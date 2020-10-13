من درر السلف....الحلقة رقم 132

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحسان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن عقوبات الذنوب : أنها تطفئ من القلب نار الغَيْرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن ..
فالغَيْرة : حرارته وناره التي تُخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة . ..
أنظره / الجواب الكافي ورقة / 66 ...
ومنها ...
قال الله تعالى تبارك الرحمن /
( وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ) ..
قال ابن عباس وغيره /
هذا حين قضى الأجل وسار بأهله ؛ وهو مقبل من مدين يريد مصر ..
وكان قد أخطأ الطريق ..
وكان موسى عليه السلام رجلًا غيورًا ؛ يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه ؛ لئلا يروا امرأته ..
فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى ؛ وكانت ليلة مظلمة . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 11 ورقة / 171 ...
ومنها ...
وقال الإمام إبن مسكويه عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في وسائل علاج الجبن /
وذلك /
بأن توقظ النفس التي تمرض هذا المرض – مرض الجبن - : بالهزِّ والتحريك ..
فإنَّ الإنسان لا يخلو : من القوة الغضبية رأسًا ؛ حتى تجلب إليه من مكان آخر ..
ولكنها : تكون ناقصة عن الواجب ..
فهي بمنزلة النار الخامدة التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ ..
فهي تتحرَّك لا محالة إذا حُرِّكت بما يلائمها ..
وتبعث ما في طبيعتها من التوقُّد والتلهُّب ..
وقد حُكي عن بعض المتفلسفين /
أنَّه كان يتعمَّد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة بالتعرُّض لها ؛ ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات في المخاوف ..
ويحرِّك منها القوة التي تسكن عند الحاجة إلى حركتها ؛ ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ..
ولا يكره لمثل صاحب هذا المرض بعض المراء ..
والتعرُّض للملاحاة وخصومة من يأمن غائلته حتى يقرب من الفضيلة التي هي وسط بين الرذيلتين ..
أعني : الشَّجَاعَة التي هي صحة النفس المطلوبة ..
فإذا وجدها وأحسَّ بها من نفسه : كفَّ ووقف ؛ ولم يتجاوزها حذرًا من الوقوع في الجانب الآخر . ..
أنظره / تهذيب الأخلاق ورقة / 170 - 171 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن الشَّفَقَة والرَّحمة بالمؤمنين /
أنَّه إذا كان الإنسان إمامًا لهم فإنَّه : لا ينبغي له أن يُطِيل عليهم في الصَّلاة .. ..
والمراد بالتَّخفيف : ما وافق سُنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم ..
هذا هو التَّخفيف ..
وليس المراد بالتَّخفيف : ما وَافَق أهواء النَّاس . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 255 ...
ومن المسائل الحسان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن عقوبات الذنوب : أنها تطفئ من القلب نار الغَيْرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن ..
فالغَيْرة : حرارته وناره التي تُخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة . ..
أنظره / الجواب الكافي ورقة / 66 ...
ومنها ...
قال الله تعالى تبارك الرحمن /
( وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ) ..
قال ابن عباس وغيره /
هذا حين قضى الأجل وسار بأهله ؛ وهو مقبل من مدين يريد مصر ..
وكان قد أخطأ الطريق ..
وكان موسى عليه السلام رجلًا غيورًا ؛ يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه ؛ لئلا يروا امرأته ..
فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى ؛ وكانت ليلة مظلمة . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 11 ورقة / 171 ...
ومنها ...
وقال الإمام إبن مسكويه عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في وسائل علاج الجبن /
وذلك /
بأن توقظ النفس التي تمرض هذا المرض – مرض الجبن - : بالهزِّ والتحريك ..
فإنَّ الإنسان لا يخلو : من القوة الغضبية رأسًا ؛ حتى تجلب إليه من مكان آخر ..
ولكنها : تكون ناقصة عن الواجب ..
فهي بمنزلة النار الخامدة التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ ..
فهي تتحرَّك لا محالة إذا حُرِّكت بما يلائمها ..
وتبعث ما في طبيعتها من التوقُّد والتلهُّب ..
وقد حُكي عن بعض المتفلسفين /
أنَّه كان يتعمَّد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة بالتعرُّض لها ؛ ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات في المخاوف ..
ويحرِّك منها القوة التي تسكن عند الحاجة إلى حركتها ؛ ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ..
ولا يكره لمثل صاحب هذا المرض بعض المراء ..
والتعرُّض للملاحاة وخصومة من يأمن غائلته حتى يقرب من الفضيلة التي هي وسط بين الرذيلتين ..
أعني : الشَّجَاعَة التي هي صحة النفس المطلوبة ..
فإذا وجدها وأحسَّ بها من نفسه : كفَّ ووقف ؛ ولم يتجاوزها حذرًا من الوقوع في الجانب الآخر . ..
أنظره / تهذيب الأخلاق ورقة / 170 - 171 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن الشَّفَقَة والرَّحمة بالمؤمنين /
أنَّه إذا كان الإنسان إمامًا لهم فإنَّه : لا ينبغي له أن يُطِيل عليهم في الصَّلاة .. ..
والمراد بالتَّخفيف : ما وافق سُنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم ..
هذا هو التَّخفيف ..
وليس المراد بالتَّخفيف : ما وَافَق أهواء النَّاس . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 255 ...