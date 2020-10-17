كماهو معروف لكل بلد نوع معين من لباس الرجل ، تميزه غن غيره لكن هناك لباس دولى أو عالمى معروف وهو البنطلون والجاكيت أو القميص ، ولباس الرجل فى أى دولة يخضع لإعتبارات تتعلق بالبيئة والمناخ فماينفع فى البلاد الباردة لايناسب إستعماله فى البلاد الحارة ... لكن رغم كل ذلك هناك عندنا مثل فى بلدان المشرق العربى يقول : (( إلبس مايعجب الناس )) لكننى شخصيا أختلف مع هذا المثل لأنه يحد من حرية الإنسان فى إختيار الملابس التى يريدها ، فمن حقى أن ألبس مايعجبنى وليس بالضرورة مايعجب الناس .. وسوف نناقش إن شاء الله حينما تطرح موضوعات منتدى الرجل شكل ونماذج لباس الرجل ومايناسبه ...