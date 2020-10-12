ماهوعسل السمر ( عسل السمرة ) وطريقة الحصول على منتج اصلي طبيعي

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
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قال الله في كتابه العزيز في سورة محمد: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ)،
انواع العسل كثيرة ومختلفة فى فوائدها الصحية والعلاجية عليك فقط تحديد المنتج الاصلي و المسجل لدى الجهات المعنية بذلك
لذلك يجب عليك تحرى الدقة واختيار المكان المناسب للحصول على منتج طبيعي 100% بدون اى غش او خداع
من اشهر انواع العسل
عسل السدر و عسل السمر و عسل الطلح وعسل القتاد وعسل البرسيم وعسل الغابة السوداء والمجرى والظهيان
ولكن افضلهم لدى الكثير هو عسل السمرة لفوائدة الغذائية والعلاجية الكبيرة والذى اشار اليها الكثير من الاطباء والباحثين العالمين والمحلين , وبفضل الله يتوافر شجر السمر داخل المملكة العربية السعودية باودية جنوب المملكة , لذلك تشتهر المنطقة بجمع كميات كبيرة من الاعسال الخاصة بشجر السمر والسدر والطلح ايضا.
ردا على تساؤلات الكثرين عن فوائد عسل السمر والقيمة الغذائية فاليكم اهم فوائدة :
اولا : القيمة الغذائية لعسل السمر
تعادل معلقة واحدة من عسل السمر 21 غرام، و 60 سعرة حرارية، منها 17 غرام من السكريات كالغلوكوز، والسكروز، والفركتوز.
لا يحتوي عسل السمر على الألياف، أو البروتينات، أو الدهون، إلا أنه يحتوي عل كميات قليلة من الفيتامينات، والمعادن مثل فيتامين سي، والمغنيسيوم
وقد وجدت بعض الدراسات أن العسل الغامق يحتوي على كميات أكبر من مضادات الأكسدة
فوائد العسل الطبيعي عموما:
الصحية يمدّ الجِسم بالطاقة والنشاط والحيوية سواء الأطفال أو الكِبار. يقتل الجراثيم والميكروبات ويطرد السموم والبكتيريا الضارة والفطريات من الجِسم. يُحافظ على سلامة الجهاز الهضمي من الأمراض ويُسهل عمليّة الهضم. يقوي الأسنان ويُساعد في نموها ويحميها من التسوس والنخر، ويقي من التهابات اللثة ويُعالج الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم. يقي الجِسم من مرض السرطان مثل سرطان الأمعاء وسرطان المريئ وذلك لاحتواء العسل على موادّ مُضادّة للأكسدة تمنع من نموّ الخلايا السرطانية وانتشارها. يُعالج حالات الإصابة بالسعال الشديد والمُستمرّ وخصوصاً لدى الأطفال وكِبار السن. يُحافظ العسل على مُعدل ضغط الدم الطبيعي ويقي من ارتفاعه. يُعالج البشرة من الحروق والجروح والإصابات الخارجية. يُعالج البشرة من حبّ الشباب والندبات والرؤوس السوداء ويجعلها نقية. يُقوّي القلب ويُحافظ على سلامته وصِحته. يُعالج العسل بعض الالتهابات مثل التهابات المفاصل والتهابات المثانة. يُعالج الضُعف الجِنسيّ لدى الرجال ويقوّي لهم القُدرات الجِنسيّة
نضيف اليها الفوائد الفريدة بعسل السمر :
يُعالج عسل السمر الالتهابات مثل التهاب الجهاز التنفسيّ.
يُعالج بعض الأمراض التي تحدث في المعدة مثل مرض القُرحة المعدية.
يقي من حالات فُقر الدم لأنّه يحتوي على الحديد.
يعمل على طرد السموم والبكتيريا الضارّة من الجِسم.
يفيد الكلى ويحسّن من أدائها.
يعالج المعدة من الكثير من الأمراض.
يقوّي الجنس ويزد من قدرتها وخصوصاً لدى الرجال.
يقي من الكثير من الالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والمجاري التنفسيّة
منقول
ولعسل السمر ايضا فوائد صحية عديدة اشار اليها الباحثين ونذكر من اهما :
- یساعد بفاعلیة على تعزیز القدرة الجنسیة للرجال.
