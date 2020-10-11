صـــلاة الــغـــائب

اريدُ ان اُحاوِرَ طيفكِ على عتبات الفجر، أن يكون لقاؤنا على جسر هادئ بين الليل والنهار، حيث تودِعُ بومة الليل الكلمة إلى رسولِ الصباح، بعيدًا عن فضول اشباحِ سراديبِ الظلام ، بعيدًا عن صَخبِ المقاهي وصَفيرِ القاطرة. دعيني اُحَدِّثُكِ عن احلامي. احلامي هي بناتُ السّماء. تتساقط من اعلى جبل طارق، وتصبُّ في برزخ البحار السبعة. احلامي بنات لَيْل، عارية عند الغسق، مُلَبَّدةٌ بالغيوم عند الفجر. اُحِبُّها بخشوع، حباً دقيقاً كأمواج الأثير، حباً صاعقاً، كبرق الأوَّلِ من تِشرين. لقد سرقوا مني بناتي، شوهوها ، شنقوها في فساتينها البهيجة. شنقتها الغربان السود...





سأرحل اليوم من جزيرة الأحلام. ستجديني واشباحي في مغارة هرقل. هناك ساضرم نارا بلون ازرق مصري تطرب لها الأرواح الموحشة، وأكتب قصائدي على الجرانيت الوردي. لدي خبز وريشة، ومصباح زيت الحوت، وذكرى عن عينيك متلاشية. في المساء، كلما ذكرت عينيك، تغنيت بترانيم صلاة الغائب، ورقصت رقصة الشامان بقلب مرتجف.