أهــرامــات وشــيــوخ

اقصوصة من رصيد مذكراتي..





أكلت كثيرا ، حساء يليه شواء وعدد من الفواكه: كرز ، خوخ ، تفاحة ونصف موزة. تطوعتُ لخدمة هذا الشيخ الطاعن في السن الجالس على يساري ؛ بدا ضعيفاً وكأنه يحتضر. صمته ، نحافته والضوء الخافت جعله يبدو ضعيفًا. كان يتواصل معي من خلال نظراته وإشاراته حتى يجعل رغباته مفهومة. قدمت له كل ما يحتاج إليه ، ما يطلبه مني ، وما لا يطلبه.



بعد العشاء ، عُدت إلى مقعدي أمامه. استقام فجأة وبدأ يعظ الحضور بضمير إنساني تحت غطاء ديني ، أخلاق أصيلة مشبعة بالوداعة. لم أتخيله قط قويا ومليئا بالحياة قبل العشاء. أتقن فن الكلام كما أتقن فن الصمت. رفع السبابة وقال بابتهاج أنه يحبنا جميعًا. خلال هذا الوقت ، فكرت في ذلك الصنم واهراماته العجيبة. كنت قد خرجت للتو من ظلمة الكولوار قبل أن أرى تلك القمم العالية تلمع وتفتح الباب أمامي. قفطان بنفسجي متلألئ ، وضعية مائلة ولامبالاة وحشية. سلوك متقلب لفتاة طائشة نشأت هنا. هذا الوجه الغريب ، هذا الاستهتار الأنثوي ،وهذا البنفسجي اللامع يعملان كموشور دمَّرَ التوازن اللوني في عيني.



حدق الرجل العجوز في وجهي وكان يقول أشياء يجدها مضحكة. كان لدى هؤلاء الأشخاص القدامى روح الدعابة التي لم تكن كوميديا خالصة ، بل كانت نعمة بريئة وطبيعة حيوية لم نعد نعهدها اليوم. اللطف هو ما كان يُضحكه ، بينما أنا تعلمت السخرية من الأشياء السخيفة ، والتهكم على المغامرات المهينة. لقد تهيأت لأضحك على ما هو سيء وغير أخلاقي ، وليس على ما هو جيد. اللطف لم يعد في الموضة. لا أكاد افقه جوهر بعض نكاته بوعيي الملوث بالخطيئة. اكتفيت برسم ابتسامة ميكانيكية على شفتي ، ابتسامة منكسرة ومتذبذبة.



شعرت بأنني لست اهلاً أن تخاطبني هذه النظرة الرقيقة بإفراط. أمّا الإمام الآخر الجالس على يميني فهو من زمن أكثر تقدمًا. إنه بالتأكيد يشعر بالحصانة من تهديدات ملك الموت ، ومن هنا نبع غروره وطاقته المتوقدة. درس في عدة مدارس ولم تعجبه النزعة الطائفية للشيخ التبليغي الكبير. لم يقلها لكنني فهمتها. قال إن إماماً آخر كان يسرق طلابه منه لأنه لم يتقن اللغة الفرنسية رغم معرفته الدينية العميقة. انتقد الفساد الديني لدى الشباب ، لعن اللحى الزائفة والنفاق الناشئ في المساجد ، وانكر الآيات المطبوعة على شاشات "الآي باد". بدأت الأهرامات تتفتت شيئًا فشيئًا نحت تأثير خطابه الشامخ ومفارقاته العجيبة. بعد بضع دقائق ، أخرجت هاتفي الذكي لقراءة جماعية للقرآن. كان تباين الأسود والأبيض على الشاشة سخيفًا كما هو بين الخطيئة والفضيلة وسط هذا المجمع الخُرافي.



قبل المغادرة ، التقيت الصنم مرة ثانية. هذه المرة ، بدا جمالها باهتًا والأهرامات هزيلة وأقل اكتمالًا ، أدركت أن الإثارة كانت مجرد تحريض كاذب. ثم انغمست مجددًا في ظلمة الكولوار لأتنفس نضارة الهواء البارد وتسكن الروح تحت جُنّةِ الظلام.