- یقضي على تلف الشعر وتقصفه ویساعد على زیادة طوله ونعومته ویقوي بصیلاته، كما یحمي فروة الرأس من الإصابة
بالبكتیریا والفطریات التي تتسبب في ظھور القشرة.
- یعمل على علاج الالتھابات التي تصیب الكبد والتي تنتج عن إصابته بعدوى فیروسیة، وذلك من خلال تناول ملعقة منه كل
یوم على الریق وقبل النوم، أو خلط ملعقة صغیرة منه مع عسل الكراث وعسل القرمل وعسل السدر وعسل العرقسوس
وعسل الطلح، وبعدھا یتم وضع المزیج في الثلاجة ویُترك بضعة ساعات ثم تؤخذ ملعقة كبیرة منه وتتم إضافتھا إلى كوب
ماء ومن الأفضل أن یكون ماء زمزم ویتم شربه في الصباح على الریق.
- یقضي على البكتیریا التي تصیب الوجه وتتسبب في ظھور حب الشباب، كما أن المداومة على تناوله یزید من نضارة
البشرة ویحافظ على صحتھا، ومن خلال مزج ملعقة منه مع اللبن البودر وعصیر اللیمون ووضع المزیج على البشرة یتم
شدھا وتأخیر ظھور التجاعید بھا.
- ومن فوائده أیضا للبشرة أنه یطھر مسامھا من السموم والشوائب الموجودة بھا، كما یزیل الجلد المیت ویساعد على زیادة
نظافة البشرة.
- له فاعلیة في إنقاص الوزن من خلال تناوله على الریق مع كوب من المیاه.
منقول
من ناتج تجاربي العديدة فى الحصول على عسل سمر طبيعي 100% وبعد بحث طويل عثرت على متجر الكتروني بفضل الله يبيع فقط عسل السمر بالمملكة مركز تجارتهم بالجنوب الاماكن المتوافر فيها اشجار السمر بكثافة , ولكنه يوصل شحن لإى مدينة اخرة.
اسم العسل عسل سمر ختوم هذا متجرهم الالكتروني اضغط هنا وحسابهم فى تويتر اضغط هنا والانستجرام اضغط هنا
انواع العسل كثيرة ومختلفة فى فوائدها الصحية والعلاجية عليك فقط تحديد المنتج الاصلي و المسجل لدى الجهات المعنية بذلك
لذلك يجب عليك تحرى الدقة واختيار المكان المناسب للحصول على منتج طبيعي 100% بدون اى غش او خداع
من اشهر انواع العسل
عسل السدر و عسل السمر و عسل الطلح وعسل القتاد وعسل البرسيم وعسل الغابة السوداء والمجرى والظهيان
ولكن افضلهم لدى الكثير هو عسل السمرة لفوائدة الغذائية والعلاجية الكبيرة والذى اشار اليها الكثير من الاطباء والباحثين العالمين والمحلين , وبفضل الله يتوافر شجر السمر داخل المملكة العربية السعودية باودية جنوب المملكة , لذلك تشتهر المنطقة بجمع كميات كبيرة من الاعسال الخاصة بشجر السمر والسدر والطلح ايضا.
ردا على تساؤلات الكثرين عن فوائد عسل السمر والقيمة الغذائية فاليكم اهم فوائدة :
اولا : القيمة الغذائية لعسل السمر
تعادل معلقة واحدة من عسل السمر 21 غرام، و 60 سعرة حرارية، منها 17 غرام من السكريات كالغلوكوز، والسكروز، والفركتوز.
