من درر السلف....الحلقة رقم 133

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المحاسنِ الحِسَان ...
منها ...
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تبارك الرحمن /
{ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا } ..
قال /
إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في : أودية الضلال ..
وهو : حب الدنيا وإيثارها على الأخرى ..
وكفران : نعمه تعالى بالإعراض عن شكرها ..
والجزع واليأْس من الفرج : عند مسِّ شر قضى عليه . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 499 ...
ومنها ...
قال الإمام إبن حجر الهيثمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
القانط : آيس من نفع الأعمال ..
ومن لازم ذلك : تركها . ..
أنظره / الزواجر عن إقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 122 ...
ومنها ...
وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في تفسيره /
قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /
الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..
و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ :
قَدْ هَلَكْتُ ؛ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
وَيَنْهَمِكُ : فِي الْمَعَاصِي ..
فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..
أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ...
ومنها ...
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه /الكبائر أربع/
الإشراك بالله ..
والقنوط من رحمة الله ..
واليأْس من روح الله ..
والأمن من مكر الله . ..
رواه الإمام الطبري في تفسيره ج 98 رقة / 243
ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..
وهو نوعان /
إياس الكفار منها ؛ وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..
وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..
أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث البخاريّ أبي عبد الله عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كان العلاء بن زياد يذكر النار ؛ فقال رجل لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟
قال /
وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..
ويقول /
( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ..
ولكنَّكم تحبون : أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم ..
وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..
ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..
أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ...
ومن المحاسنِ الحِسَان ...
منها ...
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تبارك الرحمن /
{ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا } ..
قال /
إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في : أودية الضلال ..
وهو : حب الدنيا وإيثارها على الأخرى ..
وكفران : نعمه تعالى بالإعراض عن شكرها ..
والجزع واليأْس من الفرج : عند مسِّ شر قضى عليه . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 499 ...
ومنها ...
قال الإمام إبن حجر الهيثمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
القانط : آيس من نفع الأعمال ..
ومن لازم ذلك : تركها . ..
أنظره / الزواجر عن إقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 122 ...
ومنها ...
وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في تفسيره /
قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /
الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..
و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ :
قَدْ هَلَكْتُ ؛ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
وَيَنْهَمِكُ : فِي الْمَعَاصِي ..
فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..
أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ...
ومنها ...
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه /الكبائر أربع/
الإشراك بالله ..
والقنوط من رحمة الله ..
واليأْس من روح الله ..
والأمن من مكر الله . ..
رواه الإمام الطبري في تفسيره ج 98 رقة / 243
ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..
وهو نوعان /
إياس الكفار منها ؛ وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..
وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..
أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث البخاريّ أبي عبد الله عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كان العلاء بن زياد يذكر النار ؛ فقال رجل لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟
قال /
وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..
ويقول /
( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ..
ولكنَّكم تحبون : أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم ..
وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..
ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..
أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ...