من درر السلف...الحلقة رقم 131

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر ...منها ...قال العلاّمة محمد الطاهر إبن عاشور التونسي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /{ فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } ..قال /ولكن : إعتراهم ما في خلقتهم من المكابرة ؛ وعدم الرجوع عن الباطل ..كأنَّ قلوبهم : لا تتأثر فشبهت بالشيء القاسي .. ( والقسوة : الصلابة ) ..وقد وجد الشيطان من طباعهم : عونًا على نفث مراده فيهم ..فحسَّن لهم : تلك القساوة وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 07 ورقة / 229 ...ومنها ...وقال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال تعالى : ( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ) ..قال /( وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ) أي /الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ..ولا تفهم عن الله وعن رسوله : لقسوتها ..فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان : جعلوه حجة لهم على باطلهم ..وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 542 ...ومنها ...قال الإمام الشاطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /كلُّ من ابتدع في دين الله : فهو ذليلٌ حقيرٌ بسبب بدعته ..وإن ظهر لبادي الرأي : عزُّه وجبروته ..فهم في أنفسهم : أذلاءٌ ..وأيضًا / فإنَّ الذلة الحاضرة بين أيدينا موجودة : في غالب الأحوال ..ألا ترى أحوال المبتدعة : في زمان التابعين وفيما بعد ذلك ؟؟؟حتى : تلبسوا بالسلاطين ..ولاذوا : بأهل الدنيا ..ومن لم يقدر على ذلك : إستخفى ببدعته ..وهرب بها : عن مخالطة الجمهور ..وعمل بأعمالها : على التقية . ..أنظره / الإعتصام ج 01 ورقة / 167 ...ومنها ...وقال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم ؛ والخضوع والرجاء ؛ وتعليق القلب به : خوفًا !!ورجاءً !!والتجاءً !!واستعانةً !! : فقد تشبه بالله ؛ ونازعه في ربوبيته وإلهيته ..وهو حقيق : بأن يهينه غاية الهوان ..ويذله : غاية الذل ..ويجعله : تحت أقدام خلقه . ..أنظره / الداء والدواء ورقة / 37 ...