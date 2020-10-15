أسواق الفوركس

الفوركس وسوق الصرف الأجنبي وسوق العملات - كل هذه المصطلحات مرادفات تشير إلى سوق الفوركس.



يتضمن تداول الفوركس شراء عملة وبيع أخرى في نفس الوقت. في الفوركس ، يحاول المتداولون جني الأرباح عن طريق شراء وبيع العملات والمضاربة بنشاط على الاتجاه الذي من المحتمل أن تتخذه العملات في المستقبل.



يعتبر تداول الفوركس من أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم. وفقًا لتقرير حديث كل ثلاث سنوات من بنك التسويات الدولية (بنك عالمي للبنوك المركزية الوطنية) ، يبلغ حجم المعاملات اليومية في سوق الفوركس بالدولار حوالي 5 تريليون دولار أمريكي و 1.5 تريليون دولار من هذا المبلغ يأتي من التداول الفوري. تجعل الأبعاد الكبيرة للسوق العثور على المشترين والبائعين أمرًا سريعًا وسهلاً ، مما يسمح بعملية استثمار ديناميكية. قد يكون هذا التقلب صعبًا بسبب وقت اتخاذ القرار المحدود ، ولهذا السبب تميل فرق المستثمرين المخصصة إلى أن تكون أكثر نجاحًا من "المتداولين الجانبيين

هناك ثلاث طرق لتداول الفوركس من قبل الشركات والأفراد والمؤسسات: السوق الفوري ، وسوق الفوركس ، وسوق العقود الآجلة. في شركتنا ، نركز على السوق الفوري ، لأن الأسواق الآجلة والعقود الآجلة يتم استخدامها بشكل أكثر فاعلية من قبل الشركات التي تحتاج إلى التحوط من مخاطر الصرف الأجنبي حتى تاريخ محدد في المستقبل .