلال العسكري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أنَّ الصَّداقة : قوَّة المودَّة ..مأخوذة : من الشَّيء الصدق ..وهو : الصلب القوي ..وقال أبو علي رحمه الله /الصَّداقة : إتفاق القلوب على المودَّة ..ولهذا لا يقال /إن الله صديق المؤمن ..كما يقال /إنَّه حبيبه وخليله . ..أنظره / الفروق اللغوية ج 01 ورقة 121 ...ومنها ...قال الحافظ إمام المفسرين الطبريّ عليه رَحَمَات الله عليه في قوله تعالى /( وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ) ..قال /عن عكرمة قال /حسنًا وملاحةً ..و قال /والذي هو أولى بالصَّواب من القول في ذلك أن يقال /إنَّ اللَّه ألقى محبَّته على موسى كما قال جلَّ ثناؤ : ( وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ) : فحبَّبه إلى آسية امرأة فرعون ؛ حتَّى تبنَّته وغذَّته وربَّته ..وإلى فرعون / حتَّى كفَّ عنه عاديته وشرَّه ..وقد قيل /إنَّما قيل : وألقيت عليك محبّةً منِّي ؛ لأنَّه حبَّبه إلى كلِّ من رآه . ..أنظره / جامع البيان ج 16 ورقة / 52 ...