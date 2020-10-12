من درر السلف...الحلقة رقم 131

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر ...
منها ...
قال العلاّمة محمد الطاهر إبن عاشور التونسي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
{ فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } ..
قال /
ولكن : إعتراهم ما في خلقتهم من المكابرة ؛ وعدم الرجوع عن الباطل ..
كأنَّ قلوبهم : لا تتأثر فشبهت بالشيء القاسي .. ( والقسوة : الصلابة ) ..
وقد وجد الشيطان من طباعهم : عونًا على نفث مراده فيهم ..
فحسَّن لهم : تلك القساوة وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 07 ورقة / 229 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تعالى : ( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ) ..
قال /
( وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ) أي /
الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ..
ولا تفهم عن الله وعن رسوله : لقسوتها ..
فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان : جعلوه حجة لهم على باطلهم ..
وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 542 ...
ومنها ...
قال الإمام الشاطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كلُّ من ابتدع في دين الله : فهو ذليلٌ حقيرٌ بسبب بدعته ..
وإن ظهر لبادي الرأي : عزُّه وجبروته ..
فهم في أنفسهم : أذلاءٌ ..
وأيضًا / فإنَّ الذلة الحاضرة بين أيدينا موجودة : في غالب الأحوال ..
ألا ترى أحوال المبتدعة : في زمان التابعين وفيما بعد ذلك ؟؟؟
حتى : تلبسوا بالسلاطين ..
ولاذوا : بأهل الدنيا ..
ومن لم يقدر على ذلك : إستخفى ببدعته ..
وهرب بها : عن مخالطة الجمهور ..
وعمل بأعمالها : على التقية . ..
أنظره / الإعتصام ج 01 ورقة / 167 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم ؛ والخضوع والرجاء ؛ وتعليق القلب به : خوفًا !!
ورجاءً !!
والتجاءً !!
واستعانةً !! : فقد تشبه بالله ؛ ونازعه في ربوبيته وإلهيته ..
وهو حقيق : بأن يهينه غاية الهوان ..
ويذله : غاية الذل ..
ويجعله : تحت أقدام خلقه . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 37 ...
ومن المسائل والدرر ...
منها ...
قال العلاّمة محمد الطاهر إبن عاشور التونسي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
{ فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } ..
قال /
ولكن : إعتراهم ما في خلقتهم من المكابرة ؛ وعدم الرجوع عن الباطل ..
كأنَّ قلوبهم : لا تتأثر فشبهت بالشيء القاسي .. ( والقسوة : الصلابة ) ..
وقد وجد الشيطان من طباعهم : عونًا على نفث مراده فيهم ..
فحسَّن لهم : تلك القساوة وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 07 ورقة / 229 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تعالى : ( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ) ..
قال /
( وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ) أي /
الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ..
ولا تفهم عن الله وعن رسوله : لقسوتها ..
فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان : جعلوه حجة لهم على باطلهم ..
وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 542 ...
ومنها ...
قال الإمام الشاطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كلُّ من ابتدع في دين الله : فهو ذليلٌ حقيرٌ بسبب بدعته ..
وإن ظهر لبادي الرأي : عزُّه وجبروته ..
فهم في أنفسهم : أذلاءٌ ..
وأيضًا / فإنَّ الذلة الحاضرة بين أيدينا موجودة : في غالب الأحوال ..
ألا ترى أحوال المبتدعة : في زمان التابعين وفيما بعد ذلك ؟؟؟
حتى : تلبسوا بالسلاطين ..
ولاذوا : بأهل الدنيا ..
ومن لم يقدر على ذلك : إستخفى ببدعته ..
وهرب بها : عن مخالطة الجمهور ..
وعمل بأعمالها : على التقية . ..
أنظره / الإعتصام ج 01 ورقة / 167 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم ؛ والخضوع والرجاء ؛ وتعليق القلب به : خوفًا !!
ورجاءً !!
والتجاءً !!
واستعانةً !! : فقد تشبه بالله ؛ ونازعه في ربوبيته وإلهيته ..
وهو حقيق : بأن يهينه غاية الهوان ..
ويذله : غاية الذل ..
ويجعله : تحت أقدام خلقه . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 37 ...