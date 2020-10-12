ما هو مرض اضربات ثنائي القطب وما انوعه

اسراءماجد
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اضربات ثنائي القطب هو مرض نفسي يصيب العديد من الاشخاص في اعمار مختلفه ويوثر علي الصحه النفسية والجسدية للاشخاص المصابين فهو يصنف بانه يسبب العديد من المشاكل النفسية ويكون لها تاثير كبير علي الحاله المزجيه لشخص المصاب اضربات ثنائي القطب من الامراض المزمنه ولكن نستطيع السيطره عليه و التحكم في اعراضه بوضع خطه علاجيه تضم عده جلسات وايضا بعض الادوية التي تساعد علي الاسترخاء
ما هي انواع اضطربات ثنائي القطب
وكما ذكرنا من قبل ما هو مرض وما هي طرق علاج اضربات ثنائي القطب وكيف يؤثر علي صحه المريض النفسية والجسدية ولكن يوجد العديد من انواع اضربات ثنائي القطب وكلا منهم يؤثر علي الحاله المزجية بشكل غير الاخر فمنهم من يسبب نوبات الهوس التي تستمر بشكل كبير يستغرق سبعه ايام او اكثر ويكون تحت الاشراف الطبي مما يجعله يقيم في المستشفي فنوبات الهوس تسبب ارتفاع في سوء الحاله النفسية للمريض مما يجعله في حاله هياج وشديد الطاقه
ويوجد نوع اخر من ثنائي القطب يجعل المريض في حاله اكتئاب ثنائي القطب او هوس خفيف وتكون اقل خطوره من حاله الهوس الكامل او الشديد وهذه الحاله تاتي بعد الحاله الاول لمرض اضربات ثنائي القطب كما يوجد نوع اخر من انواع ثنائي القطب وهو يسبب اكتئاب و هوس خفيف ولكن يستمر لعد سنوات ويطلق عليه اضربات دورية المزاج
قد يكون من المستحيل معرفه الأعراض المرافقة للإصابة باضطراب ثنائي القطب عند الأطفال والمراهقين.
إلا أن الأعراض السابقة هي ذاتها لديهم، لكت قد تختلف فترة استمراريتها، وقد ينتقل الطفل أو المراهق المصاب من حالة لأخرى بشكل سريع.
ما هي انواع اضطربات ثنائي القطب
وكما ذكرنا من قبل ما هو مرض وما هي طرق علاج اضربات ثنائي القطب وكيف يؤثر علي صحه المريض النفسية والجسدية ولكن يوجد العديد من انواع اضربات ثنائي القطب وكلا منهم يؤثر علي الحاله المزجية بشكل غير الاخر فمنهم من يسبب نوبات الهوس التي تستمر بشكل كبير يستغرق سبعه ايام او اكثر ويكون تحت الاشراف الطبي مما يجعله يقيم في المستشفي فنوبات الهوس تسبب ارتفاع في سوء الحاله النفسية للمريض مما يجعله في حاله هياج وشديد الطاقه
ويوجد نوع اخر من ثنائي القطب يجعل المريض في حاله اكتئاب ثنائي القطب او هوس خفيف وتكون اقل خطوره من حاله الهوس الكامل او الشديد وهذه الحاله تاتي بعد الحاله الاول لمرض اضربات ثنائي القطب كما يوجد نوع اخر من انواع ثنائي القطب وهو يسبب اكتئاب و هوس خفيف ولكن يستمر لعد سنوات ويطلق عليه اضربات دورية المزاج
- اضربات ثنائي القطب1
- اضربات ثنائي القطب2
- اضطراب دوروية المزاج
قد يكون من المستحيل معرفه الأعراض المرافقة للإصابة باضطراب ثنائي القطب عند الأطفال والمراهقين.
إلا أن الأعراض السابقة هي ذاتها لديهم، لكت قد تختلف فترة استمراريتها، وقد ينتقل الطفل أو المراهق المصاب من حالة لأخرى بشكل سريع.