لا يحتوي عسل السمر على الألياف، أو البروتينات، أو الدهون، إلا أنه يحتوي عل كميات قليلة من الفيتامينات، والمعادن مثل فيتامين سي، والمغنيسيوم
وقد وجدت بعض الدراسات أن العسل الغامق يحتوي على كميات أكبر من مضادات الأكسدة
فوائد العسل الطبيعي عموما:
الصحية يمدّ الجِسم بالطاقة والنشاط والحيوية سواء الأطفال أو الكِبار. يقتل الجراثيم والميكروبات ويطرد السموم والبكتيريا الضارة والفطريات من الجِسم. يُحافظ على سلامة الجهاز الهضمي من الأمراض ويُسهل عمليّة الهضم. يقوي الأسنان ويُساعد في نموها ويحميها من التسوس والنخر، ويقي من التهابات اللثة ويُعالج الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم. يقي الجِسم من مرض السرطان مثل سرطان الأمعاء وسرطان المريئ وذلك لاحتواء العسل على موادّ مُضادّة للأكسدة تمنع من نموّ الخلايا السرطانية وانتشارها. يُعالج حالات الإصابة بالسعال الشديد والمُستمرّ وخصوصاً لدى الأطفال وكِبار السن. يُحافظ العسل على مُعدل ضغط الدم الطبيعي ويقي من ارتفاعه. يُعالج البشرة من الحروق والجروح والإصابات الخارجية. يُعالج البشرة من حبّ الشباب والندبات والرؤوس السوداء ويجعلها نقية. يُقوّي القلب ويُحافظ على سلامته وصِحته. يُعالج العسل بعض الالتهابات مثل التهابات المفاصل والتهابات المثانة. يُعالج الضُعف الجِنسيّ لدى الرجال ويقوّي لهم القُدرات الجِنسيّة
نضيف اليها الفوائد الفريدة بعسل السمر :
يُعالج عسل السمر الالتهابات مثل التهاب الجهاز التنفسيّ.
يُعالج بعض الأمراض التي تحدث في المعدة مثل مرض القُرحة المعدية.
يقي من حالات فُقر الدم لأنّه يحتوي على الحديد.
يعمل على طرد السموم والبكتيريا الضارّة من الجِسم.
يفيد الكلى ويحسّن من أدائها.
يعالج المعدة من الكثير من الأمراض.
يقوّي الجنس ويزد من قدرتها وخصوصاً لدى الرجال.
يقي من الكثير من الالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والمجاري التنفسيّة
منقول
ولعسل السمر ايضا فوائد صحية عديدة اشار اليها الباحثين ونذكر من اهما :
- یساعد بفاعلیة على تعزیز القدرة الجنسیة للرجال.
- یقضي على تلف الشعر وتقصفه ویساعد على زیادة طوله ونعومته ویقوي بصیلاته، كما یحمي فروة الرأس من الإصابة
بالبكتیریا والفطریات التي تتسبب في ظھور القشرة.
- یعمل على علاج الالتھابات التي تصیب الكبد والتي تنتج عن إصابته بعدوى فیروسیة، وذلك من خلال تناول ملعقة منه كل
یوم على الریق وقبل النوم، أو خلط ملعقة صغیرة منه مع عسل الكراث وعسل القرمل وعسل السدر وعسل العرقسوس
وعسل الطلح، وبعدھا یتم وضع المزیج في الثلاجة ویُترك بضعة ساعات ثم تؤخذ ملعقة كبیرة منه وتتم إضافتھا إلى كوب
ماء ومن الأفضل أن یكون ماء زمزم ویتم شربه في الصباح على الریق.
- یقضي على البكتیریا التي تصیب الوجه وتتسبب في ظھور حب الشباب، كما أن المداومة على تناوله یزید من نضارة
البشرة ویحافظ على صحتھا، ومن خلال مزج ملعقة منه مع اللبن البودر وعصیر اللیمون ووضع المزیج على البشرة یتم
شدھا وتأخیر ظھور التجاعید بھا.
- ومن فوائده أیضا للبشرة أنه یطھر مسامھا من السموم والشوائب الموجودة بھا، كما یزیل الجلد المیت ویساعد على زیادة
نظافة البشرة.
- له فاعلیة في إنقاص الوزن من خلال تناوله على الریق مع كوب من المیاه.
منقول
من ناتج تجاربي العديدة فى الحصول على عسل سمر طبيعي 100% وبعد بحث طويل عثرت على متجر الكتروني بفضل الله يبيع فقط عسل السمر بالمملكة مركز تجارتهم بالجنوب الاماكن المتوافر فيها اشجار السمر بكثافة , ولكنه يوصل شحن لإى مدينة اخرة.
اسم العسل عسل سمر ختوم هذا متجرهم الالكتروني اضغط هنا وحسابهم فى تويتر اضغط هنا والانستجرام اضغط هنا