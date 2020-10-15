من درر السلف...الحلقة رقم 134

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشيّ رضي الله عنه /
إنَّ أفضل عيش أدركناه : بالصبر ..
ولو أنَّ الصبر كان من الرجال : كان كريمًا . ..
أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشيّ رضي الله عنه أيضاً /
ألا إنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة : الرأس من الجسد ..
فإذا قطع الرأس : باد الجسد ..
ثم رفع صوته فقال /
ألا إنه لا إيمان : لمن لا صبر له . ..
أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 24 ...
ومنها ...
وقال أبو حاتم إبن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله عليه /
الصبر على ضروب ثلاثة /
فالصبر عن : المعاصي ..
والصبر على : الطاعات ..
والصبر عند : الشدائد المصيبات ..
فأفضلها : الصبر عن المعاصي ..
فالعاقل يدبر أحواله : بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل ..
حتى يرتقي بها: إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر معًا . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 162 ...
منها ...
وقال أيضاً /
الصبر : جماع الأمر ..
ونظام : الحزم ..
ودعامة : العقل ..
وبذر : الخير ..
وحيلة : من لا حيلة له ..
وأول درجته : الإهتمام ..
ثم : التيقظ ..
ثم : التثبت ..
ثم : التصبر ..
ثم : الصبر ..
ثم : الرضا ؛ وهو النهاية في الحالات . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 161 ...
ومنها ...
وقال زهير بن نعيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ هذا الأمر لا يتمُّ إلا بشيئين /
الصبر ..
واليقين ..
فإن كان يقين ولم يكن معه صبر : لم يتمَّ ..
وإن كان صبر ولم يكن معه يقين : لم يتمَّ ..
وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلًا فقال /
مثل اليقين والصبر : مثل فَدادين يحفران الأرض ؛ فإذا جلس واحد جلس الآخر . ..
أنظره / صفوة الصفوة لابن الجوزي ج 04 ورقة / 08 ...
( فدادين : أي / البقر الذي يحرث بها ) ..
ومنها ...
وقال يحيى بن معاذ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حُفَّت الجنة بالمكاره : وأنت تكرهها ..
وحفت النار بالشهوات : وأنت تطلبها ..
فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء ؛ إن صبر نفسه على مضض الدواء : إكتسب بالصبر عافية ..
وإن جزعت نفسه مما يلقى : طالت به علة الضنا . ..
أنظره / صفوة الصفوة ج 04 ورقة / 94 ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشيّ رضي الله عنه /
إنَّ أفضل عيش أدركناه : بالصبر ..
ولو أنَّ الصبر كان من الرجال : كان كريمًا . ..
أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشيّ رضي الله عنه أيضاً /
ألا إنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة : الرأس من الجسد ..
فإذا قطع الرأس : باد الجسد ..
ثم رفع صوته فقال /
ألا إنه لا إيمان : لمن لا صبر له . ..
أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 24 ...
ومنها ...
وقال أبو حاتم إبن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله عليه /
الصبر على ضروب ثلاثة /
فالصبر عن : المعاصي ..
والصبر على : الطاعات ..
والصبر عند : الشدائد المصيبات ..
فأفضلها : الصبر عن المعاصي ..
فالعاقل يدبر أحواله : بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل ..
حتى يرتقي بها: إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر معًا . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 162 ...
منها ...
وقال أيضاً /
الصبر : جماع الأمر ..
ونظام : الحزم ..
ودعامة : العقل ..
وبذر : الخير ..
وحيلة : من لا حيلة له ..
وأول درجته : الإهتمام ..
ثم : التيقظ ..
ثم : التثبت ..
ثم : التصبر ..
ثم : الصبر ..
ثم : الرضا ؛ وهو النهاية في الحالات . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 161 ...
ومنها ...
وقال زهير بن نعيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ هذا الأمر لا يتمُّ إلا بشيئين /
الصبر ..
واليقين ..
فإن كان يقين ولم يكن معه صبر : لم يتمَّ ..
وإن كان صبر ولم يكن معه يقين : لم يتمَّ ..
وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلًا فقال /
مثل اليقين والصبر : مثل فَدادين يحفران الأرض ؛ فإذا جلس واحد جلس الآخر . ..
أنظره / صفوة الصفوة لابن الجوزي ج 04 ورقة / 08 ...
( فدادين : أي / البقر الذي يحرث بها ) ..
ومنها ...
وقال يحيى بن معاذ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حُفَّت الجنة بالمكاره : وأنت تكرهها ..
وحفت النار بالشهوات : وأنت تطلبها ..
فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء ؛ إن صبر نفسه على مضض الدواء : إكتسب بالصبر عافية ..
وإن جزعت نفسه مما يلقى : طالت به علة الضنا . ..
أنظره / صفوة الصفوة ج 04 ورقة / 94 ...