مصانع ملابس جملة كيف تبدأ ولماذا؟

Cotton Dor
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأتحدث اليوم عن اسهل الطرق الخاصة ببدأ تصنيع وتوزيع الملابس الجاهزة بداية من المادة الخام ختى الطباعة والغليف
اما بعد تعد عملية الصناعة من العمليان التى نمتعامل معها بشكل يومى وذلك لما يطلبة معدل السوق بشكل يومى من كميات كبيرة تتيح الفرصضة لكثير من الفئات للبدء فى التصنيع لتلبية احتياجات السوق (معدل الطلب)
ومن هنا ظهرت الكثير من مكاتب التوزيع التى تهدف الى الربح مع تحقيق جانب المسؤلية الاجتماعية والاشباع وذلك طبقا للدراسة السوقية للاحتياج المستمر للتطوير والتحسين.
اذا ما هى خطوات التصنيع المتعارف عليها:
1. انتاج المادة الخام
وتعد من اصعب المراحل وايضا تسمى بمرحلة عنق الزجاجة وذلك لما تحتاجة من كميات هائلة من القطن الخام لتشغيل مكاينات تصنيع الخيوط, وفى هذة المرحلة نحتاج فقط الى ماكينات القطن الخام.
2. تصنيع القماش المستخدم
بعد ذلك يمكن استخدام الخيط فى مكينات اخرى لتصنيع القماش بشكل مباشر للحصول على المادة الولية الخاصة بالتصنيع.
3. حياكة المنتجات
وفى هذة المرحلة يجب تحديد نوع المنتج النهائى الذى سيتم انتاجة داخل المصنع, حيث تتعدد تلك المنتجات وتشمل الهوديز والسويتشيرتس والبيزك شيرتس والشراويل وغيرها
حيث تختلف عملية الانتاج من حيث الكمية المستخدمة فى التصيع من القماش من منتج للاخر وتعتدمد بشكل اساسى على المقاس المتفق علية مع العملاء.
4. مرحلة الطباعة
وتتعدد انواع الطباعة لتشمل السلك سكرين وهى عبارة عن طباعة المنتج بلون واحد فقط دون طباعة الرسومات بشكل كامل وهذا ما توفرة الطباعة الديجيتال.
5. التغليف
اخيرا وهى مرحلة التغليف حيث يتم تغليف المنتج بشكل احترافى لشد ولفت انتباة المستهلك النهائى
وفى حالة التكلفة يمكنك الاعتماد على مصانع ملابس جملة بشكل مباشر للأنتاج فى حالة عدم اتاحة التكاليف الكاملة لأتمام النشاط يمكن البدىء بشكل مؤقت بكميات صغيرة حتى تتاح فرصة التصنيع بشكل كامل.
وهذا فديو توضيحى لأحد المصانع التى تعمل على مساعدة البراندات الناشئة باقل الكميات فى جمهورية مصر العربية وتصدر الى العديد من الدول التى كنت واحدا منهم على مدار الاونة الاخرية
شكرا
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