من درر السلف....الحلقة رقم 133

الحمد لله ...ومن المحاسنِ الحِسَان ...منها ...قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تبارك الرحمن /{ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا } ..قال /إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في : أودية الضلال ..وهو : حب الدنيا وإيثارها على الأخرى ..وكفران : نعمه تعالى بالإعراض عن شكرها ..والجزع واليأْس من الفرج : عند مسِّ شر قضى عليه . ..أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 499 ...ومنها ...قال الإمام إبن حجر الهيثمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /القانط : آيس من نفع الأعمال ..ومن لازم ذلك : تركها . ..أنظره / الزواجر عن إقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 122 ...ومنها ...وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في تفسيره /قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ :قَدْ هَلَكْتُ ؛ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..وَيَنْهَمِكُ : فِي الْمَعَاصِي ..فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ...ومنها ...قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه /الكبائر أربع/الإشراك بالله ..والقنوط من رحمة الله ..واليأْس من روح الله ..والأمن من مكر الله . ..رواه الإمام الطبري في تفسيره ج 98 رقة / 243ومنها ...قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..وهو نوعان /إياس الكفار منها ؛ وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ...ومنها ...قال الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث البخاريّ أبي عبد الله عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /كان العلاء بن زياد يذكر النار ؛ فقال رجل لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟قال /وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..ويقول /( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ..ولكنَّكم تحبون : أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم ..وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ...