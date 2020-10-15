من درر السلف...الحلقة رقم 134

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشيّ رضي الله عنه /
إنَّ أفضل عيش أدركناه : بالصبر ..
ولو أنَّ الصبر كان من الرجال : كان كريمًا . ..
🥀 أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 23 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشيّ رضي الله عنه أيضاً /
ألا إنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة : الرأس من الجسد ..
فإذا قطع الرأس : باد الجسد ..
ثم رفع صوته فقال /
ألا إنه لا إيمان : لمن لا صبر له . ..
🥀 أنظره / الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ورقة / 24 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو حاتم إبن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله عليه /
الصبر على ضروب ثلاثة /
فالصبر عن : المعاصي ..
والصبر على : الطاعات ..
والصبر عند : الشدائد المصيبات ..
فأفضلها : الصبر عن المعاصي ..
فالعاقل يدبر أحواله : بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل ..
حتى يرتقي بها: إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر معًا . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ورقة / 162 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
وقال أيضاً /
الصبر : جماع الأمر ..
ونظام : الحزم ..
ودعامة : العقل ..
وبذر : الخير ..
وحيلة : من لا حيلة له ..
وأول درجته : الإهتمام ..
ثم : التيقظ ..
ثم : التثبت ..
ثم : التصبر ..
ثم : الصبر ..
ثم : الرضا ؛ وهو النهاية في الحالات . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ورقة / 161 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال زهير بن نعيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ هذا الأمر لا يتمُّ إلا بشيئين /
الصبر ..
واليقين ..
فإن كان يقين ولم يكن معه صبر : لم يتمَّ ..
وإن كان صبر ولم يكن معه يقين : لم يتمَّ ..
وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلًا فقال /
مثل اليقين والصبر : مثل فَدادين يحفران الأرض ؛ فإذا جلس واحد جلس الآخر . ..
🥀 أنظره / صفوة الصفوة لابن الجوزي ج 04 ورقة / 08 ... 🌾🌾🌾
( فدادين : أي / البقر الذي يحرث بها ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وقال يحيى بن معاذ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حُفَّت الجنة بالمكاره : وأنت تكرهها ..
وحفت النار بالشهوات : وأنت تطلبها ..
فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء ؛ إن صبر نفسه على مضض الدواء : إكتسب بالصبر عافية ..
وإن جزعت نفسه مما يلقى : طالت به علة الضنا . ..
🥀 أنظره / صفوة الصفوة ج 04 ورقة / 94 ... 🌾🌾🌾
 
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