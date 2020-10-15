من درر السلف...الحلقة رقم 134

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...منها ...قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشيّ رضي الله عنه /إنَّ أفضل عيش أدركناه : بالصبر ..ولو أنَّ الصبر كان من الرجال : كان كريمًا . ..أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 23 ...ومنها ...وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشيّ رضي الله عنه أيضاً /ألا إنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة : الرأس من الجسد ..فإذا قطع الرأس : باد الجسد ..ثم رفع صوته فقال /ألا إنه لا إيمان : لمن لا صبر له . ..أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 24 ...ومنها ...وقال أبو حاتم إبن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله عليه /الصبر على ضروب ثلاثة /فالصبر عن : المعاصي ..والصبر على : الطاعات ..والصبر عند : الشدائد المصيبات ..فأفضلها : الصبر عن المعاصي ..فالعاقل يدبر أحواله : بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل ..حتى يرتقي بها: إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر معًا . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 162 ...منها ...وقال أيضاً /الصبر : جماع الأمر ..ونظام : الحزم ..ودعامة : العقل ..وبذر : الخير ..وحيلة : من لا حيلة له ..وأول درجته : الإهتمام ..ثم : التيقظ ..ثم : التثبت ..ثم : التصبر ..ثم : الصبر ..ثم : الرضا ؛ وهو النهاية في الحالات . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 161 ...ومنها ...وقال زهير بن نعيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إنَّ هذا الأمر لا يتمُّ إلا بشيئين /الصبر ..واليقين ..فإن كان يقين ولم يكن معه صبر : لم يتمَّ ..وإن كان صبر ولم يكن معه يقين : لم يتمَّ ..وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلًا فقال /مثل اليقين والصبر : مثل فَدادين يحفران الأرض ؛ فإذا جلس واحد جلس الآخر . ..أنظره / صفوة الصفوة لابن الجوزي ج 04 ورقة / 08 ...( فدادين : أي / البقر الذي يحرث بها ) ..ومنها ...وقال يحيى بن معاذ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /حُفَّت الجنة بالمكاره : وأنت تكرهها ..وحفت النار بالشهوات : وأنت تطلبها ..فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء ؛ إن صبر نفسه على مضض الدواء : إكتسب بالصبر عافية ..وإن جزعت نفسه مما يلقى : طالت به علة الضنا . ..أنظره / صفوة الصفوة ج 04 ورقة / 94 ...