كاميرات المراقبة المنزلية /اسعار كاميرات المراقبة المنزلية

ذياد محمد خالد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 10
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
انواع كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تنقسم للعديد من الانواع وتكنولوجيات التصنيع، معظم كاميرات المراقبة المنزلية من الانواع عالية الدقةAHD وذلك لرخص ثمنها وجودة الصورة العالية، وتحتاج التطبيقات التجارية والصناعية لنظم كاميرات المراقبة IP والتى تختلف عن كاميرات المراقبة AHD فى البث المباشر للصورة عبر الانترنت ودون الحاجة الى مسجلات رقمية .
افضل كاميرات مراقبة منزلية
اتصل بنا فشركة دى سى اس مصر تقدم لك كاميرات المراقبة المنزلية بافضل الماركات العالمية وبافضل الاسعار وتوفر معاينة للمكان لتساعدك فى اختيارافضل الاماكن لوضع الكاميرات التي تستطيع بها تغطيه المكان المراد مراقبته. .
وبذلك يمكنك متابعه ما يحدث لحظه بلحظة بدقه عاليه وكمان يمكنك تسجيل الاحداث وبذلك يمكنك الحد من ارتكاب الجرائم او المساعده في القبض علي مرتكبيها واسترجاع ما تم سرقته.
*تقدر تفعل خاصيه الانذار ضد السرقات وسيتم ابلاغك عند حدوث اي حركه.
*تقدر تعمل زووم وكمان تقدر تتحكم فى حركه الكاميرات المتحركه بسهولة ويسر.
اسعار كاميرات المراقبة المنزلية فى مصر
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
كاميرات المراقبة السلكية واللاسلكية
كاميرات المراقبة اللاسلكية هي نوع من كاميرات المراقبة التي تستخدم تقنية الاتصال اللاسلكي، يتم توصيلها بدون أسلاك، وتعمل بإشارة لاسلكية أو عن طريق الواي فاي. وهي من أحدث كاميرات المراقبة التى ظهرت في الآونة الأخيرة مستخدمة التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
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كاميرات المراقبة تنقسم للعديد من الانواع وتكنولوجيات التصنيع، معظم كاميرات المراقبة المنزلية من الانواع عالية الدقةAHD وذلك لرخص ثمنها وجودة الصورة العالية، وتحتاج التطبيقات التجارية والصناعية لنظم كاميرات المراقبة IP والتى تختلف عن كاميرات المراقبة AHD فى البث المباشر للصورة عبر الانترنت ودون الحاجة الى مسجلات رقمية .
افضل كاميرات مراقبة منزلية
اتصل بنا فشركة دى سى اس مصر تقدم لك كاميرات المراقبة المنزلية بافضل الماركات العالمية وبافضل الاسعار وتوفر معاينة للمكان لتساعدك فى اختيارافضل الاماكن لوضع الكاميرات التي تستطيع بها تغطيه المكان المراد مراقبته. .
وبذلك يمكنك متابعه ما يحدث لحظه بلحظة بدقه عاليه وكمان يمكنك تسجيل الاحداث وبذلك يمكنك الحد من ارتكاب الجرائم او المساعده في القبض علي مرتكبيها واسترجاع ما تم سرقته.
*تقدر تفعل خاصيه الانذار ضد السرقات وسيتم ابلاغك عند حدوث اي حركه.
*تقدر تعمل زووم وكمان تقدر تتحكم فى حركه الكاميرات المتحركه بسهولة ويسر.
اسعار كاميرات المراقبة المنزلية فى مصر
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
كاميرات المراقبة السلكية واللاسلكية
كاميرات المراقبة اللاسلكية هي نوع من كاميرات المراقبة التي تستخدم تقنية الاتصال اللاسلكي، يتم توصيلها بدون أسلاك، وتعمل بإشارة لاسلكية أو عن طريق الواي فاي. وهي من أحدث كاميرات المراقبة التى ظهرت في الآونة الأخيرة مستخدمة التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
https://twitter.com/DCSMisr
Mag-sign in - Google Accounts
DCSMISR DEADCASESOLUTIONS
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