من درر السلف....الحلقة رقم 132

الحمد لله ...ومن المسائل الحسان ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومن عقوبات الذنوب : أنها تطفئ من القلب نار الغَيْرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن ..فالغَيْرة : حرارته وناره التي تُخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة . ..أنظره / الجواب الكافي ورقة / 66 ...ومنها ...قال الله تعالى تبارك الرحمن /( وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ) ..قال ابن عباس وغيره /هذا حين قضى الأجل وسار بأهله ؛ وهو مقبل من مدين يريد مصر ..وكان قد أخطأ الطريق ..وكان موسى عليه السلام رجلًا غيورًا ؛ يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه ؛ لئلا يروا امرأته ..فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى ؛ وكانت ليلة مظلمة . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 11 ورقة / 171 ...ومنها ...وقال الإمام إبن مسكويه عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في وسائل علاج الجبن /وذلك /بأن توقظ النفس التي تمرض هذا المرض – مرض الجبن - : بالهزِّ والتحريك ..فإنَّ الإنسان لا يخلو : من القوة الغضبية رأسًا ؛ حتى تجلب إليه من مكان آخر ..ولكنها : تكون ناقصة عن الواجب ..فهي بمنزلة النار الخامدة التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ ..فهي تتحرَّك لا محالة إذا حُرِّكت بما يلائمها ..وتبعث ما في طبيعتها من التوقُّد والتلهُّب ..وقد حُكي عن بعض المتفلسفين /أنَّه كان يتعمَّد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة بالتعرُّض لها ؛ ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات في المخاوف ..ويحرِّك منها القوة التي تسكن عند الحاجة إلى حركتها ؛ ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ..ولا يكره لمثل صاحب هذا المرض بعض المراء ..والتعرُّض للملاحاة وخصومة من يأمن غائلته حتى يقرب من الفضيلة التي هي وسط بين الرذيلتين ..أعني : الشَّجَاعَة التي هي صحة النفس المطلوبة ..فإذا وجدها وأحسَّ بها من نفسه : كفَّ ووقف ؛ ولم يتجاوزها حذرًا من الوقوع في الجانب الآخر . ..أنظره / تهذيب الأخلاق ورقة / 170 - 171 ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /ومن الشَّفَقَة والرَّحمة بالمؤمنين /أنَّه إذا كان الإنسان إمامًا لهم فإنَّه : لا ينبغي له أن يُطِيل عليهم في الصَّلاة .. ..والمراد بالتَّخفيف : ما وافق سُنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم ..هذا هو التَّخفيف ..وليس المراد بالتَّخفيف : ما وَافَق أهواء النَّاس . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 255 ...