هي شركة بدأت كفكرة ، حولها تم بناء فريق من أصحاب الرؤى المتحمسين. قام هذا الفريق ، المكون من خبراء استثمار متنوعين ، بتجربة وتطوير أطر جديدة لإنشاء استثمارات متنوعة ذات عائد مرتفع وأمان عالي. تم ترسيخ أكثر الأطر نجاحًا وتشغيلها (ولا تزال) بمثابة العمود الفقري الذي بنيت عليه منصة الاستثمار هذه المعروفة الآن باسم Bitero.لقد جمعنا أذكى العقول من مجالات متعددة لضمان أن تكون جميع قراراتنا وإجراءاتنا مدعومة دائمًا بالخبرة والتحليلات والأبحاث والحسابات. من خلال الجمع بين المعرفة والخبرة في التداول المالي والإمكانيات التي توفرها تقنيات Blockchain ، نتمكن من الارتقاء عبر الأسواق المالية.يتكون فريقنا من العديد من خبراء التداول والمحللين الماليين الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع موظفينا الفنيين لإتقان الإمكانيات التي توفرها Blockchain. يتكون فريق التداول من المتداولين الخبراء والمحللين الماليين.يتشاركون فيما بينهم تجربة مشتركة لأكثر من عقدين من إدارة الأصول في الفوركس والأسهم والأسهم والسندات والعقود الآجلة والذهب والمزيد.لدينا فريق فني متخصص متخصص في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. يقوم المتخصصون لدينا كل يوم بتعديل وترقية خوارزميات الشبكة العصبية لدينا من أجل زيادة كفاءتها. إلى هذا الحد ، نخطط لإضافة المزيد من التنويع إلى استراتيجيتنا الحالية لضمان مستوى أعلى من السلامة لمستثمرينا.