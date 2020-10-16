من درر السلف ...الحلقة رقم 135

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ أبوحاتم إبن حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
سبب النَّجاح : تَـرْك التَّواني ..
ودواعي الحِرْمَان : الكَسَل ..
لأنَّ الكَسَل : عدوُّ المروءة ؛ وعذابٌ على الفُتُوَّة ..
ومِن التَّواني والعَجْز : أُنتجت الهلكة ..
وكما أنَّ الأناة بعد الفرصة : أعظم الخطأ ..
كذلك العجلة قبل الإمكان : نفس الخطأ ..
والرَّشيد : مَن رشد عن العجلة ..
والخائب : مَن خاب عن الأناة ..
والعَجِل : مخطئ أبدًا ..
كما أنَّ المتثبِّت : مصيب أبدًا . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ورقة / 218 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض الحكماء /
نكح العَجْز التَّواني : فخرج منهما النَّدامة ..
ونكح الشُّؤم الكَسَل : فخرج منهما الحِرْمَان . ..
🥀 أنظره / أدب الدنيا والدين للماوردي ج 01 ورقة / 404 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جنَّ اللَّيل : وقع الحرب بين النَّوم والسَّهر ..
فكان الشَّوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..
وصار الكَسَل والتَّواني : في كتيبة الغفلة ..
فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفُتُور والنَّوم ؛ فحصل الظَّفر والغنيمة ..
فما يطلع الفجر إلَّا وقد قسِّمت : السُّهمان ؛ وما عند النَّائمين خبر . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 232 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل : بمخالفة الهوى ..
فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل : إلا بمخالفة هواه ..
والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه : لم يقدر على ذلك ..
والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك : مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات ..
والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه : لم يقدر على ذلك ..
والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة : فخاف الله عز وجل وخالف هواه ..
والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته : إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه ..
فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة ..
وأصحاب الهوى : قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ ..
وهم ينتظرون بعد هذا : دخول سجن الهوى ..
فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء ؛ وأن يجعل هوانا تبعاً لما يحبه ويرضاه . ..
🥀 أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 485 - 486 ... 🌾🌾🌾
 
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