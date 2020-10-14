من درر السلف....الحلقة رقم 133

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المحاسنِ الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تبارك الرحمن /
{ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا } ..
قال /
إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في : أودية الضلال ..
وهو : حب الدنيا وإيثارها على الأخرى ..
وكفران : نعمه تعالى بالإعراض عن شكرها ..
والجزع واليأْس من الفرج : عند مسِّ شر قضى عليه . ..
🥀 أنظره / محاسن التأويل ج 06 ورقة / 499 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام إبن حجر الهيثمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
القانط : آيس من نفع الأعمال ..
ومن لازم ذلك : تركها . ..
أنظره / الزواجر عن إقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 122 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في تفسيره /
قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /
الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..
و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ :
قَدْ هَلَكْتُ ؛ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
وَيَنْهَمِكُ : فِي الْمَعَاصِي ..
فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..
🥀 أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه /الكبائر أربع/
الإشراك بالله ..
والقنوط من رحمة الله ..
واليأْس من روح الله ..
والأمن من مكر الله . ..
🥀 رواه الإمام الطبري في تفسيره ج 98 رقة / 243 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..
وهو نوعان /
إياس الكفار منها ؛ وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..
وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..
🥀 أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث البخاريّ أبي عبد الله عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كان العلاء بن زياد يذكر النار ؛ فقال رجل لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟
قال /
وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..
ويقول /
( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ..
ولكنَّكم تحبون : أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم ..
وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..
ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..
🥀 أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ... 🌾🌾🌾
 
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