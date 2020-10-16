من درر السلف ...الحلقة رقم 135

الحمد لله ...ومن المسائل الحِسَان ...منها ...قال الحافظ أبوحاتم إبن حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/سبب النَّجاح : تَـرْك التَّواني ..ودواعي الحِرْمَان : الكَسَل ..لأنَّ الكَسَل : عدوُّ المروءة ؛ وعذابٌ على الفُتُوَّة ..ومِن التَّواني والعَجْز : أُنتجت الهلكة ..وكما أنَّ الأناة بعد الفرصة : أعظم الخطأ ..كذلك العجلة قبل الإمكان : نفس الخطأ ..والرَّشيد : مَن رشد عن العجلة ..والخائب : مَن خاب عن الأناة ..والعَجِل : مخطئ أبدًا ..كما أنَّ المتثبِّت : مصيب أبدًا . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 218 ...ومنها ...قال الإمام الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال بعض الحكماء /نكح العَجْز التَّواني : فخرج منهما النَّدامة ..ونكح الشُّؤم الكَسَل : فخرج منهما الحِرْمَان . ..أنظره / أدب الدنيا والدين للماوردي ج 01 ورقة / 404 ...منها ...وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا جنَّ اللَّيل : وقع الحرب بين النَّوم والسَّهر ..فكان الشَّوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..وصار الكَسَل والتَّواني : في كتيبة الغفلة ..فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفُتُور والنَّوم ؛ فحصل الظَّفر والغنيمة ..فما يطلع الفجر إلَّا وقد قسِّمت : السُّهمان ؛ وما عند النَّائمين خبر . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 232 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل : بمخالفة الهوى ..فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل : إلا بمخالفة هواه ..والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه : لم يقدر على ذلك ..والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك : مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات ..والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه : لم يقدر على ذلك ..والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة : فخاف الله عز وجل وخالف هواه ..والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته : إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه ..فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة ..وأصحاب الهوى : قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ ..وهم ينتظرون بعد هذا : دخول سجن الهوى ..فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء ؛ وأن يجعل هوانا تبعاً لما يحبه ويرضاه . ..أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 485 - 486 ...