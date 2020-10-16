من درر السلف ...الحلقة رقم 135

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 11,210
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن المسائل الحِسَان ...
منها ...
قال الحافظ أبوحاتم إبن حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
سبب النَّجاح : تَـرْك التَّواني ..
ودواعي الحِرْمَان : الكَسَل ..
لأنَّ الكَسَل : عدوُّ المروءة ؛ وعذابٌ على الفُتُوَّة ..
ومِن التَّواني والعَجْز : أُنتجت الهلكة ..
وكما أنَّ الأناة بعد الفرصة : أعظم الخطأ ..
كذلك العجلة قبل الإمكان : نفس الخطأ ..
والرَّشيد : مَن رشد عن العجلة ..
والخائب : مَن خاب عن الأناة ..
والعَجِل : مخطئ أبدًا ..
كما أنَّ المتثبِّت : مصيب أبدًا . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 218 ...
ومنها ...
قال الإمام الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض الحكماء /
نكح العَجْز التَّواني : فخرج منهما النَّدامة ..
ونكح الشُّؤم الكَسَل : فخرج منهما الحِرْمَان . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين للماوردي ج 01 ورقة / 404 ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جنَّ اللَّيل : وقع الحرب بين النَّوم والسَّهر ..
فكان الشَّوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..
وصار الكَسَل والتَّواني : في كتيبة الغفلة ..
فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفُتُور والنَّوم ؛ فحصل الظَّفر والغنيمة ..
فما يطلع الفجر إلَّا وقد قسِّمت : السُّهمان ؛ وما عند النَّائمين خبر . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل : بمخالفة الهوى ..
فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل : إلا بمخالفة هواه ..
والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه : لم يقدر على ذلك ..
والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك : مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات ..
والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه : لم يقدر على ذلك ..
والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة : فخاف الله عز وجل وخالف هواه ..
والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته : إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه ..
فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة ..
وأصحاب الهوى : قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ ..
وهم ينتظرون بعد هذا : دخول سجن الهوى ..
فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء ؛ وأن يجعل هوانا تبعاً لما يحبه ويرضاه . ..
أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 485 - 486 ...
ومن المسائل الحِسَان ...
منها ...
قال الحافظ أبوحاتم إبن حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
سبب النَّجاح : تَـرْك التَّواني ..
ودواعي الحِرْمَان : الكَسَل ..
لأنَّ الكَسَل : عدوُّ المروءة ؛ وعذابٌ على الفُتُوَّة ..
ومِن التَّواني والعَجْز : أُنتجت الهلكة ..
وكما أنَّ الأناة بعد الفرصة : أعظم الخطأ ..
كذلك العجلة قبل الإمكان : نفس الخطأ ..
والرَّشيد : مَن رشد عن العجلة ..
والخائب : مَن خاب عن الأناة ..
والعَجِل : مخطئ أبدًا ..
كما أنَّ المتثبِّت : مصيب أبدًا . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 218 ...
ومنها ...
قال الإمام الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض الحكماء /
نكح العَجْز التَّواني : فخرج منهما النَّدامة ..
ونكح الشُّؤم الكَسَل : فخرج منهما الحِرْمَان . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين للماوردي ج 01 ورقة / 404 ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جنَّ اللَّيل : وقع الحرب بين النَّوم والسَّهر ..
فكان الشَّوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..
وصار الكَسَل والتَّواني : في كتيبة الغفلة ..
فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفُتُور والنَّوم ؛ فحصل الظَّفر والغنيمة ..
فما يطلع الفجر إلَّا وقد قسِّمت : السُّهمان ؛ وما عند النَّائمين خبر . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل : بمخالفة الهوى ..
فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل : إلا بمخالفة هواه ..
والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه : لم يقدر على ذلك ..
والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك : مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات ..
والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه : لم يقدر على ذلك ..
والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة : فخاف الله عز وجل وخالف هواه ..
والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته : إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه ..
فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة ..
وأصحاب الهوى : قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ ..
وهم ينتظرون بعد هذا : دخول سجن الهوى ..
فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء ؛ وأن يجعل هوانا تبعاً لما يحبه ويرضاه . ..
أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 485 - 486 ...